【海外職場】塞車問題總統也頭痕？菲律賓打工仔：預留4小時上班

你有被困在車陣中動彈不得的經驗嗎？對住在菲律賓馬尼拉大都會區的民眾來說，通勤時遇到大塞車早已見怪不怪，為了準時上班，早起成了唯一的選擇。現在，就跟著地球圖輯隊的腳步，一起和馬尼拉通勤族踏上漫漫長路吧！

半夜三點半就動身

菲律賓當地時間凌晨三點半，聖何塞－德爾蒙特市（San Jose Del Monte）的居民大部分都還在睡夢中，但對於今年 58歲的清道夫加拉索奧（Alejandro Galasao）而言，他早已熟門熟路地穿梭在如迷宮一般的小巷，並且順利來到大路上，搭上前往 30公里外首都馬尼拉的公車。

在菲律賓擔任清道夫的加拉索奧正在吃「早餐」，這個時間天色都還沒有亮。（路透社）

交通出了名的塞

雖然他的表訂上班時間是早上六點，但如果他不凌晨動身一定會遲到，畢竟馬尼拉的交通狀況出了名的塞，只要起得稍微晚一點，他就不可能準時上班。

稍微晚一點 ，一定會遲到

加拉索奧在接受《路透社》訪問時說：「如果我在尖峰時刻去上班，通常需要花上三個小時。我只有（清道夫）這份工作，即使我找到其他工作，我也不覺得自己有辦法賺更多。」

想辦法殺出重圍

畫面另一頭，在銀行總部上班的莎拉德（Janice Sarad）每天得提早四個小時前往公司，她的公司就位在馬尼拉大都會區的金融中心──博尼法喬全球城市（Bonifacio Global City）。

通常，今年 22歲的莎拉德一天是這樣開始的：

她得先搭火車，之後換公車，再搭兩班的「吉普尼」（Jeepney）才能抵達公司。莎拉德說：「在早上要移動更困難，因為有不能遲到的壓力在那邊。你真的得想辦法殺出重圍。」

時間都被通勤浪費掉

今年 23歲的伊莫克林（Oliver Emocling）每天靠火車通勤，然而長長的人龍註定他上班一定會遲到的命運，他被扣工資作為懲罰已成定局。

在雜誌社工作的伊莫克林說：「當我回家時，早就已經是晚上十點了。我本來可以利用這一段時間多睡多休息，然而我的時間都被（通勤）浪費掉了。」

基礎建設太老舊 趕不上經濟發展

來到馬尼拉大都會區（Metro Manila），從核心馬尼拉市向外涵蓋了週邊 15個城市及 1個自治市，到處都是過時老舊的基礎建設，然而跑在這些老路上的是數百萬輛的車輛，足見道路建設的腳步趕不上經濟發展。從 2012年以來，菲律賓每年的經濟成長率都超過 6%。

原因之一：車輛銷量大增

根據GPS導航app Waze在 2015年做的一份調查顯示，馬尼拉的交通全球數一數二的糟糕，部分原因來自汽車銷量大增。和十年前相比，當地汽車年銷量翻了三倍。

火車覆蓋率低 故障是家常便飯

進一步來看，城市內鐵路覆蓋的範圍非常有限，火車故障更是家常便飯，而火車釋放出的有毒廢氣更令排隊想擠上車的人群吃不消。

菲律賓總統杜特爾特（Rodrigo Duterte）2月23日在一個參議員候選人的競選集會上表示，要解決馬尼拉交通擠塞問題並非易事，並指他實現了絕大部分的競選承諾，除了馬尼拉的交通擠塞問題。（視覺中國）

每日損失年年升高

根據日本國際協力機構的統計，2017年馬尼拉因為交通大塞車造成的每日損失高達35億菲律賓披索（約港幣5億元）。然而在 2012年時，每日損失只有24億披索（約港幣3億元）。

總統坦言 唯一沒兌現的選前承諾

2019年6月23日，菲律賓總統杜特爾特（Rodrigo Duterte）直言，要改善馬尼拉的交通不簡單，他也坦承這是他選後唯一一項沒有兌現的承諾。不過，杜特蒂最近批准了一條鼓勵公司支持員工在家上班的法律。

拿出5.6兆大改造

與此同時，菲律賓當局也拿出了 1,800億美元（約港幣14100億元）要來大改造公路、鐵路和機場，其中包含近日開始動工的地鐵系統。

然而，這些正在動工的交通工程反而讓交通更塞。

到了晚上，馬尼拉大都會區大塞車的狀況仍然沒有改善。菲律賓總統杜特爾特坦言，要改善當地的交通真的不簡單。（路透社）

開放員工在家上班

今年 53歲專門教人致富的理財教練陳費迪南德（Ferdinand Tan）表示，他為了對抗交通大打結，不僅開放員工在家上班，他還將自己的廂型車改造成行動辦公室，裡頭充電設備、電腦一應俱全，甚至還裝了一台腳部按摩機。

與其抱怨，不如增加效率

陳費迪南德說：「沒人可以真正解決交通問題，與其抱怨它，我試著將塞在路上的時間極大化，我利用這段沒有效率的時間來變得有生產力。」

【本文獲「地球圖輯隊」授權轉載，原文發表於此。】

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