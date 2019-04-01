【政府工】投考公務員入場券！　CRE接受報名　資格：持大學學位

想做政府工、公務員的首要門檻是甚麼？是必須通過政府綜合招聘考試（下稱CRE）及基本法測試（下稱BLT）。適逢最新一輪CRE現正接受報名，有意應徵公務員職位的打工仔記得盡快報名！

投考CRE和BLT是成為香港公務員的入場券，政府每年舉行兩次考試，費用全免。（資料圖片）

今年CRE將於2019年6月1日及8日舉行，申請人可選擇應考任何一張或多於一張試卷。

綜合招聘考試包括三張各為45分鐘的選擇題形式試卷，分別是英文運用、中文運用和能力傾向測試，目的是評核考生的英、中語文能力及推理能力。 英文運用及中文運用試卷的成績分為二級、一級或不及格，並以二級為最高等級； 而能力傾向測試的成績則分為及格或不及格。 英文運用及中文運用試卷的二級及一級成績和能力傾向測試的及格成績永久有效。

基本法測試基本法測試是一張設有中英文版本的選擇題形式試卷，目的是測試考生的《基本法》知識。全卷共15題，考生須於20分鐘內完成。基本法測試並無設定及格分數，滿分為100分。

CRE報名須知（按圖了解）：

政府綜合招聘考試及基本法測試詳情。（公務員事務局網頁截圖）

+ 6 + 5 + 4

申請資格

並非每個人都可以考CRE，申請人必須持有大學學位（副學士學位不包括在內），或將於2018-19學年獲取大學學位，或持有符合申請學位或專業程度公務員職位所需的專業資格。

想考好CRE和BLT？某程度來說和DSE、CE一樣，都可以靠操Paper操出好成績。（資料圖片）

申請方法

CRE和基本法測試具有兩個申請途徑：網上申請和送交申請書。網上申請的程序簡單易明，唯有一個特別注意事項：網上遞交申請書後，申請人的電郵會收到附有申請編號的確認通知書，如未有收到，須不能遲於2019年4月11日下午五時透過電話或電郵與公務員考試組聯絡。

至於郵寄申請書，申請者需要確定信封已清楚寫上正確地址及已支付足夠郵資。公務員考試組收到申請書後，會郵寄一份附有申請編號的確認通知到申請人的通訊地址。

截止申請日期及考試詳情通知

申請日期為3月29日至4月11日，截止時間為4月11日下午5時前。應考安排將於5月中旬在公務員事務局網站公布。公務員考試組還會以電郵通知考試詳情，被編排在6月1日應考者，如於5月20日仍未收到上述電郵，須立即聯絡公務員考試組。而被編排在2019年6月8日應考的考生，如在5月27日仍未收到上述電郵，仍須立即通知公務員考試組。

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