【職場熱話】水機換水成心理戰場？　網民：大家喺度等邊個忍唔住

在不少辦公室裏，為水機換水的任務總是在不成文規定下落在一眾男同事身上，若不幸公司只有你一位男同事，那你便得直接化身為全職換水專員。 有些網民覺得換水只是舉手之勞，亦有些覺得其他同事太奉旨而感到不滿，更有網民形容在公司換水是一場心理戰。其實簡簡單單的換水事例，就可以看清楚你同事們的為人，不知你身邊又有沒有這些人呢？

在公司換水，真的是一場心理戰？﹙GettyImages/VCG﹚

早前，有網民在網上討論區連登以「係﹙喺﹚公司換水係一場心理戰」為題發文，表示公司同事常常都很口渴，卻對水機仍有沒有水裝作毫不關心，並等待一個會自動自覺去換水的人出現。

事主指，公司的水機已設有換水提示，但到水機「榨乾」最後一滴水後都沒人主動更換，於是她決定低調地換水，並希望同事不為意她的舉動，繼續打這場心理戰。她亦覺得辦公室內應該人人平等，即使自己是女生，都有能力換。

有些網民斥樓主斤斤計較，表示換水只屬小事一宗，但亦有網民指換過一次後，大家就會以奉旨的態度叫你繼續負責，造成不公平的待遇；又有網民指事主可以自備飲用水，不參與這場戰爭。

事主分享換水經歷（按圖了解）：

網民就換水一事分享意見（按圖了解）：

網民應否主動換水分享意見。﹙LIHKG截圖﹚

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其實從同事對換水的態度，可歸納出一般辦公室存在着4類人，而且他們是否願意換水的心態，往往都反映出他們的工作態度。

1. 弱質纖纖公主型

雖有網民提議公司換下置式的水機，讓女同事都可以換水，但其實懶就是懶，不換就是不換。有些自覺是公主或覺得自己弱質纖纖的同事，總是會大呼男同事或比較壯健的女同事幫手，不過說是幫手，實質就是指揮別人。她們初初還會交戲說幾句：「好勁呀！」、「你真大力，夠力氣真好」等說話，但試過幾次後，就會變成以奉旨的態度叫人幫助，心想粗重的工夫交由別人好了。

這些人在工作上會貪圖別人的好處，盡量做好門面，實質就將工作分給其他人做，自己輕輕鬆鬆地坐享其成。

2. 事不關己自私型

有些網民都直言，即使沒有水或自己最後一個用到一滴不剩時，都一概不會理會，總之就扮沒事，等別人換便好。待別人換好水後，他們才再次使用水機裝水。

這些自私精，在工作上都只要做對自己有利的事，若預計自己不會從中得到好處，便視若無睹，不會參與亦不會主動伸出援手。

每個辦公室都會有水機，你公司那個是上置式還是下置式？然而，不論那種款式，換水的任務總是在不成文的規定下，落在一眾男同事身上。﹙GettyImages/VCG﹚

3. 高調幫手爭取表現型

弱質纖纖公主型呼喚人換水，有的同事很樂意幫助，但幫忙的人之中，都有些是高調爭取表現型，要表演換水這艱辛的任務，當然不能沒有人看到！所以他們會高調地換，大談換水的要訣，亦會口甜舌滑地跟女同事說：「見係你，我先幫手。」希望摶取好感，將自己的好事宣揚開去。

這種聰明人在工作上話頭醒尾，懂得在上司面前爭取表現，在個人形象的建立上很花心機，特別適合當公關及市場營銷工作。

4. 默默換不求回報型

而有種同事則會默默地換水，不會主動讓大家知道，自動自覺。久而久之，他們可能連本人都認為換水是自己的職責。

這種人工作上不求回報，不怕蝕底，默默耕耘地做好自己本份。希望總有一天有伯樂能賞識到他們的好。

說到底還是尊重

其實大家都有份在辦公室中工作，只要有享用過水機，就有換水的責任。就算真的不夠氣力更換，叫同事幫手時亦不能以奉旨的態度對待，應給予對方基本的尊重，說聲：「謝謝」，這應該不難吧？

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