【職場熱話】同事不接納　公司冇朋友？　網民：唔好一味講自己嘢

返工開不開心，除了自己喜不喜歡該份工作本身外，與同事和上司的關係都直接影響上班的心情和效率。然而，有時明明自問不是一個乞人憎的人，卻在公司中被視為透明人，難以結識朋友。究竟，職場交際要注意什麼呢？ 有網民日前於網上討論區中剖白，指不明白為什麼有些人不用特別做什麼，都可以有一大班朋友，但自己即使再主動，卻不被同事理會。

有時明明自問不是一個乞人憎的人，卻在公司中被視為透明人，難以結識朋友。﹙GettyImages/VCG﹚

網民在連登討論區以「點解有啲人天生唔駛（使）點講野﹙嘢﹚就有大把朋友」為題而發文，指眼見有些同事很自然地與其他同事閒聊便可以相約一起吃飯，但自己雖多次採取主動，卻沒有人理他，日日似是透明人一樣，不知道自己做錯什麼。有其他網民表示是否樓主太毒、語氣太直接或本身樣子的問題，而令人覺得他難似親近。

事主分享：

眾多網民都為樓主籌謀，提供一些職場社交技巧，當中「要有幽默感」似乎是眾人公認的必備條件。﹙LIHKG截圖﹚

眾多網民都為樓主籌謀，提供一些職場社交技巧，當中「要有幽默感」似乎是眾人公認的必備條件。此外，要增加自己的親和力，首先要管理自己的表情，要有笑容及主動向對方示好，這都是建立良好人際關係的第一步。

你有具備網民提議的條件嗎？﹙按圖了解﹚：

網民分享建立職場友誼建議﹙LIHKG截圖﹚

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然而，一下子要改善上述問題，其實都不知從何入手，所以以下會提供8個方法，讓你試着在辦公室一洗毒毒形象，慢慢結識更多工作夥伴，改善返工的心情。

8大改善職場人際關係方法（按圖了解）：

1.【用笑容打開話題】 你大部分工作時間和合作機會都是與同組的同事分擔，所以與他們建立良好的關係很重要。就如其他網民所說的一樣，你得先注意自己說話的語調，不要一來便太串或令人不快，第一印象的好壞很多時都是由笑容開始。臉帶笑容總能多一份平易近人的氣場，對打開話題匣子都順利一點。（GettyImages/視覺中國）

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﹙資料參考：wisestep﹚

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