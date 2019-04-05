【職場星座】找出12星座黑暗面：山羊鍾意推畀人　天秤冇乜同理心

人性不單單只有星座的12種，當發現上司或同事的個性，都跟星座說不一樣，有想過是什麼原因嗎？也許你很矛盾，明明在背後插你一刀的同事，總是笑容親切可掬？

性格是多面的，有些自己會清楚，有些別人才明瞭，更有些可能是潛藏在一方而不為所知，種種不同，才能建築出每個人的特質。（GettyImages/視覺中國）

家長或老師會跟你說為夢想、成就自己、過好生活、未來的家庭、做偉人、以生命影響生命等等，我聽客戶說得最多的是，要錢過生活、要買樓不然就沒有老婆或老公、要脫離貧窮、要回報支持自己的人、要証明自己是天之驕子等等。每個人都有不同版本，你的理由是什麼？有捉緊嗎？

無論你要在工作中找到什麼，事必先要了解自己，才可在適當位置不驕不躁地打拼，但怎樣才是了解自己？最便捷的方法，星座個性的分析能幫到你。

辦工室百態你知幾多？以下各種行為特徵，選最多三種放在你身上，你會怎樣選擇？

1：不斷把人和事雕琢成最傑出，但容易胡思亂想的人 2：有冒險精神，但只有三分鐘熱度的人 3：事事冠冕堂皇，但絕不自己動手的人 4：喜歡憑感覺處事，但好心做壞事的人 5：鬼主意多多，但專注力弱的人 6：任何事都會計算清楚，但不懂如何運用同理心的人 7：勇於嘗試新事物，但計劃不周詳的人 8：不到黃河心不死，但不易表達感受的人 9：穩健妥當，但沉悶不變通的人 10：使命感好勝心特高，但會把錯誤推卸的人 11：對任何事都高瞻遠矚，但離地的人 12：極力為同事著想，但唯我獨專的人

現今世代強調Work life balance，即把工作、私人生活及休息等分。有人確可做到只用三份一時間工作，但香港大部份人都是用了一半時間上班，更甚者是用了三份之二在事業上⋯⋯究竟每種取態是源於怎樣的性格？（GettyImages/視覺中國）

命運是由心態催生

星座神話故事固然令人著迷，但我認為更重要的，星座性格能分析行為的成因，讓我知道有選擇，如何為自己活得更好而改變。我一直相信命運絕大部份，都是由心態催生的行為，繼而形成了的結果。外在世界不是你和我主宰的，最重要是如何增強自己，推動外在因素改變。能夠了解自我，就是增強能力的一種方法。

剛才要大家選擇的個性，就是比喻你面向外界的三種不同個性：你希望給別人的感覺、你確切的基本個性、和你內心真實的想法。這三個不同面向，在星座分析中就是對應了上升、太陽和月亮星座。上述12種態度，所對應的星座分別為：

（按圖了解）

1.【處女座】不斷把人和事雕琢成最傑出，但容易胡思亂想的人（GettyImages/視覺中國）

7.【白羊座】勇於嘗試新事物，但計劃不周詳的人（GettyImages/視覺中國）

你有選中自己的星座嗎？和你的星盤中上升月亮吻合嗎？當然，你絕對可以認為自己是有冒險精神的白羊，不斷把人和事雕琢成最傑出的處女座，再加上對任何事都高瞻遠矚的水瓶，絕對不是三分鐘熱度、容易胡思亂想和離地的人。真的，個性本就是矛盾的。

所以，你絕對有機會遇上喜歡憑感覺處事的雙魚，加上不到黃河心不死的天蠍，搭單還有沉悶不變通的金牛個性的主管，甚至是不斷把人和事雕琢成最傑出的處女座，同時只有三分鐘熱度的人馬，再加上唯我獨專有巨蟹個性的老闆⋯⋯

性格是很有趣的，同時令人困惑到不得了。但無論如何都必須明白，人是多面的，個性隨不同的情境或角色變化，特別是功利為先的職場。明白了人性後，你可以多一分諒解和防範嗎？

Fanny Wu

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