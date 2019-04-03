【職場人際】唔沖廁、偷零食、升職快　15種職場宿敵是否在身邊？

有人的地方就有江湖。職場也是一個小江湖，打工仔總會遇到各種「宿敵」。這些「宿敵」往往因其剋人憎的行為而四處樹敵。外國媒體《Vice》便收集了辦公室中常見的15種宿敵，只是，當我們厭煩著別人的同時，自己也會不會犯了同樣毛病？

人一生總會遇到敵人、討厭的人、厭煩的人，如果沒有遇到，那人大概走錯人生路上。與人為善沒有錯，但有沒有試過別人對自己好也會令自己感到厭惡？那些熱心過度的賣旗者，那些霸住整條馬路的MK青少年，見到他們都覺得煩。

而在職場培養單方面仇恨實在容易又方便。看不順眼的行為四處都是，這些職場宿敵（這個說法總比憨X、傻X來得好聽、有禮）人人都遇過，以下就是15種職場宿敵：

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1. 【那些製造嘈音的人】有些人似乎能用身體來代替一個超級管弦樂團演奏：用摔門、用力拍影印機、對熒幕爆粗，好像和所有設備有仇，他們僅僅活著就是噪音源。還有專門趁別人工作時吹口哨和哼歌的人們，拜託有人在談生意呢，要唱就到K房唱吧。（Getty/VCG）

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或許所有的職場宿敵們都很正常，你才是那個仆X

很有可能公敵們的舉動在其他人眼中都很正常，沒甚麼大不了。或許你才是那個神憎鬼厭的宿敵：走路太大聲、零食碎滿地都是、偷整排廁紙回座位。你還可能犯了不起眼的錯誤，弄得別人要執手尾，只是他們費事提起，因為你聽不入耳之餘還諸多藉口。你可能沒有及時回覆Whatsapp，耽誤了全組進度。

你可能就是在公司混日子，找不到工作意義，偏偏老闆總結今年業績時，你卻第一個舉手詢問有沒有加薪。於是周圍的人都轉頭看你，心底裡痛罵：這個混蛋，他是我的職場宿敵，我由心底中恨他。

或許你、我、他都是這樣的人。

（資料來源：Vice）

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