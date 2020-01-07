【寵物】毛孩都有去旅行機會　旅行社推人寵同遊仲有私人飛機坐！

香港人熱愛旅行，對於有養寵物的人而言，更是希望將自己心愛的毛孩一同帶到世界另一端，一起踏足不同的地方。 有旅行社推出一站式寵物旅行服務，讓寵主帶愛犬搭私人飛機到日本一起遊玩，雖然旅行團費用甚高，但不少有經濟能力的寵主都願意為與愛犬們創造回憶而大灑金錢。

Kenneth表示，他們集前線、後勤角色於一身，推出一站式服務，簡化手續，令客人可以輕鬆帶毛孩出國遊玩。（歐嘉樂攝）

打工仔想旅行但家有毛孩，可以怎樣做？最常見的做法有三：請專人或朋友代為照顧、送到寵物酒店寄宿或是乾脆不去罷了！其實，大家還有一個選擇，就是：和寵物一齊旅行。例如本地企業寵物假期（Pet Holiday）便提供一站式寵物旅行服務，其策劃經理Kenneth指，很多香港人都想帶寵物到外地玩，卻被繁複手續嚇到失去興趣。

「有同事試過帶寵物旅行，發現手續非常繁複，寵主要申請或繳交出入境文件、漁護署文件，又要留意飛機規定，回來後狗狗還要隔離檢疫，令很多有興趣的寵主卻步。數年前，我們的團隊留意到商機，便於2016年推出相關服務。」Kenneth說。

現時的旅行寵物對象都是狗狗，Mavis解釋，「香港多人養狗，比起其他寵物，牠們相對外向、適應力強、不易焦慮，面對突然轉換環境的壓力沒有其他動物大。」（歐嘉樂攝）

顧名思義，公司專門提供主人與寵物同遊服務，口號是「同坐同吃同睡同玩」和「寵物家人常伴左右」，令一眾寵主能夠和毛孩一起旅行。Kenneth表示：「我們集前線、後勤角色於一身，推出一站式服務，簡化手續。客人要做的很簡單，就是帶毛孩上機去玩。」

Kenneth指，公司提供旅行團和自由行兩款套餐選擇，費用由五位至六位數字不等，視乎人寵數目及時間而定，目的地多是日本。他表示，兩款套餐都可以坐私人飛機，「如二人一同旅行，他們可選擇二人與狗一同搭私人飛機，或一人搭民航機，另一人與寵物搭私人飛機，後者比較經濟實惠。不同坐民航機，在私人飛機上，客人可以與寵物同坐。」

Pet Holiday日本寵物旅行團套餐由5位數字至6位數字不等，價錢並不算親民。（歐嘉樂攝）

Pet Holiday的旅遊目的地集中在日本，Go Japan業務發展總監Mavis表示，「狗隻食住玩三方面，日本配套成熟，切合香港人的需求。因為當地人多養狗，與愛犬同遊的需求大，衍生了多元化的設施，例如狗狗度假村、狗隻可體驗半潛水的旅遊船、允許寵物接觸放養動物的動物園等等。」

Mavis補充，「狗狗不適合長時間靜止，港日兩地飛行時間僅三、四小時，對人犬負擔不會太重，而且香港人本身也很熱愛到日本旅行。最重要的是，漁農署規定動物由日本到香港不用隔離，香港到日本也不用隔離。」數個因素令日本成為寵物旅遊的理想地點。

此外，Pet Holiday 以私人飛機為主要運輸工具，雖然價錢比民航機貴，但亦有不少優勢。Kenneth說：「民航機會限制動物數量，機艙環境又侷促，寵物不舒服，主人又不放心。相反，私人飛機可讓主人和毛孩坐在一起，如成團人數多，例如去年12月一共42人28隻寵物成團到日本，成本就可以下降。現時愈來愈多客人願意花錢搭私人飛機。」

Kenneth建議，寵主可提早不少於180日申請寵物簽證，因檢疫文件、隔離手續均需時，「狗狗的外遊簽證有效期兩年，獲批後可隨時出發。」（歐嘉樂攝）

寵物旅行的價格高昂，由五位數至六位數不等，Kenneth解釋，「一來訂私人飛機花費不菲，視乎機型座位，全包價一次要80萬至120萬港幣。二來，我們提供的服務都有四、五星級的水準，由尋找寵物友善的地方到提供精緻的饍食，並確保旅遊行程順利。」Kenenth坦言，現階段的目標顧客群為中產或以上，他寄望將來服務能夠普及化，價格就會有下調空間，令普羅大眾都能夠受惠。

寵物旅行屬於新式旅行產品，推廣實行並非易事。Kenneth指，與傳統旅行團相比，寵物旅行團的主角是狗狗，規劃行程必須考慮牠們的需要為先，「車程不能太長，每個景點必須有可跑動的空間，行程也無法太緊湊，主人們要有心理準備。」另外，狗狗們性格不同，出發前會有犬隻訓練師評估牠們的性格，確保大家相處愉快。

創造難忘回憶

香港人愛護動物的意識愈發提高，不少人都當自家毛孩是寶貝。記者曾遇過全職工作的受訪者為愛犬們四年沒有旅行，Kenneth更見過夫婦十多年來未試過一起旅行，只因不捨得放下毛孩兒獨自在家，直到現在才有解決方案。

Kenneth和Mavis表示，雖然旅行團價錢不菲，但很多參加者都認為，他們和愛犬的回憶是無價的。Mavis指，「說實話，這不是低價產品，但他們都說『畀呢個價好值』又問下次會去哪裏。」

寵主們透過參加旅行團製造和愛犬的難忘回憶，嘗試在香港做不到的新鮮事。（受訪者提供）

+ 5 + 4 + 3

為高水準服務到當地「踩線」

為了提供高水準服務，Kenneth和Mavis都努力做足資料搜集，他們舉例，「由於每個團都是tailor-made（度身訂造），每次出發前，都要幫狗仔選擇醫療保險、當地獸醫、餐廳有沒有狗餐牌、哪些地方拍照美等等。」Kenneth指，「我們每次都會到日本『踩線』三四天，做考察、模擬行程等，令行程盡可能順暢。」

立即下載《香港01》，緊貼公務員職位空缺、勞工處筍工推介，了解CV、面試致勝技巧！

下載網址：

https://hk01.app.link/bkbJyY5t4O