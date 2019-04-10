【Office教學】忘記儲存　進度歸零？即學Word自動save、回復設定

有個錯誤，應是每個使用過Microsoft Office Word的打工仔都犯過的，那就是忘了按「SAVE」鍵（儲存鍵），結果一個失誤就能把半天工夫都刪走。幸好，利用Word內置的「自動儲存」及「自動回復」功能，就能拯救忘了按「儲存」，甚至完全沒儲存過的文件。

1‧ 開啟自動儲存功能

Word作為一個廣為打工仔使用的文書處理軟件，其實早已內置了「自動存檔」功能，但它並非像Google Doc般會直接儲存修改後的文件，而是另外儲存一個名為「自動回復」的後備檔案，而「自動存檔」功能就是用於這個後備檔案上。

因此，讀者需要做的就是開啟「自動儲存」功能，從而縮短自動儲存時間。自動儲存的時距越短，出事時可以救回的文件就越齊全。

要用到這個功能，打工仔一定要做對第一步：把新打開的文件存下。

設定「自動儲存」步驟（按圖了解）：

【Step 1】點擊最左方的「檔案」欄目（紅圈）。

2‧ 找回最近一次儲存的文件

可能由於電腦死機，也可能因為手賤按了「X」鍵，總之因種種緣由，寫到一半的文件消．失．了，偏偏又忘．了．save！

怎麼辦才好？承接上面的自動儲存功能，打工仔可利用「自動回復」功能，找回最近一次自動儲存的文件。

找回上一次儲存的檔案的步驟（按圖了解）：

【Step 1】點擊最左方的「檔案」欄目（紅圈）。

3. 救回完全沒有儲存過的文件

哪一種Word的用者是最「抵打」又最不該可憐的？就是習慣完全不儲存文件的人，但偏偏這類人卻大有人在。這種情況下失去了文檔恐怕最GG的了。然而，不用慌，感謝微軟，還有救！

找回未曾儲存過的檔案（按圖了解）：

【Step 1】點選「檔案」。

培養好習慣的重要

以上三招急救方法應能拯救不少急如熱鍋上螞蟻般的打工仔，不過亦得留意，「自動儲存」功能只屬一個保障，檔案始終會有機會失去部份資料，所以最好還是養成定時人手按「儲存」的習慣，免得把嘔心瀝血的心機浪費掉。

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