【職場健康】三文魚、香蕉可改善失眠？　營養師推介4類有營食品

工作壓力大容易引致失眠，睡眠質素欠佳會令精神變差，進而影響工作表現，造成惡性循環。有營養師表示，想要更高質量的睡眠，除了多吃香蕉之外，進食海鮮和朱古力也有助入睡。

不少打工仔經常失眠，精神不足大大影響了工作表現。（GettyImages/VCG）

美國飲食協會成員、營養學家Alison Stowell表示，睡眠不足會讓我們感到疲倦，亦更容易做出不良的飲食選擇。她指，如果想要更高質量的睡眠，應該從食物吸收更多鉀、鎂、色氨酸和褪黑激素。

（按圖了解相關食物）

1. 含豐富鉀質食品

1. 【香蕉】香蕉含有豐富的鉀，能對睡眠效率產生積極影響並減少睡眠後掙醒的情況。它在細胞膜上形成電傳導系統來誘導肌肉鬆弛。 （GettyImages/VCG）

2. 含豐富鎂質食品

1.【高油魚類】鎂對神經遞質具有積極影響，可促進良好的睡眠質素，而缺鎂則會增加睡眠障礙的可能性並阻礙休息。魚類，特別是高油魚類如三文魚、鯖魚、沙甸魚及鯡魚等，可提供豐富的鎂來源。 （GettyImages/VCG）

3. 含豐富色氨酸食品

【雞及蛋奶】色氨酸是令成人維持氮平衡的重要氨基酸。我們的身體會將色氨酸轉化為維生素B，稱為菸酸，菸酸在血清素的發展和褪黑激素調節方面非常重要，而褪黑激素有助控制睡眠和覺醒週期。色氨酸最主要的來源是火雞、雞肉、芝士、乳酪和雞蛋等食物。 （GettyImages/VCG）

4. 含豐富褪黑激素食品

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