153cm女生成為動物攝影師　踏遍三極：我試過25天沒洗澡

野生動物攝影師顧瑩，身材嬌小才一米五三，為了拍攝，跨越七大洲四大洋。她去到地球三極——南極、北極、青藏高原，尋找那裡最具代表性的三種動物——皇帝企鵝、北極熊、藏羚羊，重點拍下了它們的繁衍生息，成為完成這個題材的世界第一人，也是迄今為止唯一一人。2016年她成為「中華文化人物」，2017年獲NBP世界最佳自然攝影大獎，作品被美國華盛頓國家自然歷史博物館永久收藏。別人眼中的不毛之地、「生命禁區」，她看起來卻是動物王國，「拍攝野生動物，也是為了保護它們，即使為之付出生命我也在所不惜。」 自述：顧瑩 ｜編輯 ：石鳴

顧瑩在可可西里無人區腹地（一条提供）

守侯在地球「第三極」

2016年6月，我第一次進入可可西里拍攝藏羚羊，到現在為止已經拍了三年了。現在我是可可西里唯一的特約攝影師。之所以會去可可西里拍藏羚羊，是為了完成我「地球三極的選題。2014、2015年，我去了北極圈附近，拍了北極熊。2015年11月，我去了南極腹地，拍到了帝企鵝。所以接下來，我就想去地球上的「第三極」——青藏高原，拍攝這裡最具代表性的動物藏羚羊。可能有些人不知道青藏高原被稱為地球的「第三極」。但是其實青藏高原的大部分土地都是在中國的，也就是說，「第三極」其實大部分都位於中國境內。

迄今為止，還沒有很多野生動物攝影師紮根在可可西里拍攝。一是因為這片地域高寒高海拔，號稱「生命禁區」，條件非常艱苦，不適合人類生存。其次，可可西里是中國的國家級自然保護區，生態非常脆弱，禁止非法穿越，出入都需要保護區管理局的許可。對於拍野生動物的人來說，每一次拍攝，都希望能夠拍到盡量多的素材。比如說去非洲，動物都在你的身邊，有很多機會拍到不同的場景。去個一周，就會有很大收穫。但是在可可西里不是這樣。可可西里的野生動物都很怕人，會跟人保持距離，你想見上它一面都難，就更不用說還能拍出好看的照片。

可可西里無人區（一条提供）

「偷窺」藏羚羊

其實我第一次看藏羚羊的時候，我是沒有看到羊的。那個時候，我和管理局的工作人員一起開車往裡走，看到遠遠一片塵土飛揚。我問工作人員那是什麼，工作人員告訴我，那是藏羚羊跑了。我們還沒來得及看見它們，它們就已經發現了我們的車。我才第一次知道，原來羊是這麼敏感、這麼怕人的。

後來開始進帳篷拍攝的時候，我對這一點有了更深的體會。為了不讓藏羚羊發現，我每天早上天不亮、5點半就要進帳篷，趕在它們從山谷裡出來吃草之前隱蔽好。然後一整天都要呆在帳篷裡面。吃喝拉撒，都要在帳篷裡面解決。直到晚上天黑以後，才可以出來。在帳篷裡面，任何有味道的食物都不能吃。拍攝的時候，我只吃八寶粥，吃完以後還要拿塑料袋把包裝封死。曾經有另外一位攝影師和我一起在帳篷裡面呆了兩天。為了減少方便的次數，這位攝影師就盡量不喝水。等到兩天以後出帳篷的時候，他手背上的皮一揪就可以揪得老高，等於已經處於脫水狀態了。

在帳篷裡等候藏羚羊時自拍（一条提供）

三年下來，我拍下許多可遇不可求的珍貴照片。有些畫面，在可可西里已經呆了幾十年的工作人員都沒見過，就更不用說被拍到過了。我每一次進可可西里，都要待很長時間。最長的可能要待兩個月，最少的也要20天。算下來，每年有一半的時間都在可可西里。第一年，我的高反很嚴重，可可西里海拔5000米，我到2700多米的格爾木的時候就已經不適應，後來一直嘔吐，全靠藥物硬撐。去了很多次以後，我現在到可可西里，已經完全沒有高原反應了，被人戲稱「已經變成可可西里人」。

▼▼顧瑩在可可西里的三年間拍下許多珍貴的照片，在第16屆平遙國際攝影展上獲得了「最高獎優秀攝影師評審委員會大獎」，按下圖看更多珍貴的照片▼▼

+ 7 + 6 + 5

2016年9月，在第16屆平遙國際攝影展上，我的個展《角落裡的生命——生息在地球三極》獲得了「最高獎優秀攝影師評審委員會大獎」，這也是最高獎第一次頒給野生動物題材的作品。可可西里國家級自然保護區管理局也非常認可我的作品和工作狀態，2016年，他們授予了我唯一的申遺特約攝影師身份。我的作品也無償提供給管理局，大量的素材都用於可可西里申遺項目。2017年7月7日，可可西里申遺成功，成為中國第51處世界遺產，也是青藏高原上唯一的一處世界自然遺產。

申遺成功後，我還是繼續在可可西里拍攝。我想完成一部以藏羚羊為主的反映可可西里自然生態的影片。中國的物種非常豐富，特別是青藏高原，那裡還隱藏著太多沒被大眾熟悉的物種。我覺得作為一個中國本土的攝影師，有責任把可可西里和三江源拍好，把中國的生物更好地展示給全世界。

藏羚羊交配（一条提供）

2006年，青藏鐵路剛剛建成的時候，大家都在猜想鐵路對藏羚羊的影響。因為鐵路穿過了藏羚羊世世代代遷徙的路線，突然來了火車這樣一個龐然大物，對藏羚羊來說是非常陌生的。它即便要過鐵路，可能也會選擇火車沒有經過的時候趕緊跑過去。那個時候，想拍到羊和火車同框的畫面是非常困難的。 曾經有一位攝影師想拍而沒有拍到這樣的畫面，於是分別拍了火車從鐵路上過、藏羚羊從橋下過，然後進行合成。後來被證明是造假，造成了很大的影響。

有一位攝影師分別拍了火車從鐵路上過、藏羚羊從橋下過，然後進行合成。後來被證明是造假，造成了很大的影響。（一条提供）

2016年，我第一次去可可西里拍攝藏羚羊遷徙的時候，拍到了一個火車從橋上過，藏羚羊在旁邊奔跑的畫面。從那個時候我就開始想，這麼多年藏羚羊來來回回走這條路線，會不會有所改變呢？三年裡面，我一直沒有停止過，想去拍這個畫面。每次藏羚羊要遷徙，我都會去鐵路邊守候。直到今年，我終於拍到了這個畫面。從這一點，我們可以看到，野生動物一直在努力適應周圍環境的變化。但是我們要給它們足夠的時間和空間，讓它們能夠慢慢的適應。

我第一次去可可西里拍攝藏羚羊遷徙的時候，拍到了一個火車從橋上過，藏羚羊在旁邊奔跑的畫面。（一条提供）

「 最近的時候距離死亡只有8米 」

在可可西里，我主要是拍藏羚羊，也拍一些其他的生活在青藏高原上的野生動物，比如棕熊、藏狐、藏野驢、野犛牛等等。羊越多的地方，它的天敵也就越多。在我最常拍攝的一片區域周圍，大約有幾十頭棕熊。其實，我剛進可可西里的時候，管理局的領導就一再提醒我，遇到狼還可以稍微放鬆一點，棕熊一定要加倍注意。在青藏高原每年都會發生棕熊襲擊人的事件，有的時候甚至會有傷亡。

羊越多的地方，它的天敵也就越多。（一条提供）

有一天，我正在拍攝，整群的羊突然開始慌不擇路地奔跑。我奇怪發生什麼事了，就從帳篷上的小窗口往外看。遠遠地看見一頭棕熊過來了，越來越近，行走路線正好是向著我的帳篷而來。其實我的帳篷隱蔽得非常好。棕熊的嗅覺很靈敏，但是它的視覺不好，應該沒有看見我的帳篷。但是我腦海裡出現了管理局領導的叮囑：絕對不能讓熊和你近距離接觸，否則會有生命危險。我感到一陣恐懼，趕緊想了個辦法，把熊給嚇跑了。

熊跑了以後，作為一個攝影師，我突然感到特別後悔。我應該讓熊走得再近一點。因為這是多麼難得的機會，一頭棕熊能夠面對面朝你走過來，而且是在特別自然的狀態下。對於任何一個野生動物攝影師來說，這都是夢寐以求的一個鏡頭。從那一刻起，我心裡就埋下了一個小小的情結。將來有機會，我一定要拍一個棕熊頭部的特寫，一個滿屏的、而不是裁剪的頭部特寫。

熊跑了以後，作為一個攝影師，我突然感到特別後悔。（一条提供）

後來有一次，我發現了一個棕熊常去的覓食地，我就開始在那裡守候。等了很久，熊終於來了。我當時只顧拍攝，忘記了自己應該及時撤離。熊發現我的時候，我還站在它的領地裡，它非常生氣，立刻就沖我奔過來。那個時候，我才反應過來，但是我還存著僥倖心理，一邊逃跑一邊還扛著腳架和相機想繼續拍。因為它還走得不夠近，我還沒能夠拍到那個我想要的頭部特寫。然後我就摔倒了，摔了個嘴啃泥，腳架和相機全摔到地上。熊還在往前奔，最近的時候，離我就只有八米。那個場景我想我這輩子都不會忘記。

我當時只顧拍攝，忘記了自己應該及時撤離。熊發現我的時候，我還站在它的領地裡，它非常生氣，立刻就沖我奔過來。（一条提供）

還好旁邊有一根電線桿，拉了一根很細的鐵絲。這根鐵絲攔住了熊。它衝到跟前才看見鐵絲，一個剎車，土都飛起來了。就在那一瞬間，我趕緊爬起來，奔回車上。老天爺眷顧我，撿回了一條命。後來我反省自己。其實我犯了一個錯誤，沒有尊重野生動物的野性。我們不能把人的意志強加給野生動物。不要以為野生動物都很溫順，我們人類可以控制它們。每一種生物，在食物鏈上，都有自己的位置。這就是自然法則。我們人類在野外碰上棕熊這樣的野生動物的時候，其實真的就只是它們的一種食物而已。

還好旁邊有一根電線桿，拉了一根很細的鐵絲。這根鐵絲攔住了熊。（一条提供）

保護野生動物，就是保護人類自己

拍藏羚羊拍得多了，我一眼看過去，就能看出羊群的意圖。比方說都是奔跑，有的時候，是躲避天敵的奔跑，有的時候，卻是為了逃避拍攝的人的干擾。我看過不少媒體用無人機航拍野生動物的片子。在他們的航拍畫面中，動物其實是在慌慌張張地逃命，好像背後有什麼人追著它們一樣。這種就是被人為的拍攝嚴重干擾了。

使用無人機航拍，是會有噪音的。絕大部分野生動物都很害怕這種噪音。所以怎麼飛，才能不驚擾到它們？你要非常了解野生動物才行。我航拍的藏羚羊，通常都是非常安逸的、自由自在的狀態，沒有一點慌張奔跑的樣子，都是慢慢在走，有的時候甚至是躺在地上睡著了。

所以怎麼飛，才能不驚擾到它們？你要非常了解野生動物才行。（一条提供）

顧瑩航拍的藏羚羊（一条提供）

我在可可西里拍了三年，從來沒有見過一輛車，在路上禮讓藏羚羊。藏羚羊要過馬路的時候，每次都是可可西里國家級自然保護區管理局的工作人員，在路上攔車，讓出一條道，讓羊群通過。有的車在路上看到藏羚羊，不要說停下來，連鳴笛都不鳴笛，直接開過去。所以有的時候就會發生藏羚羊被車撞傷的事故。

藏羚羊被撞傷以後，如果它失去了自主進食能力的話，它肯定是活不了的。我拍過這樣的傷羊，拍完三天以後，它就去世了。所以我很想呼籲大家，不要和野生動物去搶道，因為對於它來講，我們的車真是太強大了。其實有的時候只需要我們踩一個剎車，挽救的就是一條生命。非洲象、北極熊、美洲獅……人們可能對這些動物的名字再熟悉不過。但是卻很少有人意識到，因為我們人類的活動，幾乎每天都有物種在滅亡。

藏羚羊被車撞傷的事故在可可西里經常發生（按圖放大）↓↓

過去40年，光中國的陸生脊椎動物，就已經消失了一半。有很多物種，甚至從來沒有機會被影像記錄下來。我們為什麼拍野生動物？不是為了得到一張好看的照片，一段優美的視頻。每個物種都有它存在的道理，都與我們息息相關。了解野生動物，了解它們和人的關係，其實是讓我們更了解我們生存的這個地球。記錄本身，就是為了保護。保護野生動物，也就是保護人類自己。

從極限運動到極限攝影

一個女「鳥人」

我的父母都是空軍，我從小就渴望天空，喜歡飛翔。在從事野生動物攝影之前，我是一名滑翔傘飛行員，加入了國家隊。從2003到2009年，我狂熱地飛行了6年，四次獲得滑翔傘女子全國冠軍，第一位創造了中國女子滑翔傘點對點直線越野的百公里紀錄。2009年，在一次國家隊的集訓中，我發生了飛行事故，腰椎第二節骨折受傷。在床上躺了三個月之後，暫停了滑翔傘的事業。

在從事野生動物攝影之前，我是一名滑翔傘飛行員，加入了國家隊。（一条提供）

之後，我開始尋找其他的興趣愛好。我長居在深圳。2011年初，我和朋友一起去拍鳥，拍到了深圳一種珍稀候鳥——黑臉琵鷺。看到鏡頭中它起飛的那一個瞬間，我突然感到，自己飛翔的夢想和情感，隨著黑臉琵鷺的飛翔，又回到了天空。飛滑翔傘的人，都把自己戲稱為「鳥人」。我感到，如果我拍鳥兒，也可以繼續當一個「鳥人」。

從那一天開始，我就把自己的主要精力都投注在拍攝野生鳥類上。5年來，我的足跡遍及七大洲四大洋，拍攝了1000多種鳥類，作品被收入世界最權威的鳥類全書《世界鳥類手冊》，其中很多都是難得一見的珍稀種類。為了能夠拍到它們，我凌晨三點一個人負重三十公斤爬山，在南太平洋食人族的原始森林裡一呆就是21天。拍鳥兒的同時，我也慢慢地擴展到拍攝所有的野生動物。

顧瑩在結束了她的滑翔傘生涯後，將自己的主要精力都投注在拍攝野生鳥類上（按圖放大）↓↓

2015年，我到南極拍攝帝企鵝，一呆就呆了18天，創下了獨立攝影師在南極帝企鵝繁殖地連續拍攝時間最長的紀錄。其實那一次，我們是被厄爾尼諾現象帶來的暴風雪困在了裡面。當時被困了八天，有一個機會可以離開，所有其他的攝影師都馬上收拾行李走了。我決定不走。因為我費勁周折才來到這裡。而且我聽說，後面還會有更多的暴風雪。我想留下來，拍暴風雪裡的帝企鵝，那才是它們最真實的生存狀態。

事實上，南極是地球上風力最大的地方，也是已知的溫度最低的地方。常年都在刮暴風雪。然而進出南極的帝企鵝繁殖地要坐飛機，都要選風和日麗的天氣，所以其實以往大部分人都沒有拍到這個常態。我看到，暴風雪中，許許多多的小帝企鵝剛出生就死去了。每一場暴風雪過去，都有成群的小帝企鵝的屍體留在地面上。

顧瑩曾到到南極拍攝帝企鵝，被厄爾尼諾現象帶來的暴風雪被困了八天（按圖放大）↓↓

我拍到一隻小企鵝，它被暴風雪刮倒了，但是它有生存的慾望，一直扇它的翅膀、蹬它的小腿，想站起來。最終，它還是沒能站起來。我的照片拍完幾分鐘，它就死去了。通過我的作品，我希望大家不僅僅看到野生動物的可愛，更應該了解到它們生存的危機。

我拍到一隻小企鵝，它被暴風雪刮倒了，但是它有生存的慾望。（一条提供）

「去嘗試你可能會失敗的東西」

那一年進南極之前，我還偶遇了著名的英國探險家Henry Worsley。他是一位極地經驗非常豐富的探險家。他當時要獨自一個人，歷經南極點，徒步穿越南極。所有的裝備和補給，他全都自己帶在身上，整個過程中不接受任何外來援助。這其實是一百年前，另一位英國探險家厄尼斯特．薛克頓（Ernest Henry Shackleton）曾經嘗試過的路線。

Shackleton當時是率領一整支探險隊，而Henry Worsley是只有自己一個人。有人問他，為什麼選擇明顯更加危險也更加困難的獨行。

我以這句話作為自己人生的指引——『去嘗試你可能會失敗的東西」。我們都在做自己能輕鬆完成的事，卻很少將目標門檻設定得比自己能確定完成的事更高，那正是我此行的動力所在。 Henry Worsley

我見到他、和他合過影的第二天，他就進了南極。等我回國之後，最後得知他的消息，就是他已經不幸去世。那個時候他已經走了一千多公里，只剩下幾十公里，差一點就要完成他的壯舉。他留給世界最後的話是：「我的身體耐力逐漸被耗盡，如今終於要付出代價了，我不得不悲傷地宣布這次旅程到此為止——距離我的目標是如此之近。」我非常敬佩他。我在新聞裡看到他給自己拍攝的最後一張照片，是那麼憔悴，和之前看到的他簡直判若兩人。他真的是已經完全拼盡了自己最後的一點力氣。

顧瑩與Henry Worsley的合影（一条提供）

其實從事滑翔傘運動的時候，死亡對我來說就是一件司空見慣的事情。我飛了6年，身邊因為滑翔傘事故離世的就有14位傘友。但是我從來沒有因為死亡近在咫尺而想要放棄滑翔傘。不如說，我早就有了為滑翔傘運動付出生命的心理準備。因為這是發自心底的熱愛。滑翔傘更多的可能是挑戰自我，實現自我的價值。現在我拍野生動物，傳達保護野生動物的理念，我覺得這更加有意義。如果有一天，我因為野外攝影而不幸失去生命，我也是早就有心理準備了。因為這是我熱愛的事情，付出一切我都覺得值得。生命非常可貴，也非常脆弱。每個人都會有走的一天，關鍵是你要怎麼樣精彩地活著。

我早就有了為滑翔傘運動付出生命的心理準備。因為這是發自心底的熱愛。（一条提供）

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