【職場熱話】列數老細、同事討厭口頭禪　網民：嗌「阿女」懶親切

「唔使急，最緊要快！」以為這是笑話？現實中比這些更無理的說話實在太多，有多少是出自你的上司或同事口中？又有哪些你覺得很討厭，甚至難聽過粗口？ 有些人家的口頭禪，聽得多真的很影響心情，所以早前有網民於討論區中發文，以收集大家聽過最討厭的職場口頭禪。知道天下間的職場有感同身受的人，實在感到莫大的安慰。

上司：「你幾時先肯帶個腦返工呀？」﹙GettyImages/VCG﹚

網民在網上討論區連登以「一人N句你最憎聽到嘅上司/同事口頭禪」為題發文，讓大家分享在辦公室中聽到最令人火大的說話。有網民指很多女上司都喜歡叫女同事做「阿女」，感覺在裝親切，亦有網民表示，是否要叫上司做「阿媽」；另有網民指，上司習慣事前說：「你覺得點做先啱就點做，唔使問我。」然而，事後卻說：「唔係咁做，錯晒！點解做之前唔問過我先？」令人無所適從。

有網民的同事則常常以「無（冇）呀」及「我想講返」作為句子開頭，每次都浪費很多時間遊花園不到題，實在別人感到很煩厭；而每當聽到上司說：「麻煩你……」即代表又要OT﹙加班﹚了。

對於網民提供的種種事例，你又有沒有共鳴？﹙按圖了解﹚

﹙LIHKG截圖﹚

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對人的尊重 溝通技巧的重要

其實以上一眾由網民分享的「職場金句」之所以令人聽得不舒服，甚至感到不被尊重，很大程度上是源於上司或同事欠缺溝通技巧所致。特別是那些由上司口中所說的話，都突顯出他們高高在上的語調，並更有意無意地將他們自己與公司分為一組，員工則是屬於對立的一方。把關係弄得如此壁壘分明，這樣又怎會令員工有歸屬感呢？網民覺得上司根本不是與自己站在同一方，不會設身處地為自己設想，感覺當然不好受。

而其實員工都是人，人與人的溝通，最重要是尊重和禮貌，一味靠鬧只會有反效果，令員工失卻熱誠，沒有進步的動力。上司不是不可嚴厲，但如能他們注意自己說話的語調，也習慣在安排工作後說謝謝，給予員工基本的尊重，相信不少打工仔會更為受落。

就女上司很喜歡叫員工作「阿女」一事而言，其實每個同事都有名字，這一句「阿女」其實與「喂」的效果無異，這都是因為她把人看下去。若上司記得大家的名字，每次做事都叫得出同事的名字，大家都會感到被尊重，這不是建立良好溝通的第一步嗎？

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