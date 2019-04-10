【職場12星座運程】外行星逆行　宜審視舊問題　雙子、山羊較忙碌

木星、土星與冥王星皆在本月起逆行約5個月，對打工仔來說，這是一次審視過去並解決既有問題的理想時機。（GettyImages/視覺中國）

星象的佈局，除了影響12星座的運勢之外，也會有大圍環境性的整體影響。4月的上半月是白羊座月份，對於五金行業、與機械相關的行業、於廚房工作及紀律部隊等行業的從業員會有不錯的發展。

這個月將會有三顆外行星逆行，分別為木星、土星和冥王星，而外行星逆行將會維持至大約5個月左右，這代表着未來的幾個月，打工仔需要檢視一下舊有的問題，並需要在這段時間內處理，因為這些問題是積存已久還未處理，但又影響你的生活，而外行星逆行正好給時間你回望一下一些舊問題，是時候作一番整理了。

4月各星座事業運勢（按圖了解）：

【12星座職場運程．白羊座（牡羊座）】這個月工作會有新的方向和目標，會有新的發展，但同時壓力亦會增加，因為需要你投放很多的精神，時間和心力在自己的新目標上。但辛苦過後是有回報的。

【12星座職場運程．天秤座】這個月的同事運不錯，會容易有同事貴人出現，而且工作也比較容易，工作量較少，可以說是給你輕鬆休息的月份啊。

4月事業運 Top 3

第一名 : 巨蟹座

第二名 : 雙子座

第三名 : 雙魚座

4月財運 Top 3

第一名 : 雙魚座

第二名 : 獅子座

第三名 : 天蠍座

4月人緣運 Top 3

第一名 : 雙魚座

第二名 : 處女座

第三名 : 雙子座

Benjamin Yip Benjamin Yip

全職占星師、塔羅師、阿卡西解讀者，同時亦懂貝曲花藥治療和臼井靈氣治療。擁有6年占星/塔羅經驗，通過國際占星研究院（Academy of Astrology）所訓練，主修現代占星學。

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