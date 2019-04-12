【職場健康】認識膳食發炎指數 進食維生素C、omega3等可抗發炎

「會議資料來不及了啦！」、「還有明天的報告……」。工作壓力大讓你心浮氣躁、魂不守舍嗎？這時候就會產生自由基，讓痘痘、疲倦有機可乘，還會變老！小心啊，身體長期處在這些「慢性發炎」會釀成大禍，在慢性病、甚至癌症出現之前，趕快補救一下吧。

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2013年，美國教授詹姆斯．赫伯特與研究團隊發表了一篇「膳食發炎指數（DII, Dietary Inflammation Index）」。他分析了將近2000篇的文獻，根據各國家探討飲食、營養與發炎指標（CRP、IL6、TNFa）的關聯性，總共歸納出45種「促進發炎」與「對抗發炎」的營養素或食物。數值從+1到-1，負數代表具有抗發炎效果。這份DII指數發表之後，廣為被各國學者使用，除了證實DII與血液中的發炎指標有關，也被用來分析各種慢性疾病的相關性。

會發現這篇研究，是因爲今年3月詹姆斯與團隊又分析並發表2018年的33萬人（總共18篇文獻）於婦科腫瘤期刊。他表示，按照DII分數最高與最低的人相比較，吃愈多發炎食物（0~+1的食物或營養素），罹患婦科癌症的機率大幅增加38%，尤其是乳癌、卵巢癌跟子宮內膜癌。

含有有效抗氧化的維生素C的奇異果。（Gettyimages／視覺中國）

這個DII到底是什麼？

看到這裏你應該會跟我一樣好奇，到底什麼東西，有這麼厲害嗎？所以我細讀了四篇文獻，就找到2013年發表的45種營養素（食物），依照數據排出前十名。讓人跌破眼鏡的是抗氧化常勝軍─維生素C竟然看不見第一名的「車尾燈」，反而常讓人傻傻弄不清楚的「薑黃」與「薑」拿走了兩個名次，這十名就是﹕

1. 薑黃（-0.78）

2. 纖維（-0.66）

3. 異黃酮（-0.59）

4. 咖啡因（-0.58）

5. 綠茶與紅茶（-0.53）

6. 礦物質鎂（-0.48）

7. 薑（-0.45）

8. omega3脂肪酸（-0.43）

9. 維生素C（-0.42）

10. 維生素E（-0.41）

作為營養科學人，讀這些文獻都會有種矛盾又討厭的地方（我覺得啦）。通常經過證實某一種飲食模式，例如DASH得舒飲食、地中海飲食、心智飲食等對血壓、對整體健康有所助益的時候，科學家就會想去探討單一營養的效果，或是說想找出最關鍵的那一個。有趣的是，好啊現在做出來了，我們姑且假設就是這45個關鍵平衡身體發炎，可另外兩篇研究又會告訴你：「飲食習慣、模式（dietary patterns）比注重單一營養素好，也更重要。」

有沒有搞錯！

沒錯，我看完文獻的當下就是這樣，變成好像我寫了一篇「廢文」（真是可惡）。但請大家也動腦思考，慢性疾病、乃至癌症，都是多重因素的結果，有環境、飲食、生活型態，還有天生的基因。甚至彼此有交互作用存在，比方說，帶有癌症基因的人還狂吃一堆致癌食物，這是會加強、促進癌細胞出現，沒錯吧？既然無法由單一因素主導身體內的改變，就必須各方面都要注意，多管齊下。

身體就像一條河流。（Gettyimages／視覺中國）

身體就像一條河流，如果上游一直狂丟垃圾，下游的人再怎麼清也清不完，不去減少垃圾，一直增加下游的清除能力是沒有意義的。換句話說，不論這些營養素多麼抗發炎，如果一直製造自由基跟促進發炎的物質（介白素、前列腺素等）像變胖、血壓、血脂異常之類的，才突然去補充營養？這只是在浪費時間。

覺得壓力大，就找一個適合自己的方式舒壓；覺得疲倦揮之不去，就要睡滿8小時，維持身心、飲食的平衡，比盲目追求某些功效的食物好啦！

Reference：

Designing and developing literatre-derived, population-based dietary inflammatory index

作者簡介：我不是營養師 iamnotdietitian

自營養專業斜槓到數位行銷的營養師。寫文案、寫企劃、採訪、主持及創作，終在不安分的骨子裡帶著營養證照找到「文字工作者」這一條路。

資歷：台灣營養師證書／腎臟專科營養師／大型醫學中心營養師／輔仁大學營養科學系碩士／專職行銷企劃營養師／作家

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「維生素C竟然輸了！地表最抗發炎食物TOP10出爐」​】

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