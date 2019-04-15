【理財．MPF】提早退休、永久離港　6大情況可提早領取強積金供款

強積金（MPF）制度旨在協助就業人士為晚年的生活作好儲蓄準備，因此計劃成員必須根據《強制性公積金計劃條例》的規定，至年滿65歲時才可提取由強制性供款和可扣稅自願性供款產生的累算權益。不過，如遇上以下6種特別情況，這筆強積金是可提早被領取的。

各行業的僱主均須安排一般僱員（即年滿18歲至未滿65歲，並獲連續受僱60日或以上的僱員），在受僱首60日內登記參加強積金計劃。（GettyImages/VCG）

據《強制性公積金計劃條例》規定，打工仔只要待至65歲，便可選擇以一筆過或分期的方式提取累算權益。不過法例亦規定，在以下特定情況下，這筆強積金是可提早被領取的。

6個可提前領取MPF累算權益原因（按圖了解）：

1. 【提早退休】你必須年滿60歲並已終止所有受僱及自僱工作，並作出法定聲明指無意再次受僱或自僱。你可以選擇一筆過或分期的方式提取累算權益。 如果你於60歲時提取權益，之後（例如在63歲時）如有需要可以再次工作，但由於未滿65歲，因此須重新登記參加強積金計劃。（GettyImages/VCG）

（資料來源：強制性公積金計劃管理局）

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