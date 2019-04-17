【職場生活】搵兩餐以生命作賭注？　打工仔要Work-Life Balance

起初，多數人踏入社會都滿懷盼望，希望靠自己的力量令生活變得更好。但成為全職員工後，加班變得無止境、甚至無條件。想追求一定的生活質素，但在拼命工作的同時，我們似乎忘記了原意，並被外界或自己剝削了生活。

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作為不少人眼中理想的打工仔生活，就是每日忙完手頭上的事情，便可以開始「扮工」到下班。看看時鐘還有十五分鐘下班，準備行裝，當秒針指向整時，立刻回家，不蝕給公司一分一毫的時數，輕輕鬆鬆又一天。「阻人收工，猶如殺人父母」，更是打工仔的金石良言。

可是，現實中有多少工作可以這樣？即使完成了自己的工作，新的工作又會以某種方式湧過來，而且作為團隊的一員，做最早或最準時走的，往往都會被作話柄。看到大家也不離開，只好又坐下來，做些瑣事拖延時間，以示自己對工作的「上進心」。團隊同事的影響亦不能忽視，有些可以令大家工作更有效率，關係和諧亦可準時放工；有些卻剝削彼此的時間，以滿足一己私欲。

準時放工是不少港人眼中理想的打工仔生活，然而卻是一件困難的事。（Gettyimages／視覺中國）

現實中不乏一些投放全力身心至工作上的工作狂，他們多是想藉以滿足心靈的空虛，但又傾向希望同化其他同事，一起成為工作狂，否則便投以批評；另有自視過高的工作狂，欲想一人承包所有工作，卻最終應付不來導致整體質素下降。職場上講求合作與平衡，若有此般的工作狂在身邊，自己也難以保身，而上司也總是期望自己的屬下都成為工作狂，獻出一切給公司。

筆者最近看了《人在中年》這本書，發現近年有僱主會要求員工「愛」自己的事業，擁有激情，但感情是不能迫出來的，對於一份沉悶的工作再努力都只是出於責任感，而激情則淪為了過度美化的剝削名字。為了趕業績而連日加班並不是浪漫的事，像近日成為熱話的「996」長時間工作模式（早上9時上班，晚上9時下班，一星期6天工作）對上司來說是福音，但默默工作的職員卻是犧牲了私人空間和與親友共聚的時光。作為僱主，要員工熱愛自己的公司，乃需建基於彼此的尊重及自我檢討。

作為僱主，要員工熱愛自己的公司，乃需建基於彼此的尊重及自我檢討，而非迫使員工成為工作狂。（Gettyimages／視覺中國）

工作模式也是自己可選擇的。不少人出去創業，闖出一番天地，本來是為了過些「人活」的生活，卻成了另一種工作狂。為自己的事業奉獻一切。很多著名事業家，如Tesla創辦人Elton Musk，便成為了短睡者，長期缺乏睡眠，也許得到了事業的成果，卻剝削了自己的生活。難道他們不是希望追求「生活」，才擺脫傳統的職場，創出自己的一個新天地嗎？

事業的成功永沒有絕對正確的方程式，生活和工作也不一定是魚與熊掌不可兼得，要取得平衡才能有身心的健康和接近理想的生活。

《人在中年》，米梓橋（CK）著。（圖片擷取自蜂鳥出版）

內容提供：雪

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「【職場】身心的剝削 生活和工作不能兼得?」​】

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