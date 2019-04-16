【筍工】26歲才俊聘私人助理　月薪29萬包工幹食住　接受全球申請

退休遙遙無期，但找一份自己喜歡，待遇也不錯的工作也是一個不錯的目標吧！ 若然有人願意用港幣年薪29萬元聘請你為他的私人助理，而且每月工幹的使費還是全包的，這樣的待遇能滿足你嗎？可以的話，現在說不定有個合適的機會在你眼前！

一邊歎世界一邊工作，是不少人夢寐以求的工作模式。﹙matthew lepre@facebook﹚

有糧出且可以周遊列國，這還不是很多人夢寐以求的筍工嗎？

上月，來自澳洲，開設電子商務公司的26歲年輕才俊Matthew Lepre公開招聘私人助理，以協助他打理電子商務生意及商業顧問企業服務。這個私人助理的職位，年薪為52,000澳元（約港幣291,476元，即月薪約24,289元），獲聘者可跟隨Matthew到如日本、夏威夷、杜拜及悉尼等國家工幹，平均一個月有兩次出差的機會，而且工幹時的使費更是由Mattew全包，待遇實在吸引。

Mattew指，由於自己也沒有大學學歷，因此應徵此私人助理的應徵者只須年滿18歲、護照有效期至少為12個月便可應徵，毋須大學學位。他亦指，獲聘者如日後工作表現良好，將有機會獲加薪。

享受生活的工作模式

Matthew現時擁有4間公司，銷售男女美容產品和教育書籍。他希望透過聘請私人助理以開發更多業務，令公司的營利有更大的增長。他指年薪52000澳元只是基本薪金，如旅遊費用、健康褔利和保險等其他福利亦由他全包。他表示一邊旅行一邊工作是他覺得最理想的工作和生活模式，因此希望跟別人分享這樣的工作體驗。

雖然看到Matthew在社交平台上分享的照片十分寫意，如按摩、品嚐雞尾酒、在陽光和海邊工作，但他自言並不是在奢侈的環境下長大。來自單親家庭的他表示，自己是一直努力工作才有今天的成果，同時，他亦很感謝曾經支持自己和媽媽在黑暗時期所經歷經濟困難的人們，所以他希望回饋社會，幫助更多年輕人入行。

Matthew的工作日常（按圖了解）：

他自言並不是在奢侈的環境下長大，他來自單親家庭，一直努力工作才有今天的成果。﹙matthewlepre@instgram﹚

+ 12 + 11 + 10

4萬人應徵 75%女士

Matthew在接受外國媒體的採訪中表示，現時收到了40,000份來自世界各地的申請，申請者的年齡主要為23至37歲，而最大部分來自澳洲，其餘則有來自英國、意大利、南美及亞洲等地的申請。他笑言當中有75%為女士，只有25%是男士；除個人履歷外，他亦收到一些結婚計劃的提案，令他啼笑皆非。他指他將會認真細看這40,000份申請表，以挑選出最合適的工作夥伴。

2017年更加以120,000美元贏得了2017年美國AM2 Better Your Best創業大賽。﹙matthew lepre@facebook﹚

Matthew相信，很多申請人都是想擺脫沉悶的朝9晚6打工生活，希望逃離那些單一又難以發揮的刻板生活。他希望這工作可以善用大家的技能，並從中找到滿足感，而環遊世界的體驗既可以擴闊眼界，又可以淨化心靈。

值得留意的是，這個私人助理空缺還未截止申請呢！香港的打工仔如有興趣應徵這份筍工，就要想想如何在跟這40,000的應徵者競爭並突圍而出！

﹙資料來源：ladbible、matthewlepre網站﹚

【第一屆武博】眼界．決定境界！5月3至5日在九展舉行的第一屆香港武術及搏擊運動博覽（武博），活動包括解構武術電影的光影武林隧道、有趣好玩的武館街遊戲，以及超過100個體驗班，讓市民、初學者或武術專家，透過這個多元化體驗型博覽會，從武博擴闊眼界、提升境界！

按此立即購票

按此瀏覽武博專頁

立即下載《香港01》，緊貼公務員職位空缺、勞工處筍工推介，了解CV、面試致勝技巧！

下載網址：

https://hk01.app.link/bkbJyY5t4O