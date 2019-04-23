【職場健康】不健康飲食害死1100萬人　4個飲食原則做到慢老長壽

現代人甜食吃太多，不但血糖暴衝，也讓身體天天「加班」，當然會常常疲倦，提不起精神。科學證實，全球1100萬人「因不健康飲食習慣而死亡」。讓營養師教教你4個原則吃出慢老又長壽。

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根據最新刊載在期刊《刺針》（The Lancet）的文獻發現，地球上目前最致命的三個原因不輸癌症，而且是「吃太鹹」、「水果攝取不足」、「全穀雜糧太少」。而且無論國家、年齡、性別、經濟狀況都有相似的趨勢。廣納全球195個國家和地區的證據顯示，不僅壞食物吃太多會出事，有益健康的食物吃太少也害命。

台灣衛生福利部建議，每日鈉的總攝取量不宜超過2400毫克（即6克鹽），根據調查結果顯示，台灣人7歲以上的族群攝取量均超標！而且男性約高出1.3至1.8倍，女性約高出1.2至1.3倍。

細看數據，愛吃鹽的男性年紀落在19至44歲、16至18歲及45至64歲，分別攝取4206毫克（相當於10.5克的鹽）、3895毫克（相當於9.7克的鹽）及3736毫克（相當於9.3克的鹽），非常驚人；女性則為7至74歲（範圍也太大），約攝取2763毫克至3209毫克（相當於6.9至8.0克的鹽），也不容小覷。

扭轉健康靠飲食

不小心又廢話連篇，來看看2019年美國最佳飲食評分前三名，分別為：地中海飲食、DASH得舒飲食與彈性蔬食，綜合之後會變成最簡單的4個原則。

原則一：主食選全穀雜糧

挑選未經精製的全穀類，像是糙米飯、鷹嘴豆、馬鈴薯、紅藜等。

鷹嘴豆在素食餐單上的菜單上十分常見，營養價值十分高。（gettyimage/視覺中國）

原則二：每天攝取5份蔬菜及5份水果

炒熟蔬菜1份等於半碗，每天吃到2至3碗就達標；

1份水果等於1個拳頭大小，亦等於切塊之後放八分滿的飯碗，可以吃五碗。

現代人有誰可以每天堅持進食2至3碗炒熟蔬菜？（gettyimage/視覺中國）

原則三：植物性蛋白質與白肉，取代紅肉

豆科植物也有好的蛋白，加上海鮮、魚、雞肉等，以取代豬、牛、羊及內臟。

蛋白質也可以從較健康的

原則四：吃堅果、用好油

好油家族：亞麻仁籽、南瓜籽、杏仁、核桃及酪梨，用來替換一部分炒菜用油，減少身體發炎，也促進心血管健康。

雖說炒熟蔬菜的份量十分重要，但煮食時多注意用油，例如使用亞麻仁籽製的食油，效果便更理想。（gettyimage/視覺中國）

另外「心智飲食」MINDdiet評分表，兼具DASH及地中海飲食的優勢，幫助改善血壓、保護心血管、預防中風與糖尿病等功效，以下用三種食物來源的15項評分表，幫自己打個分數吧，越高分表示飲食越接近「心智飲食」。

【↓↓按圖放大查看2019美國最佳飲食評分第二，三名綜合的原則。↓↓】

多吃有助健康

+ 4 + 3 + 2

少吃避免身體負擔

作者簡介：我不是營養師 iamnotdietitian

自營養專業斜槓到數位行銷的營養師。寫文案、寫企劃、採訪、主持及創作，終在不安分的骨子裡帶著營養證照找到「文字工作者」這一條路。 資歷：台灣營養師證書／腎臟專科營養師／大型醫學中心營養師／輔仁大學營養科學系碩士／專職行銷企劃營養師／作家。

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「全球1100萬人死於３壞習慣！營養師：４原則吃出長壽慢老」​】

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