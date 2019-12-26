【寵物保姆】專人上門餵照顧毛孩信得過？　保姆：有戒心很正常

聖誕、新年假期向來是打工仔放長假去旅行的黃金機會，不過對一眾貓奴、狗奴而言，要跟主子分別多天實在是難放心，玩都玩得不盡興。 其實除拜託親朋幫忙照顧，或是帶主子到寵物酒店住幾天外，有些寵主亦會聘用寵物保姆，讓自己在旅行、日常工作時幫忙照顧寵物。隨着行業的應受性日益，更有越來越多寵主使用這種服務。

24歲的Angela三年前和拍檔Sam一起創辦Pet Sitting Diary，除了貓狗外，她也試過照顧兔子和蜥蝪。（龔嘉盛攝）

寵物保姆（pet sitter）是新興行業之一，不少人對他們的日常工作相當好奇。簡單來說，當寵主不便或不在家時，便可以聘用寵物保姆於指定時間內上門代為照顧寵物，滿足毛孩們的不同需要。寵物保姆公司—Pet Sitting Diary成立於2016年，其創辦人之一Angela受訪當天正好開工，她便借機分享自己日常工作點滴。

Pet Sitting Diary創辦人之一Angela分享其工作內容：（點按閱讀）

1. 當寵主忙碌時，寵物保姆便會上門代為照顧毛孩們，處理一系列的日常工作，最基本的就是餵食。（龔嘉盛攝）

照顧特殊需要寵物

從Angela的分享可見，寵物保姆日常工作主要是餵食與一般照料，如牠們能跟毛孩們有更多了解，了解牠們的脾性，照料的過程自然更好。

不過寵物保姆有時亦會遇到較特別的案例，例如專門訓練和聘用退休人士成為寵物保姆的社企—Senior CID創辦人之一Derek表示，寵有年老或生病的寵物寵主其實才是更需要保姆幫忙的一群人。例如在2016年退休後加入Senior CID的兼職寵物保姆江叔，他接觸的第一個個案就是一隻年老多病的金毛尋回犬（也是受訪當天的照顧犬隻），需要特別照顧。

江叔示範如何照顧年老多病的犬隻：（點按閱讀）

1. 是次寵主養了兩隻狗，一隻金毛尋回犬和一隻牧羊犬。江叔上門第一件事就是檢查廁盆中有沒有尿液，有的就要加以清潔。（黃寶瑩攝）

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上門照顧毛孩 取得客人信任難不難？

其實，寵物保姆行業在外國已發展成熟，甚有規模，但在香港卻仍屬新興行業，不少人對這種上門照顧寵物的服務都有一定顧慮，而寵物保姆要如何取得客人的信任，就是他們在工作上的一大挑戰。Derek指三年前創業時，團隊到寵物公園做市場推廣，卻多被寵主們潑冷水，「反應都是『家中沒人不好吧』、『不想留鎖匙給陌生人』。」

至於Angela表示，她的公司會為客人和保姆安排一次免費會面，讓雙方互相認識，了解照顧毛孩的要求。至在上門當天，保姆們會定時幫牠們拍照、錄影，並傳給主人。她指這個工作流程很重要，「客人不但需讓陌生人入屋，還要把最重要的毛孩交給他們照顧，戒心重很正常。」她補充，寵主可以安裝鏡頭和鎖起貴重物品，避免出現不愉快情況。

Derek的做法其實與Angela差不多，他亦補充一句，指寵物保姆最重要是做好工作本分以贏得顧客口碑，「其實客人用得服務都預咗（讓陌生人上門），現時風氣慢慢改變了，為了寵物好，主人都不介意請陌生人來照顧牠們。」

Derek指，香港的貓主人對安裝貓網的意識不高，他見過鄰居養貓沒裝貓網，有次貓貓爬出窗外，差點掉下去，他立即提醒對方。（黃寶瑩攝）

多年輕人入行 入行門檻低

據Angela和Derek了解，入行當寵物保姆的人都以20到30歲的年輕人為主，他們估計這與工作時間自由有彈性有關，符合年輕一輩的職業取向。「不少30歲以上的人都事業有成，不會貿然轉行，」Angela猜想，「20多歲的都想闖下，做自己喜歡的事。」

寵物保姆的入行門檻低，外界不免憂慮良莠不齊。現時香港並無法例要求寵物保姆考取專業牌照，但兩間公司的成員們都靠進修來保證專業水平。Derek表示，他的公司特地與愛護動物協會合作，針對旗下保姆設計專門課程，「保姆都會上課兩個月，通過八次課堂和八次實習，學習貓狗健康及行為知識。」

Angela則鼓勵所聘用的保姆考取不同證書，例如寵物急救、打針、美容等等，以拓展專業範疇，Angela本人亦修讀了犬隻訓練師課程；同時他們都會於面試把關，確保應徵者沒有犯罪紀錄。除此之外，只要有愛心，具照顧寵物相關經驗的人都是理想的寵物保姆人選。

Senior CID專門找退休長者做寵物保姆，在行業中獨樹一幟。Derek解釋背後原因，「他們社會經驗豐富，態度細心、有交帶，同時，這計劃令他們有所寄託，生活更充實。」江叔（圖）表示，做寵物保姆可打發時間，又能照顧貓狗，滿足感很大。（黃寶瑩攝）

港人生活忙碌 催生寵物保姆

幾位受訪者都認同，打工仔的忙碌生活是催生寵物保姆的重要原因，而去旅行和工時長更是飼主們使用寵物保姆服務的主因。江叔笑言：「來找我們的客人八成都是因為要去旅行。」其實，市面上亦有其他相類似的服務，例如寵物酒店，為何打工仔要找保姆幫忙呢？

Derek指出，並非所有毛孩都適合寵物酒店，「有些貓狗性格緊張、容易焦慮，難以適應新環境。聽過客人指狗狗太緊張，在酒店吠叫到失聲。」Angela曾於設有寄宿服務的寵物店打工，覺得狗狗待在籠中，活動空間有限，「一間不夠50呎又陌生的房間只不過是更大的狗籠，加上寵物店有狗隻互相傳染疾病的風險，倒不如讓牠們留在更大、更熟悉的家中。」那找朋友幫忙照顧留在家中的寵物又如何呢？Derek便指：「可以是可以，但畢竟朋友出於義氣已經付出了個人時間，你不好意思要求太多，那倒不如付出金錢換取服務。」

Angela認為寵物保姆會愈來愈受歡迎，為了提升寵物的生活質素，主人們都願意接受陌生人入屋照顧毛孩。（龔嘉盛攝）

保姆分擔照顧工作 寵主可享更多玩樂時間

Derek指，香港人的愛護動物意識比以前高，但無奈法例、規則、設施等未跟得上發展，「單單坐車、去餐廳、公園、屋苑已頗多規範，很多地方都不能進入。」Angela則表示，香港土地不足帶來不少問題，「第一是住屋細，在200呎的家中養兩隻大狗可能和困在籠中沒甚麼分別，會影響寵物的身心健康，第二，狗公園數量少，面積細，不足以應付現時的寵物數量。第三，香港街道狹窄，人多車多，放狗很大壓力。」

Angela續指，香港生活節奏快、急、忙，人們未必顧及到毛孩的需要，而寵物保姆則幫助寵主分擔部分照顧工作，寵主便可花更多時間與毛孩玩樂，「當人疲倦到無法照顧自己時，又如何照顧寵物呢？」

照顧毛孩是主人和毛孩培養關係的重要途徑，寵物保姆代為照顧，某程度上會否令他們失去培養感情的機會呢？Angela認為不會，「保姆們只會上門照顧一、兩小時，主人和寵物還有空閒和周末時間相處。」Derek則覺得寵主無可避免會有些許損失，「其實可以的話，人人都想留在家中陪寵物，但無奈生活要有取捨，寵物保姆的出現是一個bonus（額外的好處）。」

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