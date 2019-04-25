【醫生見聞】苦痛半生或是源於誤診　歷盡滄桑更增從醫決心

舊時，醫生是許多人夢寐以求的職業，不止它的高薪福利吸引，更重要的是從事醫業能受盡世人尊敬，畢竟醫生大抵都有濟世為懷的情操吧！現在，這門光鮮的職業好像時移世易了，醫生走在鏡頭前抗議抱怨的新聞不時聽聞——長工時、工作量負荷大、壓力爆煲……從醫路對於年輕一代顯得更具挑戰和坎坷。

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上回講到文科生過去棄文從醫的因由。其實，他在初始踏入醫科時的難忘見聞更值得分享。

在醫學院及醫院之間，文科生見盡形形色色的病人與家屬：突然被宣判只剩半年命的資優少女、誤信自然療法的護士、為了太太努力化療及堅持上班的丈夫、雜病纏身仍堅持吸煙的女士……在他眼前隨時都能上演一齣生離死別的悲情劇，但初出茅廬的他始終沒有退卻，依然在這條佈滿荊棘的夢想之路上堅定前行。

在醫學院及醫院之間，文科生見盡形形色色的病人與家屬。（Gettyimage/視覺中國）

為什麼還抽煙？

文科生在實習期間，曾經接觸過一位深受病況折磨的女病人。「那你有高血壓、高血脂、糖尿病、白內障、青光眼、骨質疏鬆、骨折、失眠、抑鬱症、月經失調、和經常感染嗎？」女病人出乎意料的回答立馬讓文科生感到後悔，「只有青光眼沒有，其餘都有。」

這些都是因長期服用類固醇而產生的副作用和併發症，文科生想向這位患有紅斑狼瘡（SLE）二十多年的病人說聲加油，撐到現在實在不容易！但是他最後還是沒有說出口，因他意識到這廉價的鼓勵對於病人來說是傲慢的，沒有實際幫助。

今時今日醫生面對繁重的工作量，留給病人短短的五至十分鐘問診時間裏，是日常機械流程的操作？抑或仍有僅存的人文關懷？只有醫生和病人知道。某程度上說，文科生從醫的出發點就是要打破並改善現時醫業的局限與不足。

病人已經有十幾種不同的病，同時又服用十幾種藥，竟然還抽煙？文科生向她發出質問：「為什麼還抽煙？」（Gettyimage/視覺中國）

「啊，by the way 我有吸煙啊，一天一包左右。」文科生開始不悅，出自憐憫的不悅。病人已經有十幾種不同的病，同時又服用十幾種藥，竟然還抽煙？文科生向她發出質問：「為什麼還抽煙？」

「……抽煙對身體不好，這些我都聽過很多次了，但你現在覺得我的身體很好嗎？不抽煙可以令紅瘡狼斑和類風濕節炎康復嗎？……」

當下再次讓他陷入無奈。比起病人的無助，文科生更內疚於自己的無能為力。他理解到醫學的限制永遠比想像中大，但醫者能做的卻比想像中多。

「對於病人來說，生病只是他們人生的一環，怎樣活出屬於他們的人生才是最重要。」吸煙也許是他們唯一令自己感受活着的方法。

多年病痛源於一次誤診？

故事的最後，文科生並沒有續說女病人病情的結果，也許康復？也許病情加重，死了？不得而知。

女病人多年來承受的生不如死的病痛可能只是源於當年醫生的一次誤診，是一宗醫療失當。（《On call 36小時》劇照）

後記有提到資深內科醫生懷疑女病人並非患有紅斑狼瘡，而是其他自體免疫系統的病，於是想向之前的醫生和化驗所查詢，可惜當年的主診醫生一早已移民，而當年的化驗所標本和文件也在一場大火中被燒毀。事實如何無法追究。女病人多年來承受的生不如死的病痛可能只是源於當年醫生的一次誤診，是一宗醫療失當。事件不禁讓讀者瞠目結舌。

《從文科生到醫科生》整部作品都是以抨擊偽科學、偽醫學知識為主軸，分享親身見聞的個案，讓讀者參詳。從中可知，文科生從醫的願力或許源於他親歷的無數次無能為力，因此更堅定了信心要救濟更多的病人。

《從文科生到醫科生——科學以外的人性觀察手記》文科正著。（蜂鳥出版）

內容提供：小DC



【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「【從文科生到醫科生】一日一包香煙的紅瘡狼斑女病人 文科生：為什麼還抽煙？」​】



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