【煲劇神器】簡單易用瀏覽器Extension　Lunch一個鐘睇四集冇難度

生活緊張，忙裡偷閒在午飯時間煲一兩集劇已經是都市人難得的娛樂。不少人看網上影片時，都喜歡根據內容自行調節速度，以免內容累贅浪費時間，或是節奏太快錯過精彩資訊。

Video Speed Controller可在左上角功能欄調節，可以調整播放倍速（chrome 線上應用程式商店圖片）

「Video Speed Controller」

部分影片網站播放機也會提供一定的倍速調節，一般為0.5到2倍。如果影片網站的加速、減速不夠用，可試試這款瀏覽器擴充功能——Video Speed Controller，自行調節超慢速和超快速播放，調整範圍可擴大到0.07到16倍。

速度和快速鍵自選

在瀏覽器安裝這款Video Speed Controller擴充功能後，觀看網頁影片時可在左上角功能欄調節，可以調整播放倍速（每次調整0.1個倍速單位），也可以fast forward和回帶。

除了用滑鼠點擊左上功能欄調整外，還可以用快速鍵直接調整。

以下為默認的快速鍵：

Z：倒回 10 秒 X：快進 10 秒 S：減慢速度（0.1 個倍速單位） D：加速播放（0.1 個倍速單位） V：關閉控制按鈕 R：重置速度 G：首選速度

如果不喜歡默認的快速鍵，可以在瀏覽器擴充功能欄進入Video Speed Controller的Setting ，按照自己的習慣設置快速鍵和單位增減倍速（Video Speed Controller畫面截圖）

如果不喜歡默認的快速鍵，可以在瀏覽器擴充功能欄進入Video Speed Controller ，按照自己的習慣設置快速鍵和單位增減倍速，也可以設置「重置速度」和「首選速度」等。假設，設置「重置速度」為「1」，無論怎樣調整，只要一鍵即可返回正常播放速度。「首選速度」可設置為平常最常用的速度，觀看影片時即可一鍵調速。

使用Video Speed Controller後，就能把影片速度的調節範圍擴大，從超慢速0.07倍到超快速16倍按需要調節，無聊到需要 16 倍速以上的影片，相信沒有多少人會看吧？

了這款減速加速擴充功能，無論是網上教室、講座還是煲劇，都能按需要調整速度！（VCG）

僅適用於 HTML5

這個擴充功能不僅適用於愛奇藝、優酷、騰訊影片、bilibili等影片網站，微博發佈的動態圖片、秒拍等也能使用。但Video Speed Controller僅適用於Chrome和Firefox流覽器，且流覽器使用HTML5播放機，如果是Flash播放機則不能適用。如果安裝擴充功能後，播放時發現沒有功能欄，可以嘗試在流覽器禁用「允許網站運行Flash」，然後重啟流覽器再次嘗試播放影片。

有了這款減速加速擴充功能，無論是網上教室、講座還是煲劇，都能按需要調整速度！可在Chrome商店和Firefox商店可以下載。

【本文獲「AppSo」授權轉載，原文：刷劇必備神器，讓你快速跳過無聊劇情】