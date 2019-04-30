【職場12星座】處女宜冷靜、白羊要學承擔　互動抽牌預測5月運程

這次跟大家玩玩占卜：以下有12張卡牌，它們分別代表着12個星座，請依靠你的直覺選一張，看看你抽到哪個星座的卡牌，指引你在接下來5月的工作運。

記得，先抽牌再看解釋，再配合你的個人星座，就會出現只屬於你的解釋；若然你選到的是屬於自己星座的卡牌，那即是要雙倍注重當中的事情。另外，每張卡牌都會提示5月份中需要注意的日子，大家宜把它們記下。

12月卡牌所屬星座及相關解說（按圖了解）：

以下是你抽到的星座牌的解釋（按圖了解）：

1.【天蠍】內心湧起一團火，希望把一切推倒重來，只要你有足夠理句，這樣做並不是壞事。不過要強調：要有足夠理句、足夠理句、足夠理句。如果只隨心情喜好去決定，又或隨便更改，便會把你之前努力建立下的形象一手摧毀，那就怪不得了別人。在改變前，不如先坦誠面對問題吧，這會對自己更有利。小心工作日：6、7、13、16、19、22、24

7.【金牛】必須對自己有更多了解，認清自己個性的本質，這才會對工作更有利，也不會高估或底估自己能力。就算上司硬生生要你接受某頂工作，你也會有勇氣去清晰表達自己能夠完成到哪個程度，有哪部份需要對方協助，這才不會令人覺得你硬在「托手踭」。小心工作日：9、11、15、16、21、23、27

其實這個小占卜是可重覆再玩的。當你日後對工作有困惱時，把1至12號分別寫在十二條紙條上去抽，然後抽到哪個號碼就是相應號碼的那張牌，這也許可以給你一些工作上的小提示呢。記得收藏連結喇！

Fanny Wu

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