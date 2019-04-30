【婚紗展】曾遇縮皮新娘　不再接姊妹妝工作　化妝師：覺不被尊重

結婚一生人一次，新娘作為婚禮的女主角，當然想以最靚一面示人。 化妝師Kayan認為，她們最重要的工作是幫助新娘「隱惡揚善」，「例如新娘眼睛好靚，便放大她的優點，自然可以令大家的目光眾焦在其眼睛上。」她又指，新娘不應盲目跟潮流，而是針對五官特點，選擇最適合自己的妝容。

Kayan本身較少接觸頭髮造型，剛開始學都有點抗拒，之後才慢慢享受當中的樂趣。（鄭子峰攝）

現年28歲的Kayan從事化妝工作六年，曾做過零售收銀工作的她，對重複性高的工作感到相當厭倦，因此決定跟隨個人興趣，到化妝學校進修，學習化妝與頭髮造型。

化妝潮流不斷改變，加上每個地區各具特色，為了裝備自己，Kayan每年都會到台灣、日本、韓國等地上工作坊，學習當地化妝師的強項。她舉例，日本的頭髮造型著重線條感，看起來比較豐盈；韓國底妝化得很細緻，但亦比較厚重；台灣的化妝及髮型都相對誇張。

Kayan表示，化妝師的職責就是放大新娘的優點，以及隱藏其缺點。（鄭子峰攝）

化妝不應盲跟潮流

Kayan上課「偷師」後，將技巧融會貫通，並按照香港新娘的嘉好及因應天氣作出調整，主要以韓式底妝配搭粉色日系妝容，妝感較為年輕。她指，近年新娘妝走簡約風，不會太濃妝艷抹，底妝追求透薄無暇，眼妝方面以橙色及香檳色較受歡迎。她笑言，很多新娘都喜歡參考Angelababy和昆凌的妝容。

新娘妝髮的趨勢年年不同，Kayan提醒，新娘不應盲目跟潮流，而是針對五官特點，選擇最適合自己的妝容，「例如曾有一段時間很潮行韓式一字眉，但眉骨較突出及方形面的女士便不太適合，因她們難突出一字眉的溫婉感覺。」

Kayan現時已不再接姊妹妝工作，皆因之前接了五單工作，有兩單都遇上新娘扮姊妹，令她非常無奈。（鄭子峰攝）

最怕不洗頭新娘

化一個新娘妝需時約2.5小時，當中以底妝及眼妝最花時間，Kayan表示，「底妝要化得透薄，不能大面積上遮暇，雀斑、暗瘡都要逐粒點，而眼精是靈魂之窗，要化得有神又不會太濃的話，需要不少技巧，例如將假眼睫毛剪開再逐塊貼、調整兩邊眼型及雙眼皮等。」

Kayan笑言，香港女生「冇乜邊個唔靚」，加上化妝師會放大她們靚的地方，及盡量隱藏缺點，「例如新娘眼睛好靚，便放大她的優點，自然會令大家的目光眾焦在其眼睛上，另外亦可靠髮型修飾面型。」眾多五官面型中，她認為深眼窩最具挑戰性，一不小心容易化得老氣；而她最怕的是不洗頭的新娘，「頭油多，頭髮比較塌，較難營造空氣感。」

Kayan示範的新娘妝（按圖了解）：

透薄底妝配搭日系妝容，令新娘顯得更為年輕。（鄭子峰攝）

工時特別長

一般而言，化妝師在全日婚禮的工作時間約16至18小時，由穿裙掛、去教堂或外影、會場迎賓、證婚、進場，到敬酒等環節都要伴隨新娘，並根據新娘需要提供四至七個化妝造型。Kayan表示，行內全日收費約六千至一萬三千元不等，視乎經驗和名氣而定。

Kayan每年大約接五十至六十個新娘客人，平均一星期一個，如果遇上結婚旺季，需連續數天工作十多小時，「通常5時或6時半開始幫新娘化妝，有次為遷就吉時，更要在3時半開始化妝，之後整天幫新娘補妝、轉妝髮等，中間忙到只可在車上咬個三文治。」

Kayan表示，化妝師長期站立，加上平日工作要拿二十多磅重的工具，如拖板、風筒、直髮卷、曲髮卷、卡紋卷等，容易腰酸膊痛，很多同行亦患有椎間盤突出。（鄭子峰攝）

曾遇「縮皮」客人

雖然工作忙碌，但Kayan非常享受，「以前做過call center（電話服務中心），返了四個鐘已覺得度日如年，但現在做十多小時都覺得時間過得好快。」最令她難受的，就是被顧客欺騙，曾有數個新娘為了省錢，告訴Kayan自己是姊妹，其中一個在婚禮前一日傳了一張婚紗的圖給她，以便她設計妝容，之後更說「我覺得你化姊妹妝都好好睇呀，你化返姊妹妝OK喇」，令她非常無奈。

另一個更是到婚禮當日才揭發，Kayan表示，「我上到客人家中，見大門及牆上貼滿『囍』字，好明顯她就是新娘。」雖然最後兩個客人都有補回差價，但她指，錢不是最大問題，而是怕影響形象，「姊妹妝五六百元一位，與新娘妝相差約二千元，妝容的細緻度自然沒有新娘妝好，但在外人眼中，會以為我收二千多元化這樣的水準，覺得好唔抵，亦覺得新娘不尊重化妝師的技術。」

按圖了解更多Kayan作品：

（受訪者提供）

Kayan表示，新娘化妝行業前景樂觀，但競爭激烈，而且入行難，「結婚一生人一次，大部分新娘都不會想找一個經驗淺的化妝師，我正式做新娘化妝前都累積了三年商業活動化妝經驗，客源亦是由朋友開始透過轉介慢慢增加。」她指，有興趣入行人士，最重要是夠勤力，「技術、審美觀都可以練出來，但如果懶的話就好難，想化得靚不可以行捷徑。」

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