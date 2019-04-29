【筍工介紹番】Apple聘Siri粵語對白寫手　要求：廣東話為母語！

iPhone用戶總有用過Siri這功能吧！作為Apple重點打造的智能助理，Siri經常會彈出令人意想不到的精彩對話，但其實，這些對話是怎樣得來的呢？答案：是由Siri國際創意寫作專員（International Creative Writer）創作的。 Apple日前於招聘平台JobsDB公開招聘此職位，並特別要求申請者的母語必須為香港粵語，並且要中、英語文能力突出才行！

雖然為Siri創作香港廣告話對白，入職者卻要在北京工作呢。（Apple網站）

工作內容

入職者需要根據流行話題、文化活動、熱門節目和其他資料為Siri撰寫並編輯對話，亦需要更新並編輯現存Siri對話。另外，入職者需要在不違反一般指引下為Siri打造獨特而顯眼的本土語言性格，也審核其他作家提出的對話建議，以及把Siri英語對話翻譯至廣東話。

關鍵入職條件

學歷方面，申請人必須持有大學學位，並以香港廣東話為母語，英語亦要流利。另外，申請人必須擁有優秀的語文能力，以及優良的中文及英文文法知識和寫作風格，又需具備豐富的詞匯及跨文化知識。同時，此職位的關鍵入職條件是申請人需對大眾文化和時事有強烈興趣，並得經常而持續地接觸廣東話文化。最後，申請人必須具有以人物性格為中心的寫作經驗。

額外入職要求

除此之外，通曉多種語言、具翻譯經驗、具備廣告、產品推廣或市場傳訊經驗、具用戶設計經驗的人會更有優勢。同時，申請人最好對現代音樂和流行文化具強烈興趣，並最好曾與軟件工程部合作。最後，申請人必須具有不同範疇的團隊合作的技巧。

待遇

根據Apple網站及招聘網站廣告，此職位屬於入門級別，為全職職位。招聘廣告需無標明此職位的薪酬水平，不過記者於相關招聘廣告中嘗試在「薪酬」一項設定篩選資料，估計此職位的薪金應為港幣$20,000至$30,000之內。

查核薪聘待遇方法（按圖了解）：

【Step 1】於求職平台尋找相關職位，並於「薪酬」一項（紅圈）作出設定（網上擷圖）

另外，亦得留意，雖然此職位是為香港的Siri撰寫對白，但獲取錄者卻需到北京上班。有興趣者可到Apple網站或本地求職平台瀏覽。

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