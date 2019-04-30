【杜汶澤程美段】完工三月後出糧不算遲？　睇睇僱傭條例點講！

模特兒程美段（Kiwi）於今年一月為藝人杜汶澤的網上頻道「杜汶澤喱騷」中的節目《為何深夜總是餓》做助手，進行為期一天一連數集的拍攝工作，然而至4月時再三催促收取拍攝工資不果，並在傳媒跟進下令這宗勞資糾紛成為一個網上熱話。 其實杜汶澤已於傳媒報道前將相關工資傳入程美段的銀行帳戶，不過在被網民炮轟他拖糧的情況下，他曾在Facebook發文回應，並指：「錢到畀咗，不明白大家還不滿甚麼」，又指演藝界素有遲出糧的習慣，他於完工後三個月便支薪已不算遲。 不過，如根據勞工法例所指，延至完工後三個月才支薪，真的恰當嗎？

模特兒程美段（Kiwi）於今年一月為杜汶澤的網上頻道「杜汶澤喱騷」中的節目《為何深夜總是餓》做助手。﹙instagram圖片﹚

「杜汶澤 喱騷 Chapman To’s late show」facebook專頁於今早（4月30日）已發表道歉聲明，指公司經理曾向程美段作出口頭承諾聲稱演出後一星期支付演出費，結果在三個月後才付款，屬行政失當。是次欠薪風波似是告一段落，不過對打工仔（特別是以兼職或自由身工作的打工仔）來說，還是有值得留意的地方。

回顧杜汶澤早前的言論，表示他在合約上未有跟程美段承諾出糧時間，又稱娛樂圈以外的人士不了解行業出糧時間的習慣和運作，並表示：「三個月﹙出糧﹚雖然不算早，但在行業當中，絕對不算遲。」雖然此番言論言之鑿鑿，但其實在另一角度看，便反映出在香港當自由身工作者或散工時，所獲得的保障並不足夠，而且不僅是演藝界，很多行業、界別都有剝削他們的習慣或行規。

杜文澤早前的長文回應及今早的道歉聲明（點圖放大）：

《僱傭條例》如此說

其實職場不時出現拖糧、欠薪事件，如遇着公司倒閉（如早前連鎖唱片店HMV結業及結他品牌Gibson清盤等），受影響的僱員更是無奈。所以，打工仔應該清楚了解勞工法例及合約對支薪安排的細節，以便日後如需追討被拖欠的薪金，也懂得保障自己！

就杜汶澤與程美段的事件為例，其實「行規」在法律前是不適用的，因為據《僱傭條例》第22及第23條指：

《僱傭條例》第22條

工資期 根據僱傭合約須支付工資的工資期須當作為1個月，直至相反證明成立為止。

《僱傭條例》第23條

工資的支付日期 工資在工資期最後一天完結時即到期支付，須在切實可行範圍內盡快支付，但在任何情況下不得遲於工資期屆滿後7天支付。

按第22條所指，即是說僱傭雙方是可協商支薪時間的，但若事情如杜汶澤所指，是「合約上未有承諾出糧時間」，那按條例第23條指，相關的支薪期限便應是程美段完工後的7天內。

拖欠工資乃刑事罪行 《僱傭條例》規定，僱主須在工資期屆滿後或僱傭合約終止後的七天內支付工資。如僱主故意及無合理理由短付或遲付工資，即屬違法。一經定罪，最高可被罰款三十五萬元及監禁三年。此外，僱主亦須就欠薪支付利息。 另外，據《僱傭條例》第64B條規定，若有法團違例欠薪，且經證明該罪行是在該法團的董事、經理、秘書或其他類似人員的同意或縱容或疏忽下所犯，則該人即屬犯了相同罪行，一經定罪，可被判相同的刑罰。另外，僱主如故意及無合理辯解而不支付欠薪的利息給僱員，可被檢控，一經定罪，最高可被罰款 1 萬元。

freelance會受保障嗎？

自由身工作者如要了解自己是否獲相關條例保障，應先行了解自己是「自僱Freelancer」還是「假自僱員工」，前者是「真自僱人士」，如遇薪金拖欠，就得前往小額錢債審裁處追討，而後者則是僱主會要求僱員改簽自僱人士合約，含糊地把他們稱為自由身工作者，並以每單工作計算薪金或只支付底薪等混淆他們，然而在另一方面，卻仍對他們有一般長聘員工一樣的要求（如要求他們準時上班等），如此狀況即屬「假自僱」，打工仔是可獲《僱傭條例》保障的，在有需要時亦可向勞工處求助。

另外，以散工或freelance等形式工作的打工仔，最好事前跟僱主簽定條款清晰的合約以作保障，但如沒有簽定合約，也謹記要保留自己曾在該公司工作的證明，例如保留雙方以書面、email或短訊形式的合作協議等，免得在及後跟進時苦無證據在手。

香港近年都發行過很多次員工被公司拖糧的事件。﹙VCG﹚

然而，有時員工因為考慮到自己行內的聲譽及工作機會，即使遇到拖糧情況都會啞忍不作聲，不敢向勞工處投訴。其實遇有這些情況，可以先跟僱主商討，檢查所有糧單及過數的金額，若與協議上的不同，或有拖糧情況，可以致電勞工處的免費熱線電話查詢。

程美段在「杜汶澤喱騷」中的節目《為何深夜總是餓》做助手，按圖了解：

程美段進行為期一天一連數集的拍攝工作。﹙節目截圖﹚

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﹙資料參考：勞工處、jobsdb、trialanderror﹚

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