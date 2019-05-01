【勞動節】運動不流汗、自覺衰老、健忘　當心12個工作過勞症狀

日劇《我要準時放工》引起不少打工仔共鳴，不少人都相當欣賞女主角準時即走的「霸氣」態度，但亦有打工仔感嘆身不由己。 香港人工時長早已不是新聞，有調查指，港人平均一周工作逾50小時，超越了國際勞工組織的標準。近日也有報道指，有處理4000元「關愛共享計劃」的職津處合約員工投訴，因人手不足被上司「捽數」，而為了完成每日輸入250份申請表及發放通知短訊的工作，有員工更需OT工作，令不少人不堪壓力「劈炮」。

日本TBS最新劇集《我要準時下班》（港譯：《我要準時放工》），講述女主角東山結衣堅持以準時下班為目標。（影片截圖）

不少打工仔都逃不過OT命運，一來工作量多，二來即使你已完成工作，放工立即離開公司或會給上司「懶」和「不勤力」等負面印象，甚至影響升職加薪的機會。

其實，超時工作不但令打工仔的休息時間減少，同時影響身心健康。美國德克薩斯大學休士頓醫學中心（The University of Texas Health Science Center at Houston）有研究發現，罹患心臟疾病的風險與工作時數大有關係：每周工作逾55小時的人，罹患心血管疾病的風險會比每周工作45小時的人多出16%。而每周工作超過60小時的人，其罹患心血管疾病的風險更高出35%。

國際勞工組織早於1919年訂立限制工時的《(工業)工時公約》，提出每周工時為48小時，超時工資不得少於正常工資的1.25倍。（資料圖片）

僱員懷疑因工作過勞而猝死（俗稱「過勞死」）的事件時有所聞，引起公眾對過勞問題的關注，惟香港的勞工法例未清晰定義「過勞」，加上標準工時遲遲未立法，令OT歪風難靠個人之力糾正。

打工仔想自測是否過勞，可參考台灣勞動部勞動及職業安全衞生研究所推出的《過勞自我預防手冊》，因當中提及了十二個過勞症狀。

12個過勞症狀（按圖了解）：

1.經常感到疲倦，健忘。（GettyImages/VCG）

+ 7 + 6 + 5

如果打工仔出現了上述十二項過勞症狀，應盡早找出造成過勞的原因並嘗試改善，如果有需要應尋求專業人士協助，以免造成更嚴重的後果。

【第一屆武博】眼界．決定境界！5月3至5日在九展舉行的第一屆香港武術及搏擊運動博覽（武博），活動包括解構武術電影的光影武林隧道、有趣好玩的武館街遊戲，以及超過100個體驗班，讓市民、初學者或武術專家，透過這個多元化體驗型博覽會，從武博擴闊眼界、提升境界！

按此立即購票

按此瀏覽武博專頁

立即下載《香港01》，緊貼公務員職位空缺、勞工處筍工推介，了解CV、面試致勝技巧！

下載網址：

https://hk01.app.link/bkbJyY5t4O