【職場健康】老是流鼻水和皮膚癢？　三種營養素助你紓緩過敏

台北最近天氣溫差很大，起床不是噴嚏連發，鼻子像關不起來的水龍頭，就是眼睛周邊超級癢，過敏超煩人。如果你也在換季時容易過敏發作，我推薦這3種營養性抗組織胺。

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針對性吸收營養，有助改善敏感情況。（gettyimage/視覺中國）

檞皮素：抑制腫脹及搔癢

檞皮素屬於「類黃酮素」家族之一，具有強效抗氧化的化合物。除此之外，它還可以抑制氣管腫、眼睛搔癢等過敏引起的發炎反應。食物中最多檞皮素的是「蘋果」，最容易取得，價格便宜的好來源，沒想到吧！多半植化素都在果皮上，蘋果皮總共有394種植化素。

【↓↓↓↓↓編按：按圖放大看含高檞皮素的五種食物！↓↓↓↓↓】

補充OMEGA3脂肪酸

好油家族中人氣最旺莫過於DHA、EPA，具有引導身體「抑制」發炎的多元不飽和脂肪酸。我個人比較喜歡的來源是亞麻仁籽、巴西堅果或核桃，這些堅果類的食物可以同時補充各種礦物質：鎂、鉀、硒、鋅等，除了鎮靜皮膚及穩定神經系統外，鋅也是細胞分裂、再生必須的礦物質。喜歡吃魚嗎？鯖魚裏的omega3是海鮮裏最多的冠軍。

皮膚滋潤、紓緩氣管緊張的天然物質：水

補充水分除了可以保持鼻腔濕潤，當我在過敏作祟期間，我會小口喝溫熱開水，用熱水通過口腔上顎，溫暖最靠近鼻腔的位置反複幾次，再戴上口罩保持鼻腔濕潤，減少溫差，對我來說很有效！每日建議的喝水量是每公斤體重乘以30毫升，成年人大約1500至2000毫升左右。但只是，喝飲料、喝湯都不算啦！

水是促進皮膚滋潤、紓緩氣管緊張的天然物質。（Gettyimages／視覺中國）

遠離過敏五大原則：

一、觀察並遠離食物過敏原：最明顯的例子像乳製品、有毛的水果（奇異果、芒果）等。

二、少吃加工食品：色素、防腐劑、香料、人工甘味劑或含硫化合物，可能引起氣喘。

三、拒吃不新鮮的食物，尤其是海鮮。

四、注意腸道健康：人體百分之七十免疫細胞在腸道，是人體第二大免疫器官。排便習慣、脹氣等容易觀察的生活小細節，都會影響免疫力，更與過敏息息相關。

五、多吃蔬菜、水果。

遠離過敏需要注意日常飲食習慣。（資料圖片）

有些讀者開始私訊我，「我知道每天都要吃，可是忙碌的生活就是吃不夠，怎麼辦？」我深有同感，為了吃進這些好的營養素，我提供一些營養補充的實際方法。開始設計了幾款可以自己做出來的飲品。

「蘋果核桃溫豆漿」，在換季、過敏發作的現在，最常出現在我的早餐菜單裏。綿密、滑順的口感，添上黃豆、黑豆香氣，溫熱合宜的溫度，非常好喝，而且上述的營養素通通都有。

食譜：蘋果核桃溫豆漿（兩人份）

核桃1顆、

巴西堅果1顆︎、

亞麻仁籽5公克、

蒸熟黃豆、黑豆共100公克

拳頭大的蘋果一顆、

蒸熟南瓜100公克（可以用糙米或其他雜糧取代）

溫熱水500cc

按照順序丟進調理機，攪打1至2分鐘就可以囉！

作者簡介：我不是營養師 iamnotdietitian

自營養專業斜槓到數位行銷的營養師。寫文案、寫企劃、採訪、主持及創作，終在不安分的骨子裡帶著營養證照找到「文字工作者」這一條路。 資歷：台灣營養師證書／腎臟專科營養師／大型醫學中心營養師／輔仁大學營養科學系碩士／專職行銷企劃營養師／作家

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「【再見過敏體質！３營養５原則舒緩流鼻水、皮膚癢】」​】

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