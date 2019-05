【自我增修】學習自我管理、啟發激情　8個Ted Talk改善工作心態

想成為一個成功的打工仔或創業家,良好心態、解難能力、管理技巧、溝通技巧等缺一不可。要裝備自己,除了上課,看Ted Talk也是一個可以快速學習的途徑,讓我們了解來自不同背景的專家的觀點與角度。

打工仔可善用工餘時間,觀看Ted Talk影片,學習成功人士之道。(GettyImages/VCG)

打工仔可善用平日上下班的通勤時間,觀看Ted Talk每段大約十多分鐘的短片,增值自己。以下由記者精選的八個Ted Talk,應可助打工仔如何在職場制勝。

八個值得收看的Ted Talk:

1. Angela Lee Duckworth:Grit: Power of Passion and Perseverance

心理學家Angela Lee Duckworth創造了「砂礫」(Grit)一詞,代表對工作的奉獻,並以無比的激情和毅力取得成功。她認為,衡量一個人未來能否取得成功,激情和毅力比智商更為重要。

2. Simon Sinek:How Great Leaders Inspire Action

領導力專家Simon Sinek認為,世界上所有成功的領導者或品牌,都具備一項特質:他們思考、行動和傳達的方式都遵循「黃金圈」法則。該法則共有三層,分別是why、how及what;why代表領導者或品牌的理念和目標、how是執行理念的方法與過程、what則代表最終的產品以及領導風格。成功的領導者,需要由why開始順序思考,以理念支持行動。

3. Amy Cuddy:Your Body Language May Shape Who You Are

社會心理學家Amy Cuddy表示,透過「權力姿勢(Power Posing)」,或以一種散發信心的方式站立,如展開身體、大聲講話等,可以讓人提升自信,甚至增加獲得事業成功的機會。

4. Sheryl Sandberg:Why We Have Too Few Women Leaders

Facebook首席運營官(COO)Sheryl Sandberg討論了行政層面的性別不平等問題,並提供了關於女性如何在工作場所實現平等的建議。Sandberg告訴女性要公平對待自己,並勇於接受挑戰、主動追求自己的熱情,包括人生價值,以及未來的另一半。

5. Dan Pink:The Puzzle of Motivation

個人事業發展專家Dan Pink探討工作動機的謎團。他舉出一個社會學家都知道,而企業管理階層卻不懂的道理:傳統的奬勵並非如我們所想的湊效。他認為,無論是工作、學校或家庭,要獲得卓越表現和高度滿足,奧祕繫於人類的對主導自己人生、學習新知、創造新局面的內在需求。

6. Shawn Achor:The Happy Secret to Better Work

心理學家Shawn Achor認為,我們首先要開心才能努力工作,因為幸福使我們更有成效,亦更容易獲得成功。

7. Carol Dweck:The Power of Believing that You Can Improve

心理學教授Carol Dweck在演講中分享「成長型思維」(growth mindset),即是我們的大腦能夠成長並學會解決問題的想法。她相信無論任何人,只要具備成長型思維,打從心裏相信「能力都是可以改進的」,並且付諸行動,就可以一步一步接近目標。

8. Richard St. John:8 Secrets of Success

分析家Richard St. John透過3 分鐘演講介紹了他對比爾蓋茨等成功人士的研究。他們為什麼成功?因為他們比較聰明?還是他們比較幸運?以上答案皆非。他們的共同點是擁有八種質素,包括激情、專注、堅持等。

