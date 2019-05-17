【自我增修】學習自我管理、啟發激情　8個Ted Talk改善工作心態

想成為一個成功的打工仔或創業家，良好心態、解難能力、管理技巧、溝通技巧等缺一不可。要裝備自己，除了上課，看Ted Talk也是一個可以快速學習的途徑，讓我們了解來自不同背景的專家的觀點與角度。

打工仔可善用工餘時間，觀看Ted Talk影片，學習成功人士之道。（GettyImages/VCG）

打工仔可善用平日上下班的通勤時間，觀看Ted Talk每段大約十多分鐘的短片，增值自己。以下由記者精選的八個Ted Talk，應可助打工仔如何在職場制勝。

八個值得收看的Ted Talk：

1. Angela Lee Duckworth：Grit: Power of Passion and Perseverance

心理學家Angela Lee Duckworth創造了「砂礫」（Grit）一詞，代表對工作的奉獻，並以無比的激情和毅力取得成功。她認為，衡量一個人未來能否取得成功，激情和毅力比智商更為重要。

2. Simon Sinek：How Great Leaders Inspire Action

領導力專家Simon Sinek認為，世界上所有成功的領導者或品牌，都具備一項特質：他們思考、行動和傳達的方式都遵循「黃金圈」法則。該法則共有三層，分別是why、how及what；why代表領導者或品牌的理念和目標、how是執行理念的方法與過程、what則代表最終的產品以及領導風格。成功的領導者，需要由why開始順序思考，以理念支持行動。

3. Amy Cuddy：Your Body Language May Shape Who You Are

社會心理學家Amy Cuddy表示，透過「權力姿勢（Power Posing）」，或以一種散發信心的方式站立，如展開身體、大聲講話等，可以讓人提升自信，甚至增加獲得事業成功的機會。

4. Sheryl Sandberg：Why We Have Too Few Women Leaders

Facebook首席運營官（COO）Sheryl Sandberg討論了行政層面的性別不平等問題，並提供了關於女性如何在工作場所實現平等的建議。Sandberg告訴女性要公平對待自己，並勇於接受挑戰、主動追求自己的熱情，包括人生價值，以及未來的另一半。

5. Dan Pink：The Puzzle of Motivation

個人事業發展專家Dan Pink探討工作動機的謎團。他舉出一個社會學家都知道，而企業管理階層卻不懂的道理：傳統的奬勵並非如我們所想的湊效。他認為，無論是工作、學校或家庭，要獲得卓越表現和高度滿足，奧祕繫於人類的對主導自己人生、學習新知、創造新局面的內在需求。

6. Shawn Achor：The Happy Secret to Better Work

心理學家Shawn Achor認為，我們首先要開心才能努力工作，因為幸福使我們更有成效，亦更容易獲得成功。

7. Carol Dweck：The Power of Believing that You Can Improve

心理學教授Carol Dweck在演講中分享「成長型思維」（growth mindset），即是我們的大腦能夠成長並學會解決問題的想法。她相信無論任何人，只要具備成長型思維，打從心裏相信「能力都是可以改進的」，並且付諸行動，就可以一步一步接近目標。

8. Richard St. John：8 Secrets of Success

分析家Richard St. John透過3 分鐘演講介紹了他對比爾蓋茨等成功人士的研究。他們為什麼成功？因為他們比較聰明？還是他們比較幸運？以上答案皆非。他們的共同點是擁有八種質素，包括激情、專注、堅持等。

（資料來源：Ladders）

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