11年挽救3000段無性婚姻　性治療師剖白：有女性進門就問做愛技巧

「性治療」對大部分人而言是一個陌生的概念，被稱為華人世界第一性治療師的童嵩珍，在剛踏入這個行業時還被父親責問道：「學什麼不好，學人家房間裡的事，多丟人。」之後類似的質疑聲不曾斷過，「性治療師會和患者發生關係嗎？」「性治療師是不是就是性工作者？」而她前夫也因家人不能接受她的工作，最終與她離婚。 成為性治療師的11年裡，童嵩珍一共接觸了近2萬有性能力障礙的男男女女，挽救了3000個無性婚姻。「當我治療越多的人，我越明白愛對性來說是那麼重要。」她說自己更像一個生活檢查師，「只有從生活中去找問題，才能真正地解決『性問題』。」

童嵩珍（一条） 童嵩珍 樹德科技大學人類性學研究所專業 美國ACS臨床性學學院，專業性治療師訓練合格 德國Tantra性能開放工作坊第四階（最高級）訓練合格 前廣川醫院性福門診性治療室主任 現為嵩馥性健康管理中心主任

自述：童嵩珍 編輯：倪楚嬌（一条）

Sex Therapist 性治療師

我叫童嵩珍，今年44歲，台灣人，是華人世界第一個性治療師。我曾經是醫院的護理師，在大醫院工作了12年。在工作中，我發現一些住院的病人哪怕生著病，還會和伴侶發生一些親密的關係。

有一天夜裡，我剛好在值夜班。22：00過後，一個骨科病床的家屬跑過來跟我講，他們隔壁床的病人在做不好的事。我跑過去看到，整個病房是暗的，而那個床舖的簾子是拉起來的，裡麵點了一盞小燈，簾子背後發生的事情就像皮影戲一樣，投射在簾子上。當時作為一個醫護人員，一方面我覺得他是病人，在醫院裡應該是受我們管束的，另一方面我又覺得他們也應該有自己的生活。就是從這個想法開始，我想要去學習處於弱勢的族群，不管是年齡上還是身體上，他們的性生活到底是怎樣的。

《台灣男性學醫學會》2012年發表的一份針對600多對伴侶的調查，指出：約有60%的人對目前的性生活感到不滿意。（《非分熟女》電影劇照）

Stories 我是性治療師，更是生活檢查師

《台灣男性學醫學會》2012年發表的一份針對600多對伴侶的調查，指出：約有60%的人對目前的性生活感到不滿意。

從2006年建立工作室開始，我一共接觸了將近2萬個有性功能障礙的男男女女。我發現無性婚姻的家庭越來越多，表面上來求助的理由是「沒做愛」或是「沒辦法做愛」，但深究起來，原因可能是百花齊放、亂七八糟的。

有一進門就問我要做愛技巧的女性，原來是她老公有外遇，她要把老公搶回來；有從頭至尾都欲言又止的老婆，原來她老公有早洩問題。她不敢有任何表達，害怕碰觸老公自卑敏感的神經；有丈夫跑來抱怨結婚10年沒有性生活的：老婆患了一種病，一種無法性生活的病；也有叱吒風雲的CEO，戴著鴨舌帽，一身名牌出現在我面前，一坐下來就說：「我無能，我沒法讓老婆滿足。」更有男個案說，他的老婆每次做愛都拿著秒錶計算他的時間，折磨得他一想到做愛就很焦躁……

沒法做愛的原因千奇百怪，說也說不完。雖然可以簡單粗暴地貼上「早洩」、「陽痿」、「性慾低下」之類的標籤，但其背後的原因是什麼呢？（《非分熟女》電影劇照）

沒法做愛的原因千奇百怪，說也說不完。雖然可以簡單粗暴地貼上「早洩」、「陽痿」、「性慾低下」之類的標籤，但其背後的原因是什麼呢？找到原因、通過心理諮詢和行為訓練來解決它，這就是我的工作。

在我之前，性治療領域是相對空白的。有純做諮詢的婚姻諮詢室，也有以吃藥、開刀為治療手段的醫院。前者只解決心理問題，後者只解決生理問題。而性行為中，純生理的部分佔了30%，有70%是心理層面的。只有兩者結合，心理諮詢結合行為訓練，才能真正解決這些人的問題。

舉個例子，有些男性，所有的功能都正常，只是面對妻子時有問題，這就不能靠吃藥做手術來解決。在性功能出現狀況之前，夫妻的關係早有了變化。但純粹的心理諮詢，會造成「道理我都懂，就是做不到」的情況，所以行為訓練也非常有必要。除了器官，我更需要去檢查他們的生活。

「我才18歲，卻已經不行了」（一条）

「我才18歲，卻已經不行了」

最小的個案是一個18歲男孩子，剛上大一，是他的父母帶他過來的。他沒有辦法勃起，這個問題造成他讀書也不專心，一天到晚就想著自己沒法晨勃，又不敢去交往女孩子。學校有一些聯誼活動，他都不願意去參與。他媽媽問他為什麼，他就說是因為他的陰莖勃起來很困難。問了才知道，原來他在高三的時候，每天都要射三、四次，才能緩解讀書的壓力。然後考上大學以後，他就很少勃起，連晨勃都很少。

通常這種小孩子不太會有太多生理的問題，只是他自己對於做愛的焦慮太大，所以當他越想要讓它勃起的時候，它就越不能勃起。檢查下來他只是勃起比較慢，那只要緩解他的心理壓力，讓他意識到這樣是正常的，他就可以恢復比較正常的狀態。

「戀絲襪這麼簡單的事， 你為什麼不告訴我？」（GettyImages）

「戀絲襪這麼簡單的事， 你為什麼不告訴我？」

男性遇到障礙問題的，早洩最多，占到50%左右，勃起功能障礙占到30%，那其他的癖好，諸如SM，戀物癖，無性慾的人占到20%。

之前遇到過一對夫妻，看得出兩個人很恩愛，妻子非常想要解決兩個人的性生活問題，而丈夫在一旁顯得有些支支吾吾。聽下來，丈夫有無法正常勃起的問題。但在進行檢查的時候，通過幻想和我的引導，他完全沒有問題。面對老婆，他卻始終無法勃起。

夫妻之間本該無話不說，但在國內，大部分夫妻是不會敞開談論性事的。於是我就把妻子暫時請出了房間。經過長時間的溝通後，他終於告訴我他迷戀絲襪，這件事他從來沒有告訴過他老婆。因為連他自己都不認可自己，覺得自己非常變態，當然也不會讓老婆來幫助他。

就性治療的觀點來看，只要這不影響婚姻和伴侶關係，就無需特別醫治。但如果危及雙方感情，那為了伴侶，應該積極尋找解決辦法。（Devin Edwards／Unsplash）

臨床上我們把，對「不會引起大多數人性慾的事物」產生性衝動，這類情況稱之為「性慾倒錯」，也稱為「性變態」、「性反常」，這些心理名詞可能會讓人產生負面的想法，會覺得這「不正常」。雖然這樣的行為是無害的，但一般大眾依舊無法理解。就性治療的觀點來看，只要這不影響婚姻和伴侶關係，就無需特別醫治。但如果危及雙方感情，那為了伴侶，應該積極尋找解決辦法。

在對這位丈夫進行充分的心理建設後，我提出，由我來告訴他的妻子實情，他同意了。在跟他老婆做了教育普及後，他老婆的反應讓我五味雜陳：「原來他是戀絲襪啊，這麼簡單的事情，他為什麼不告訴我？」離開的時候他們兩個手牽手出去，她還說：「老公，我們等一下就去買各式各樣的絲襪，各種顏色的。」

在一般人的認知裡，只有男人才有「性無能」，需要治療。其實，有些女性也備受無法性交的痛苦，這絕不是處女的矯情。（《非分熟女》電影劇照）

Stories 女性也有「性無能」

在一般人的認知裡，只有男人才有「性無能」，需要治療。其實，有些女性也備受無法性交的痛苦，這絕不是處女的矯情。

找到我的女性中，大多數是得了一種叫「陰道痙攣」的病。對於陰莖要進入陰道感到無比地疼痛及害怕。每次丈夫嘗試進入時，這類女性都會抬臀、夾腿，更嚴重的會推開自己的丈夫，她們無法控制自己。因為無法進行性交，陰道痙攣是導致不孕不育的原因之一。但絕大多數人都不知道有這樣的病症，因此這類女性大多求治無門，並且認為自己是怪胎。

「我得了全天下女人都不會得的病」、「哪有女人天生不能張開腿啊？」她們整日活在對自己的質疑中。去婦產科檢查的時候，她們甚至不能上產床，看到那些婦科儀器就讓她們害怕。嚴重的，連用手指指向下體都不能接受。因為不知道自己得了什麼病，甚至連上網搜索都成了不可能，更不可能去問別人這樣的病能怎麼治。因此，當她們找到我時，都已經在崩潰的邊緣，忍受好幾年無性的婚姻了。

「老公求我讓他進來，但我就是不行」（《非分熟女》電影劇照）

「老公求我讓他進來，但我就是不行」

茹鳳就是非常典型的一個案例。她今年35歲，台灣嘉義人。每次治療，都是夫妻兩個一起來，他們倆一看就是高知人群。他們是初戀，交往4年，結婚5年。但9年裡，始終沒有順利性交。熱戀時期，茹鳳不敢發生婚前性行為，老公很尊重她。結婚後，他們多次嘗試性行為，總是無法成功進入。只要茹鳳覺得痛，丈夫就會停止這些可能會傷害妻子的動作。

茹鳳的壓力一直很大。她天天都要吞50粒中藥丸，是做中醫的媽媽開的藥方。左右鄰居暗暗奚落母親能治好別人的不孕症，卻治不好女兒的。婆婆雖然不說什麼，卻總是帶著她去送子觀音廟求神拜佛。

茹鳳每天每天都失眠。5年裡，她試了很多種治療方式，都以失敗告終。她說，如果這次失敗了，她就會和老公離婚。讓老公和別的女人傳宗接代，而自己很可能就孤老終生。茹鳳和每一個個案一樣，說著說著就會痛哭：「我老公有時候會求我，求我讓他進去，但是我真的沒有辦法。」在我這兒，消耗最快的就是哭濕的面紙了。

我與夫妻倆討論後，他們決定回酒店試。過了半個小時，我收到了茹鳳的短信：「我老公在旁邊睡得很安穩，9年了，我們終於成功了。」（一条）

整個訓練課程為期4週，讓她慢慢適應訓練器靠近她下體這件事。最後一堂課，確認她可以順利進入「跟老公一樣大的」訓練器後，她不讓我拿出來，擔心「拿出去以後，就再也進不來了」，直到她自己都能把訓練器放進去之後。她很大聲很大聲地哭了起來：「原來這麼簡單，我可以的，我真的可以的，我為什麼沒有早一點認識你？」她在治療室裡抱住了我。

我與夫妻倆討論後，他們決定回酒店試。過了半個小時，我收到了茹鳳的短信：「我老公在旁邊睡得很安穩，9年了，我們終於成功了。」

可能會有人好奇，既然我可以用訓練器進入，那為什麼夫妻自己無法嘗試？就真的9年都解決不了這個問題？因為他們不懂造成這個情況的原因，就不知道什麼做法是正確的。其次丈夫看到妻子這樣抗拒，他會軟掉，沒有興致，不可能每次做愛都變成強暴。再來，兩個人是會互相埋怨和吵架的，就沒法像性治療師和個案這樣理智地處理問題。

「我不要過性生活，這太可怕了」（《非分熟女》劇照）

「我不要過性生活，這太可怕了」

對性有可怕想像的女性，我也遇到不少，不少是因為看了暴力的影片導致的。

我們最近有遇到一個女生，長得小小的，留著學生頭，戴著一副很大很大的眼鏡。你可以感覺她整個狀態就是很自卑、很恐懼。她就說她不敢接近男人，所以32歲還沒有結婚。中間有人給她介紹，可是只要男生想要牽她的手，她就覺得牽手完就是要上床，所以她很怕跟男生有進一步的行為。

她在超市工作，每天都重複一樣的工作，她覺得很幸福、很安全。這個常規一旦打破，她就害怕，而戀愛和做愛都是無法有明確步驟的，她無法接受。她的性啟蒙來源於韓劇，但韓劇裡面親親抱抱後，接著就沒有畫面了，所以她不知道後面發生了什麼。所以她就上網去看了成人的東西。她看完都嚇死了，她說這種生活我怎麼能過下去。所以每次跟那個男生出去，她就穿長袖、穿長褲，穿布鞋，所有能遮的地方都遮起來。她已經五個月沒有睡好覺了，每天都睡兩三個小時。

她和父母講，她父母親說心理的問題是很好調解的，你不用緊張。可是她還是很緊張，所以她又去看了心理科又去看了催眠科，然後也吃了好長一段時間抑鬱的藥，但依舊不行。

童嵩珍自己製作的性教具（一条）

那該怎麼治呢？就是慢慢讓她接受什麼叫正常，就是從生理器官開始介紹，講到陰莖進入身體的時候，到底會有什麼反應，然後中間會捅破什麼，會不會受傷。然後才開始接觸低層級的A片，有一些接吻、擁抱、愛撫。然後到最後有口交，有手交。最後才會到陰莖進入。

我們在教她整個過程的時候，她一直都是蒙眼不敢看，嘴裡一直念叨：「怎麼是這樣的，怎麼這樣。」我說這是有階段的，慢慢讓她接受這個過程。

她現在可以接受了，但是沒有達到愉悅，因為適應這個東西的確是需要花一段時間練習的。

Stories 愛是解決性障礙的終極因素

目前國內真正的性治療師很少，但需求很大。治療的個案越多，我就越發現愛的重要。我經常會遇到互相埋怨的夫妻，她怪他不能勃起，他怪她不會挑逗，各說各有理，治療的過程中不願意互相配合，幫著訓練。這就是愛出現了問題，如果都不愛了，那還如何做愛呢？

如果都不愛了，那還如何做愛呢？（一条）

「勃起是男人的責任，憑什麼要我幫你？」

就在最近有一個案子讓我印像很深刻。是一對老夫妻帶著兒子來的。來之前老父親已經寫好了3張A4紙，記錄了所有求治的經過。兒子是二婚。兒子的第一個老婆發現他沒法做愛，就告訴了公婆。於是父親帶著兒子去泌尿科做了包皮手術，他有包皮過長的問題。手術結束後，兒子推說沒有恢復，休息了一年，媳婦兒就等不住了，吵鬧著要離婚。

老父親覺得兒子處理完包皮就沒問題了，可能就需要心理調節，就開始為他找第二個老婆。老夫妻還特意找了醫生問兒子是否適合再結婚，醫生說多練習就沒事了。老夫妻還是不放心，希望可以讓兩個孩子婚前試婚。但女生的家長不同意，就這樣結婚了。

結婚以後還是不行，兒子不敢，很害怕。兩人又出現問題，又開始鬧矛盾。老父親很棒，去尋找很多有關於性治療的書籍，他覺得他兒子是焦慮引起的功能障礙。所以老父親就希望他的媳婦幫他的兒子。但是媳婦就對老公說：「憑什麼要我幫你？勃起就是男人的責任，哪有我脫衣服你還不勃起的？所以你一定陽痿。」老夫妻就開始怪媳婦，覺得是媳婦的問題。這件事就長期沒法解決。可是來到我這邊之後，他媳婦還是堅持勃起是男人的責任，她不需要幫忙配合。所以這件事情最後只能兒子來治療。我分析下來就是兩個人沒有感情基礎，當初結婚就是看在外在條件都差不多。

在檢查之後發現兒子的生理上確實有勃起問題。於是我們分階段，把生理的功能鍛煉好，然後把心理的焦慮解決好。但最大的問題是，他還是不敢跟妻子交流，見到妻子就壓力山大，擔心自己表現不好，越焦慮就越糟糕。而他老婆也不願意一起訓練，所以這個個案是不會好的。

一般來講，如果夫妻雙方配合，能按照我的要求來訓練，成功率是可以到85%的。

童嵩珍與一對80歲的老夫妻（一条）

「最後做一次愛，是我人生最後一個任務」

我接觸過最老的個案是一對80歲的老夫妻，他們是武漢人，非常恩愛。結婚60年了，兩個人從年輕到老，沒有分床睡過。即使吵架，背對背睡，也不會離開那一張床。

在60歲的時候，爺爺中風了，醫生說以後不能再有性行為。這20年來都只是邊緣性行為而已。可是爺爺告訴我說：「我還想完成人生最後一個任務，就是我還能進入老伴的身體一次。」這句話真的很感動我。

爺爺中風了，身體協調度很差，來找我的時候是撐著拐杖的，他有一側是沒有力氣的。然後奶奶也有80歲，有脊椎炎，她自己走路都要敲一敲背。兩個人都有疾病，但是他們兩個還願意為這件事情付出。

我們會把硬度分為四個階段，豆腐皮、去皮香蕉、帶皮香蕉、小黃瓜。剛開始做檢測的時候，因為20年來都沒有硬起來過，爺爺簡直就是豆腐皮。（Getty Images）

我們就開始做訓練。訓練過程中需要藉用手來進行刺激，但過程中為了保護彼此，是需要戴手套的。我本以為，我比較年輕，由我來執行按摩行為會讓爺爺反應比較大，但我錯了，不管我按摩多久，爺爺依舊沒有任何反應，反而是奶奶的手，一上去，爺爺就明顯有了反應。所以我一直說，感情在性愛里是非常重要的。

回家後，我會給爺爺奶奶佈置家庭作業，比如一些按摩手法。爺爺真的很認真在練習，最後他也真的能硬能射了。這下可好，奶奶說她有萎縮性陰道炎，希望我也能幫幫她。直到兩個人都準備就緒之後，才真正地要去克服他們在肢體上的協調問題，這個床要怎麼擺，姿勢要怎麼擺，最後才能真正地完成。最後他們真的完成了，兩個人就非常高興。

再過來複診的時候，我發現奶奶整個人都變年輕了，我就問她怎麼回事？她說：「既然連做愛這麼開心的事都能完成，我乾脆就去把頭髮給染了，全黑的。」奶奶真的特別可愛，這一下就看起來像60幾歲的人了。

真的，性會使一個人的心理狀態發生改變。

（一条）

Q&A 關於性治療的快問快答

Q：一條

A：童嵩珍

Q：來找您的是怎樣一群人呢？

A：人群是非常多樣的。總的來說，他們都有一定經濟實力，有性生活問題迫切要解決。男女比例大概是10：1。男性從18歲到70歲都有，女性則集中在35到40歲之間。男性最常見的是早洩、陽痿和性慾低下的，而女性最多的是陰道痙攣（性交疼痛）。

Q：在你看來，性和婚姻的關係是什麼樣的？

A：性是壓死不美滿婚姻的最後一根稻草。在美滿的婚姻裡，「性」的問題不會那樣突顯，不會去計算一周做了幾次。但在不美滿的婚姻裡，很多東西是算不清楚的，只有性生活是可以計算出來的：「我們沒有做愛，我們不算夫妻，所以我們可以離異了。」

你的房事如何，別人是不知道的。但你生不出孩子，這是人盡皆知的。（Getty Images）

Q：性在很多人看來是一個很難啟齒的話題，迫使他們來找您的原因是什麼？

A：最大的原因就是無法生育。你的房事如何，別人是不知道的。但你生不出孩子，這是人盡皆知的。另外也有傳宗接代的觀念在，所以國人在這方面的壓力是非常大的。我們不是治療不孕不育的，而是處理無法正常性交的問題。而大部分人期待用一個正常性交的方式，來完成生育。

另外一部分就是為了性生活的滿意。男性如果沒有辦法達到一個標準，他自己會自卑，會連帶出現跟別人交往或者社交的問題。反過來女性也一樣。

Q：上文分享的案例中，有夫妻在一起9年都沒有性生活，為何拖這麼久才來找您呢？

A：一是逃避，二是治療無門。

關於治療無門，男性還好，至少你可以在網上搜索那些關鍵詞。但對於陰道痙攣的女性，她都不知道自己得了什麼病，然後還不敢光明正大去問人家哪裡有的治療，只能每天上網搜。因為大陸的醫療法沒有明確規定這個項目，所以我們是不能夠打廣告的，只能做科普，告訴別人有這種病症。但不知道關鍵詞，根本搜不到我們。她就只能一輩子做老處女，或者是一輩子一個人過，很可憐。

Q：性教育的缺失是導致性障礙的原因之一嗎？

A：有可能，但很難說。很多人都缺失性教育，但大部分人都順利自學了。但我確實遇到過不少，因為缺乏性教育，然後看到了一些暴力的影片後對性產生陰影的女性。

另外對「戀物癖」的錯誤理解，導致對自己的厭惡。以及「時間越長越好」、「叫聲越大越好」這樣的偏見，導致還沒做愛，就壓力山大。這些可能都和性教育缺失有關。

我是讚成婚前性行為的。但我並不是想說：婚前發現對方有缺陷後，你就可以儘早離開。而是說，婚前很多東西都應該磨合，看三觀是否相符，性當然也需要磨合。（一条）

Q：有不少婚後才發現對方有問題的案例，作為性治療師，你提倡婚前性行為嗎？

A：以往的家庭教育，通常都會教育女生婚前不要發生性行為。我在治療的過程中，也確實遇到很多有處女情結的男生。有些人第一次放進女人的陰道裡面的時候，還特別要拿衛生紙去抿一下，看有沒有血。但另一方面，我也見過妻子是處女，婚後發現患有陰道痙攣，結婚多年都沒有圓房的例子；也有保持處女之身，男方表示尊重，但婚後才發現男方早洩或陽痿的例子。

我是讚成婚前性行為的。但我並不是想說：婚前發現對方有缺陷後，你就可以儘早離開。而是說，婚前很多東西都應該磨合，看三觀是否相符，性當然也需要磨合。如果在婚前，你發現對方有性功能障礙，但你依舊願意陪他/她走下去，接受彼此的不完美，這是很好的狀態。而不是婚後才發現「自己被騙了」。

Q：您的團隊是如何運轉呢？

A：在北京、上海、深圳三個地方有工作室，我們團隊一共7個專業的性治療師，都是台灣人，有各自不同的專長。每個月，我會帶一名治療師來大陸，在每個城市待上一個星期，最後一個星期我就回台灣休息。

如果你聽過哪怕一次那些無法圓房的夫妻是怎樣倒苦水的，成功後他們是怎樣哭泣的，你就會懂我為什麼要這麼做。生不出孩子、抬不起頭做人、很可能面臨孤老終生的結局，這些都是火燒屁股的事情，所以我真的很願意幫他們解決這些問題。（一条）

Q：為什麼會有人誤解你為性工作者呢？您受到過哪些壓力？

A：如果你在網上搜索「性治療師」，你會發現結果很可怕，會有一些穿著很暴露的女性說自己是性治療師。有時我在參加一些論壇的時候，會有人偷偷摸摸跑過來和我合照，回去就冠上「童嵩珍弟子」的頭銜開始做生意。這些都可能給這個行業抹黑吧。

另外，我會根據個案的具體情況進行一些按摩和行為練習指導。我想可能會給許多人有更多想像的空間吧！但其實為了保護對方和我自己，我會全程佩戴手套，身體其他任何部位都不會和個案接觸。

這一行和「性」有關，國內的法律也沒有明確說這一行可以做，所以是灰色的地帶，很容易就會受到壓力和不理解。我父親最開始知道我做這一行時，說我：「花這麼多錢，去學人家房間裡的事。」我前夫也因為無法接受我這個身份與我離婚了。

Q：驅使你繼續這份工作的動力是什麼？

A：如果你聽過哪怕一次那些無法圓房的夫妻是怎樣倒苦水的，成功後他們是怎樣哭泣的，你就會懂我為什麼要這麼做。生不出孩子、抬不起頭做人、很可能面臨孤老終生的結局，這些都是火燒屁股的事情，所以我真的很願意幫他們解決這些問題。

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