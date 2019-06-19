【升職攻略】努力工作仍不獲賞識？　用7條問題了解不獲晉升原因

你整年都很努力工作，你亦非常肯定你已經滿足工作上的要求，你甚至獲得上司的肯定，但最後你發覺，你的升職夢破滅了。這個情況可能會令人心碎、洩氣、甚至令人崩潰，或者會讓你覺得憤怒、不耐煩及沮喪。 可是， 在這樣的年代，表現成熟和專業卻大於一切。調整你的情緒並慢慢開始找出錯原因。如果你未能升職，這裡有7個問題你需要問。

調整你的情緒並慢慢開始找出錯原因。如果你未能升職，這裡有7個問題你需要問。（Gettyimages／視覺中國）

第一件事 - 花點時間思考和反思。

1. 問自己：哪裡出錯？

找出自身表現問題非常重要。花點時間做一個詳細的事後分析：自己做得怎麼樣、如何做得更好、做錯了什麼。嘗試從老闆的角度思考，並對每個重大項目評分以全面了解整個狀況。你可以找其他人幫忙，但沒有人比你更了解自己。

與上司討論前，先想清楚自己的表現，並且對任何談話進行合理及成熟的分析。如果你認為自己做得很好，那麼很可能是發生在你無法控制的情況下，但至少你手頭上有這些資料可以為你的表現進行辯護。

為了升職，你通常需要做比要求多的工作，以清楚地表現出你至少在過往幾個月內能夠完成在升職水平的工作。（VCG）

2. 問自己：我有沒有完成要求的工作或完成比要求更多的工作呢？

在反思過程中，你可能會發現自己並沒有做錯什麼。但是，在當今競爭激烈的工作環境中，這可能不足夠。為了升職，你通常需要做比要求多的工作，以清楚地表現出你至少在過往幾個月內能夠完成在升職水平的工作。

3. 問自己：升職是否存在？

這個問題好像有點奇怪，但有很多人會經歷這個階段。花點時間想想你的老闆到底說了什麼，他們是否答應讓你升職，更好的方法是在文書中尋找相關的內容。譬如是公司政策中指出本季度或半年內不會有職位調遷。

不論你有多努力工作，你的表現有多好，大多數人注重的是年資和經驗。。如果你因為這個原因而未能升職，你可能要選擇接受現實並慢慢等待，或另謀高就才有機會升職。（Gettyimages／視覺中國）

4. 問自己：我有足夠的經驗嗎？

不論你有多努力工作，你的表現有多好，大多數人注重的是年資和經驗。我們應該生活在精英管理的年代，有出色表現就很足夠。可是，現實並非如此，尤其是香港這個地方。如果你因為這個原因而未能升職，你可能要選擇接受現實並慢慢等待，或另謀高就才有機會升職。

問完自己再問老闆

現在，你已經思考過為什麼你未能升職，你現在需要做的是與老闆討論問題的根本，你可能會覺得有點困難。在一兩天內預定會議，讓大家有時間整理一下他們的想法。最重要的是要保持冷靜和專業。

5. 問老闆：我的錯處是什麼？

當你自我評估之後，是時候問問你的上司究竟哪裏出錯。但謹記不要太進取或太有戒心。有禮貌地問他們可否解釋你在哪裏出錯及你的表現缺乏了什麼。另外，你要保持堅定，解釋你希望改善自己的表現，而這些資訊對改善表現來是非常重要的。

當你自我評估之後，是時候問問你的上司究竟那裡出錯。但謹記不要太進取或太有戒心。有禮貌地問他們可否解釋你在那裡出錯及你的表現缺乏了什麼。（Gettyimages／視覺中國）

6. 問老闆：我可以如何提高自己的能力？

當你知道 自己的弱點後，你可以問老闆如何在適當時候改善表現。嘗試制定一些特定目標並朝之努力，這會比會議需要的時間長，但這個問題是一個很好的起點。

7. 問老闆：獲升職的同事在哪方面做得比較好？

這個問題可能非常敏感，所以一定要將問題用適當及志在學習的語氣表達出來。試問老闆，你與競爭對手之間的分別，這樣你就可以把對手的特質和因素帶到自身工作中，在將來變得更好。

未能升職有時候是很難接受。但無論如何，都要問自己這些問題，有確實答案後，制定計劃， 確保往後不需要再問！

【本文獲「vanna.com」授權轉載。】

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