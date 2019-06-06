【職場穿搭】打扮專業可升職？八成老細認為「人靠衣裝」易獲賞識

有研究顯示，86%打工仔和80%管理層認為衣著影響一個人升職的機會。聽起來非常膚淺，對嗎？但如果改變一下自己打扮，就能在職場生涯上推你一把，又有何不可呢？今日就讓我們和大家分享，點係衣著上花啲心機，讓你步步高升吧！

86%打工仔和80%管理層認為衣著影響一個人升職的機會。（《黑超特警組》劇照）

打扮專業，可以讓你看起來有威信，助其他人聯想你在更高職位時的模樣。 Brandi Britton，OfficeTeam District President

打扮到好似你已經升左職

基本上，你的打扮需和你想升的職位相當，更能讓人相信你可以勝任。

假設你今日在街頭要報案，迎面而來有兩個警察，一個全副整齊制服，一個穿制服加人字拖。你會找誰？應該是前者吧！因為一般而言，我們認知內，警察該是穿整齊制服的。同樣地，如果老細要選擇A或B來升職，一個日日著穿窿牛仔褲，另外一個打扮端莊得體，你覺得最後位置會給哪個人？如果你在衣著打扮上，滿足「manager」的要求，上頭更容易想像你做這個位置。所謂人靠衣裝，如果你希望別人信任你，不妨從衣著打扮入手，提高自己升職機會！

基本上，你的打扮需和你想升的職位相當，更能讓人相信你可以勝任。（《索爆高低戀》劇照）

參考老細打扮

你有沒有留意，阿姐打扮和其他同事有些不同？想得到她的賞識，除了做好自己份內事外，可以參照她的衣著。搵朋友時，我們通常偏好選擇同自己相約的人，因為我們較易信任同自己相似的人。同樣道理，如果你的打扮和高層相約，對方更容易將你你看成「自己人」，選你的機會自然大升！當然，並不代表你要馬上去買上司日日都用的手袋。試由顏色、衣服材質入手，從衣著上改造自己的形象，讓自己成為manager的行列吧！

如果你的打扮和高層相約，對方更容易將你你看成「自己人」，選你的機會自然大升！（《皇家特工：金圈子》劇照）

著得啱，做嘢都有效率啲

講到底，工作表現應該最能影響你的升遷，而打扮得宜，都能夠提升你的工作效率！赫特福德大學有研究發現，衣著打扮影響我們對自己的看法。在一項實驗中，研究員請部分學生穿上印有超人的 t-shirt，其他人則穿淨色 t-shirt。結果發現，前者覺得自己的體能比後者強，也更討人喜歡。另外，凱洛管理學院的研究也得出類似結論。研究結果顯示，衣著影響能我們的工作表現，主要原因是我們為該打扮賦予的意思，會影響我們的感覺。例如，如果你覺得傳統business suit代表權利和能力，那當你穿上business suit的時候，就會覺得自己更有能力，也變得更有自信，從而提升你的工作表現。

打扮得宜，都能夠提升你的工作效率！（電影《檢察狂人》劇照）

後記

當然，不是說你甚麼都不做，單憑改變自己衣著就可以升職。但如果在外型上花點小心機，能夠提高獲升職的機會，why not？

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