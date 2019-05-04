【創業】設計智能家居裝置　見盡豪宅奢華：戶外電視、音響都整到

政府推動香港成為智慧城市，因此智能家居與智能辦公室成近年的大勢所趨，因相關自動化的設施除可以方便生活，更比以前更慳電環保，一舉兩得。 今年33歲的Benson，是智能科技設計公司Linko的創辦人兼董事總經理，他每年會接超過100單智能家居及辦公室的設計工作，連Lecia、卡地亞、海洋公園及環保處都是他的客戶。

Benson指智能家居與智能辦公室是近年的大勢所趨。﹙歐嘉樂攝﹚

採訪當日，Benson領記者到他有份參與設計智能系統的f22攝影空間參觀，這地方會不時舉行攝影藝術展覽，同時又是書店、相機店、咖啡店，更結合了員工用的辦公室。

見Benson在平板電腦上按一按，相機鏡頭造型的大門就轉動並開啟了，「除了大門的設計外，展覽區域用的冷氣系統、燈光系統、投影設施，全都用一個平板就可以控制，不用幾十個遙控。展覽最重要是每個展品的燈光及室內溫度，這個系統可以獨立調校各展品所需光度，員工都很容易上手。」

智能化設計 方便生活

修讀日本工商管理的Benson，曾留在日本實習，但卻覺得日本職場實在不適合自己，故已打算畢業後創業，「因我自中學起已對電腦感興趣，所以一畢業便與朋友創業做電腦維修，但因不懂宣傳及分配資源，一年便告失敗。」之後他加入了電訊公司做技術支援，那時剛好加入新成立的智能家居部門，因此便工作了6年之久。他表示：「在學習設計、編碼及安裝等過程中，發覺這一行很有潛力，自己亦對設計有點想法，於是就想再次創業。」



Benson於2016年創立公司Linko，他指開公司的優勢在於測試新產品方面方便很多，「產品實用與否，可以即時進行實測並得知結果，亦減省了審批的程序，自由度高。」

他隨即向記者介紹智能設計主要分為五大範疇，分別為影音、燈光窗簾、冷氣系統、監察系統和文娛管理。﹙歐嘉樂攝﹚

「智能辦公室的省電成效會比較顯著，例如開完會後，偵測到房間內沒有動靜，就會熄燈；窗戶會加設感應器，與自然光配合而調節亮度；另外，開會要用到投影機等器材，一間房幾個遙控，非常混亂，現在我們很多設計都是以一個平板電腦便能控制不同空間的設施。」員工不用常常找遙控，連會議室的外觀變得簡潔和高端。

見盡豪宅 最難忘波浪池

Benson乘上一份工作的人際網絡之便，加上獲得室內設計師介紹以及網絡上的宣傳，曾接獲不少為豪宅設計智能家居的工作機會。記者問他，有幫明星設計過嗎？見過很多豪宅吧？會震憾嗎？他處之泰然地笑說：「有試過去明星的家，亦去過不少豪宅，最難忘是有位客人有天台露天泳池，他想要戶外的音響設施和電視，另外想整一個波浪泳池！最後都成功完成，他很滿意。」他指只要客人有預算，他們都盡可能完成他們的要求，「亦有客人問可否遙距控制洗衣機，但由於過程中還需要人手放衫，加上自動洗、自動摺的功能會很貴，所以客人暫時不考慮。」

按圖了解他過往的設計（按圖了解）：

在浴室中安裝電視是不少豪宅常有的配套。﹙被訪者提供照片﹚

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家如實驗室 智能家居門檻不高

Benson坦言很多智能設計用品，自己都得親自試用才能向客人解釋和推介，「我家就如實驗室一樣，太太一開始不太習慣，如床邊有感應器，夜晚一落床就會開地燈，不用摸黑或開大燈。她由不習慣，至慢慢覺得很方便，夏天更可在未回到家前便先遙距開冷氣，一踏入家門便滿是涼意；最方便是出門後，如果沒關掉電器，都可以用手機控制熄掉。」

他亦指很多人都以為打造智能家居一定需要天文數字，「其實最平的智能影音設施或窗簾等感應器系統，萬多元至幾萬元已經可以了，並不如大家預想中貴得遙不可及。但當然，要全屋智能化並度身訂造的話，過百萬元的費用都有。」

f22攝影空間所用到的智能設計（按圖了解）：

Benson在平板電腦上按一按，相機鏡頭造型的大門就轉開了。﹙歐嘉樂攝﹚

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入行不難 為新人提供培訓

Benson指現時智能家居與智能辦公室的設計工作比例為50：50，公司平均每年接超過100單生意，營業額每年過4千萬元，百分之20%至30%為盈利。他指現時請人不難，只要有基本電腦知識及對智能科技有興趣，肯學及上進便可，「有興趣入行者可先修讀自動化工程等相關課程，會比較有更多選擇。由技術員開始做起，負責安裝及系統設計工作，起薪點約為$14,000至$15,000。

他亦會為新人提供培訓，希望他們可以盡快上手及了解現時最新的智能技術。「我平時還會去不同國家的智能科技展覧，希望可以有便利到香港生活的新科技引入，如無線影音系統及聲控系統等。」Benson希望日後可以設計自己品牌的智能系統，將智能生活普及化。

Benson曾到歐洲智能科技展覽，希望可引入新科技，點圖放大：

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