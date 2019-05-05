老闆太煩、真心進修、走堂容易……十個讓打工仔想重返大學的原因

如果市面上有賣哆啦A夢的道具，相信「時光機」銷量一定名列前茅，因為步入社會後很多人才發現，再沒有比大學時期更美好的時光！原因是許多上班族大學畢業後再沒有升學，所以那些年自然成為人生最青春無敵，也最自由的求學階段了。 究竟，哪些原因讓上班族對校園懷念不已，三不五時就嚷嚷好想重考大學呢？現在就讓我們透過《KEYPO大數據關鍵引擎》 調查，看看2018年04月26日到2019年04月25日這期間，臉書、PTT、各新聞媒體與討論區網友，10個好想重溫大學4年的理由！

10. 當大學生才可以合理耍廢（《 空手道》劇照）

10. 當大學生才可以合理耍廢

「他只是個孩子啊！」這句話根本只限定大學以下的人，因為凡事只要冠上學生2字，似乎就不會被高標準看待，能合理擺爛、耍廢或裝傻。感覺身為學生，你只需要做好一件事，即是把書讀好，其他什麼都不用管，除非Thanos拿到無限手套或世界末日來臨。

9. 不跟人應酬做表面最快樂（Getty Image）

9. 不跟人應酬做表面最快樂

大學校園單純，同學跟同學之間基本上沒什麼利害關係，加上學生又沒有所謂的升遷壓力，所以你根本不用像在職場一樣，整天戴著面具，所有公司聚餐、活動不敢不去，一昧的迎合他人、做表面功夫，甚至學哈巴狗討好教授和學長姐，下課後還瘋狂應酬。

▼▼出社會後，做一兩年就好想回到大學！按圖放大，看倒數之後八個「讓上班族想重考大學的原因」▼▼

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分析說明： 本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2018年04月26日至2019年04月25日，共一年。 系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『上班or出社會後 想 重考or重返大學 的理由』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。 本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

十個讓上班族想重考大學的理由（DailyView）

【本文由「DailyView 網路溫度計」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】