【母親節】放棄打工　研製燉檸檬　創業媽媽：不想錯過兒子成長

「媽媽」這份工作實在不易做，要是當上在職媽媽，更需兼顧事業和家庭兩方面，壓力更得倍增。 專營燉檸檬產品的「媽媽工房」創辦人Suki在當上媽媽後，選擇不再打工，卻竟揀了壓力更大的創業路來走，不過她卻自得其樂，因她覺得創業反令她更易做到Work Life Balance，讓她不會錯過兒子成長的每一天。

Suki回想未懷孕前擔任澳門賭場PR的日子：「那時24小會會分成3更，要是在午、晚間當值，放工後便得趕着休息，一天就這樣過了。我那時根本不可能像今日一樣自由地控制時間照顧兒子。」（鄭子峰攝）

打工安穩 卻亦困身

性格活潑好動的Suki，年輕時曾跑到澳門擔任賭場的公關，並在那裏結識了現在丈夫，在結婚及懷孕後，他們便決定返回香港生活。那時兩夫婦都不急着搵工，專心等待孩子的到臨，想不到，兒子就是她決心創業的契機。

「我那時想，我不希望年紀輕輕，生活卻只得在湊仔，我覺得當了媽媽都可以擁有自己的事業！」當時對打工還有憧憬的她，覺得自己十分需要也十分喜歡安穩，不過丈夫卻跟她提議不如創業開公司，「我一開始並不同意，因為創業起初很難有安定的感覺。」不過丈夫花了一段時間說服她，而最終打動到她的理由是與兒子有關，「他說：『你不想錯過小朋友的成長的話，就要趁他還小時便創業。朝九晚五的打工生活限制很大，工作又困身，（這樣的工作模式）滿足不到你的需要。』」

對在職媽媽來說，工作還是家庭較重要？Suki不加思索便回答是以「當媽媽行先」，並說：「創業可以不分年紀，但小朋友成長的那三、四年，一過去就會過去。」（鄭子峰攝）

其實，Suki與不少媽媽一樣，最希望就是陪着孩子長大，她說：「我的確不喜歡朝九晚五的工作模式限制了自己，而且我想由自己照顧兒子，不假手外傭或家人。有人說『不能錯過孩子首三年』，我很同意，因為他們長大得很快，要是錯過了就是錯過了，就算往後再生多一個孩子，到時才把握另一個三年，他都不是同一個孩子。」就是這樣，她便答應丈夫的建議，為求得Work Life Balance而決心創業。

直到現在，Suki仍然對丈夫那句話深有同感：「有時小朋友生病、運動會，打工媽媽想伴在旁卻不能每次請假，但如果我是創業的話，我便可自己話事。」（受訪者提供）

工作、家庭不交叠

Suki起初從自身狀況起步，想從媽媽生兒、養身到產後保養等方面入手，加上自己喜歡喝湯，於是便經營起湯水外送服務；及後因找到製作冰糖燉檸檬的配方，又見市場沒太多這類產品，於是便改以自家製燉檸檬來創業。

回想創業初期，她與丈夫什麼都不懂，時有手忙腳亂的情況，但因當時他們主要是以Home Office模式處理工作，因此沒有影響到家庭生活。「我們都趁兒子午睡、玩耍時處理工作，他要我們陪伴時，我便會把工作暫時放下，或乾脆由丈夫代為處理。Home Office令我在保持工作和家庭平衡上沒有遇到很多困難。」

Suki她指製作過程絕不輕鬆，需要每天購買新解食材、檸檬清洗、切片、挑果核都要親手做，更要燉12小時，製作過程耗時及需要不少心機。（鄭子峰攝）

專心一事才能兼顧細節​

創業四年，更當了媽媽五年，為繼續保持現有的Work Life Balance，Suki便發展出一套時間管理心得，那就是：每次只專心做一件事。「我每天的時間表都是圍繞着小朋友轉，公事則留待星期一至五才處理，紅日一定時私人或家庭時間。現在不再home office，我和先生約定好公司不理私人事務，家中就少談公事，因為我覺得家是放鬆的地方，把工作帶回家太影響觀感了。」

Suki在各處生活細節上都非常堅持公私分開的原則。「平日我和兒子相處時絕對不碰公事，一定等到他上學、休息、睡覺時才工作。」如此安排，只因她想更細心地照顧兒子，「有些事情一定要由媽媽自己處理才知道的，要是我在親子時間裏一心多用的話，未必可顧及到所有細節。」

品牌現時開設了獨立工場兼辦公室，不過Suki仍能保持Work Life Balance，因兒子的上學地點與公司的工場均在元朗區，十分方便，也讓她可省下不少時間。（鄭子峰攝）

Suki現時每天的工作時間不足8小時，如與以往的打工日子相比，似是輕鬆不少，不過她只事實上不然，因為品牌主打的冰糖燉檸檬製作過程繁複，由洗檸檬、切片至挑果核等工序都要由人手處理，加上產品開發等工作，實在講究勞力與耐性。Suki現時能兼顧事業與家庭，除多得有丈夫的支持外，也因她現時主力負責公司對外溝通的工作，「這部份的工作，只要有電話在手就能處理，我只需自行安排時間，有時或早點起床，就能應付得來。雖然這樣的創業是很累，不過見到兒子『嗲』我的時候，又會感到一切都是值得的。」

Suki坦言湊仔比工作還要累，因為由兒子起床一刻就不能停，加上他性格活躍，喜歡發問，常常湊到累。雖然創業使她疲勞，有時又得工作至半夜，但她認為這種生活十分值得，一看到兒子開心，工作壓力就會消失。（受訪者提供）

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