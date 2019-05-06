【燉冬菇】被公司降職寧願辭職？　調查：近4成人願接受相關安排

打工仔都希望升職，既可加人工，又有更多機會發揮自己，不過，在現實中不少員工升職不成，更遭公司「燉冬菇」。 由專才招聘公司Robert Half委託進行的一項獨立調查，訪問了225香港商界領袖，結果發現逾半（52%）受訪者曾將公司的員工降職，當中超過三份一（38%）受訪者表示相關員工會盡可能大方得體地接受降職，但亦有27%受訪者表示有關員工對降職的反應十分激烈並因此辭職。

Robert Half 香港執行總裁 Adam Johnston 指，「降職的原因很多，包括工作表現的問題、機構重組，或員工因個人或事業方面的優先順序而主動要求承擔較少職責。」（資料圖片）

商界領袖提出了多種降職理由，有超過三份一（34%）受訪者曾將一名獲晉升但未能勝任新職位的員工降職，第二大降職原因（31%）是機構重組，或者有關職位已被取消。逾四份一（28%）受訪者表示員工因為表現欠佳而被降職，8%則指員工是自願降職。

員工對降職的反應各有不同，超過三份一（38%）商界領袖表示該員工盡可能大方得體地接受降職。27%受訪者表示有關員工對降職的反應十分激烈並因此辭職，25%指員工感到沮喪，並失去了工作熱誠。只有10%受訪者表示被降職的員工採取積極進取的態度，專注在新職位爭取表現。

被降級會令員工大受打擊，甚至質疑個人工作能力，有些人亦會因而辭職。（GettyImages/VCG）

Robert Half 香港執行總裁 Adam Johnston 指出，「降低職級從來不是容易接受的事情，員工應控制情緒，了解問題的根源，並爭取更佳表現以作為未來進一步的發展作好準備，便可展示自己的專業精神並捲土重來。重視事業發展的僱員應經常樂於接受有關如何改善其職務的建設性意見，因此降職也可被視為反映表現和了解需要改善的地方的機會，這長遠來說有助事業發展。」

如被降職，打工仔可以怎樣做？（按圖了解）

1. 【評估情況】 首先要了解公司為何要將你降職並冷靜反省。這是紀律處分、工作表現問題，還是職位被取消？你可嘗試了解「我可否留在原有職位長一點的時間以改善表現？」、「新職位是怎樣的？」、「如何處理過渡安排？」、「如果我不想接受新職位該怎麼辦？」、「公司會如何傳達降職的消息？」（GettyImages/VCG）

不過，安俊人力資源顧問董事總經理周綺萍則認為，降職情況不算常見，因公司如不滿員工的表現，會寧願直接解僱他們，「很多人都接受不了被降職的安排，加上受同事白眼，令心理壓力更大，而且近年的就業市場不俗，失業率低，打工仔如被降職便寧可辭職；即使他們短時間留下來，亦只會騎牛搵馬，無心工作，對公司也沒有好處。」

如不幸被降職，周綺萍表示，員工應自我反省，看看問題是否與自己有關，「如果是公司不合理，應嘗試為自己爭取；如公司堅持降職，員工可選擇離開，畢竟留下來也沒有意思。」如果問題出於自己身上，則要想辦法力爭上游，透過不同方法自我增值，提升個人能力，亦要評估從現有公司升回原有職位的可能性，如升職機會低亦可考慮轉工，「當然亦要視乎年齡和事業規劃，如果即將退休便沒關係。」

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