【職場煩膠】開會最怕遇到呢十種人！問乜都冇意見、最愛公審同事

想到開會頭就痛，想到他們在會議上的小動作……頭就痛到爆！ 開會對許多上班族來說，本身就是一件讓人煩躁的事，令人心煩的原因，往往是會議室裡面那些光怪陸離的人事物，有些人老是喜歡在會議上做出讓人匪夷所思的事，或是搞出一些使人精神耗弱的節外生枝……讓原本就讓人煩厭的會議，變得更加地讓人想逃走啊！ 今天DailyView網路溫度計就用《KEYPO大數據關鍵引擎》來看看，到底是哪些「開會白目」，讓會議室的空氣如此稀薄。

第10名：任何事都沒意見（Getty Image）

第10名：任何事都沒意見

開會時最討厭那種問他有沒有想法、有沒有意見？他都一副好像很隨和的回答「我沒意見」的同事，偏偏這種在會議桌上說「都好都好沒意見」的人，回到座位上開始工作時，就是意見最多最麻煩的那一個！真的是標準的「台上裝嬌羞、台下猛顯擺」，超煩！

第9名：亂挖洞給別人跳

有些人就愛帶著鏟子去開會，會議中猛挖坑給別人跳，有時候還是用力把別人推到坑裡，再嚴嚴實實地把他埋好的那種，這種人真的是很要不得，甚至經常在主管面前大力邀功，「踩著別人屍體往上爬」的嘴臉讓人超不爽！

第9名：亂挖洞給別人跳（《未生》劇照）

第8名：狂睇手機逛網購

開會不聚精會神就算了，好歹也假裝一下自己有在聽，偏偏有些人一點都不把會議當回事，幾個要好的同事坐在一起就開始滑手機、逛網拍、團購，就好像應該要去菜市場買菜、卻跑錯時空進到會議室的師奶一樣，整群人的行為和德性看起來超不合時宜的！

▼▼按圖放大，看開會最怕遇到、最黑人憎的另外七種人▼▼

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無論這個會議本身是有意義、還是無聊到不行，身為一個與會者最基本的道德，就是全神貫注，就算是撐著抑制演戲也要好好演啊！

開會這樣最白目！十大不該做卻超多人踩雷的事（DailyView網路溫度計提供）

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