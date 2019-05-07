【公務員】警務處聘高級管工　月薪25k　督導廚房工作、須5年經驗

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政府工不一定要有大學學位才能做，入警隊也並非只有警察一途。現時警務處正為高級管工（廚房督導）展開招聘，專責管理廚房及編排餐單等工作，而且申請人只須持小六畢業及5年相關經驗即可申請！

高級管工（廚房督導）需要和警隊合作，編排餐單，確保膳食服務充足。（資料圖片）

由警務處招聘的高級管工（廚房督導），雖然入職要求不高，但入職起薪點卻媲美不少要求大學學歷的政府工職位。

有意申請此職位人士，只需符合以下條件即可：

1. 持小六學歷或具備同等教育程度；

2. 熟悉市場推廣、採購及餐單編排的工作；

3. 熟悉員工管理及簿記的工作；

4. 懂得運用電腦進行文書處理及製作試算表，以及；

5. 中英文程度達小學六年級水平與能操流利粵語及簡單英語。

唯一特別的是，求職者必須具備五年管理中西式餐飲服務的工作經驗，這或許是此職位的最大門檻。

工作內容

既然職函包括「廚房督導」四字，職責一定和警隊廚房有關，具體工作內容如下：

a) 督導並管理廚房，為大批顧客提供中西式餐飲服務；

b) 妥善備存物資，處理帳目的簿記工作，並檢查食物、廚具及烹飪用具；

c) 編排餐單，與警隊代表溝通以確保膳食服務充足，並於有需要時作出改善；以及

d) 鑑定廚房內可能發生的職業安全及健康危險。

需留意一點，入職者 或須不定時工作及穿著適當工作服/制服。

警務處高級管工（廚房督導）招聘詳情（按圖了解）：

警務處高級管工（廚房督導）招聘詳情。（「政府職位空缺」應用程式截圖）

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成功獲取錄者將按公務員合約受聘三年，起薪點25,790元，頂薪點30,165元。如果受聘人在合約期內工作表現和行為一直良好，在合約結束後可獲得相等於底薪總額10%的約滿酬金。完成三年合約條款後，受聘人或會獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。 

此職位的截止申請日期是5月10日，接受網上、親身及郵寄遞交申請。網上遞交申請者，必須在5月20日或之前把所需的證明文件副本郵寄至警察總部文職聘用組 ，並在信封及各證明文件副本上註明網上申請編號。

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