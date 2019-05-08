【報稅2019．扣稅】新增年金、自願醫保項目　要知的10種扣稅開支

又到一年一度的報稅時間，相信各位打工仔及自僱人士已收到稅局寄來的綠色大信封。如果不想交多稅，便要留意政府在2019至2020年度所提供的各項扣稅項目。

2018/19 及其後年度的基本免稅額為132,000元。（GettyImages/VCG）

2018/19年度的個別人士報稅表已於 2019年5月2日寄出，納稅人須於報稅表發出日期起的 1個月內（即2019年6月3日或之前）填妥及交回報稅表。在計算薪俸稅或個人入息課稅時，除供養父母、子女等所得的免稅額外，打工仔其實還可就以下十個扣稅項目遞交稅務扣減的申請。

計算薪俸稅及個人入息課稅時可扣除的項目：（按圖了解）

1. 【根據自願醫保計劃保單所繳付的合資格保費】 納稅人為自己或指明親屬購買合資格自願醫保計劃下認可產品而繳付的保費可在薪俸稅和個人入息課稅下獲得稅務扣除。此項稅務扣除適用於2019年4月1日開始的課稅年度（即2019/20及其後的課稅年度）。（資料圖片/陳倩婷攝）

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（資料來源：香港政府一站通）

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