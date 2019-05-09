【職場熱話】企業聘聞臭師評測臭豆腐氣味　應徵者：人工高都唔做

吃貨的Dream Job就是可以免費吃最喜歡的東西了吧？如果臭豆腐生產商想聘請人協助製作臭豆腐，愛好者們又願意應徵嗎？ 內地湖南一臭豆腐生產商之前便招聘聞臭師，評估臭豆腐的氣味是否合格，而且月薪高達14,000人民幣（約16K港元）！結果這吸引了7位求職者面試，而生產商亦把面試片段放到網上，分享他們「接受挑戰」的過程……

內地湖南一臭豆腐生產商以14,000人民幣（約16K港幣）高薪聘請「聞臭師」！（澎湃新聞影片《最苦的工作》截圖）

聞臭豆腐夠唔夠臭

內地湖南臭豆腐生產商「臭咕咾」近日以高薪聘請「聞臭師」，業界又稱「嗅辨師」。生產商負責人在片段中表示，聞臭師需要評估臭豆腐的氣味是否達到合格的滷制水平，因只有合格的臭豆腐才能進入下一個處理工序。此職位實行兩更制，每更12小時，月薪為14,000元人民幣（約港元$16,131）。

據內地媒體報道指出，嗅辨師的入職要求不低，因申請人的年齡不但要在18至45歲間，而且還不能吸煙、喝酒，日常亦必須少吃味重或辛辣食物，也沒有嗅覺器官疾病；女性員工也不可化妝、噴香水和塗抹指甲油等等。

應徵者參觀臭豆腐的製作過程後需實地測試，使用嗅覺分辨7杯濃縮程度各有不同的滷水汁。（澎湃新聞影片《最苦的工作》截圖）

臭到頂唔順？

從企業發佈的影片可見，應徵者先是參觀了臭豆腐的製作過程，然後便進行實地測試，使用嗅覺分辨7杯濃縮程度各有不同的滷水汁。結果所有求職者在試聞時均面有難色，紛紛掩鼻，作苦笑狀。求職者們表示，他們是通過不同渠道得知是次招聘，並因「平時蠻喜歡吃臭豆腐」而好奇申請，但經過是次面試後，都紛紛說：「這下可好幾天都不想吃東西」，亦有人直言月入過萬都撐不住。

應徵聞臭師過程（按圖了解）：

求職者試聞時均面有難色，紛紛掩鼻。（澎湃新聞影片《最苦的工作》截圖）

該公司生產主管唐芳接受內地媒體訪問時表示，聞臭師的工作看著容易，其實並不輕鬆，因除了忍受臭味之外，滷制過程中，很多工序更講求體力，而且日均工時可超過10小時。「有些人做了一個月就跑了，有些人指甲縫裡永遠留著淡淡的滷水味，所以招人有『十不留一』的說法。」他又補充，聞臭師的薪酬比例最大部分是按年計酬，而為了鼓勵員工，他們會為優秀的聞臭師評級，特別優秀者還能獲得額外補貼。

（資料來源：綜合報道）

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