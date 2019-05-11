【母親節】增設假期、彈性上班　4間本地公司　福利照顧為母需要

為母不易，要同時兼顧照顧孩子及照料家庭的責任就難上加難。不少企業體諒旗下的在職媽媽員工，都願意提供各式各樣的福利，助她們於工作及家庭之間取得平衡之餘亦更愛公司，令公司與員工雙方都有得着。

要在職媽媽在工作與家庭之間作抉擇，何不想想怎樣協助她們把兩者兼容於生活中呢？（GettyImages/視覺中國）

香港人工時長是不爭的事實，不少人會為糊口而默默忍受，最多每天蝕一、兩小時給公司作罷，但對已為人母的在職媽媽來說，一分一秒都極為寶貴，工作要是困身，即是要她們放棄盡照顧孩子的責任。



有些女士甘於放棄工作（甚至是高薪厚職）也要照顧孩子，足見金錢有時並不是在職媽媽們最緊張的事情，因此比起升職加薪，有些本地企業反是以人性為前題，推出各種福利待配合同事們的生活需要。以下幾間公司所提供的福利確教人羨慕，亦令人相信，公司與員工如彼此有溝通及體諒，整個工作環境才會充滿正能量。

1. 護膚化妝品企業Amorepacific Hong Kong – 大量有薪、無薪假

Amorepacific Hong Kong於本年起推出一項名為「Mega Holiday Plan」的措施，讓同事除年假外可每年可獲30日的無薪假期，加上同期推出包括生日、結婚周年、寵物領養、子女結婚等「40日有薪窩心假」（員工每年最多可申請28日），讓員工都感興奮，並指相關福利令同事的士氣有所提升，工作得更開心！

2. 親子王國 – 彈性上班時間

本着協助同事做好「第二份工（當媽媽）」的信念，親子王國便推出了彈性上班時間的措施，只要員工每天的工作時間保持在規定的9小時，她們便可隨意選擇於早上9時至10間上班。有員工指，受惠於這項福利，她每天都可陪同孩子上學然後才準時上班。

3. 美容公司Jackeline beauty – 員工可帶同子女上班

由於美容行業工時長，下班時間亦普遍較晚，因此Jackeline beauty容許同事在有需要時帶同兒女上班。老闆Jackeline表示，她在創業初期也曾帶同女兒工作，因此明白同事們的處境。另外，除每年既定假期外，公司亦增設五天無薪假、一天姻親假及一天便條假，方便員工照顧家庭。

4. 爵士芭蕾舞學院（SDM） – 提供健康湯水

由於員工多為女性，因此SDM特別推出多項善待同事的福利照顧她們。首推的是每逢周二及周四提供由茶水姐姐親自炮製的素湯、糖水，讓同事可滋潤一下，加上公司容許同事帶同孩子上班、為懷孕同事聘請代課老師等，體貼照顧她們當媽媽的需要。最誇張的是學校更堅持聘用一位已移民紐西蘭的同事，繼續把市場推廣及海外發展的工作交給她，實行越洋地留住人才！

其實，隨女性的地位提升，社會上愈來愈多企業願意推出更多友善對待在職媽媽的福利。趁着母親節到臨，不妨想想自己可怎樣在事業與家庭之間取得平衡，有需要的可跟上司或公司談談，看看能否協商出一個彼此都有得着的安排吧！

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