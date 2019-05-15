【達克效應】奪搞笑諾貝爾獎的研究：越無能的人　越自我感覺良好

我們時常有一種經驗是，看見旁人大談闊論地述說他們對經濟或是政治問題的觀點，又或者在網路上公開發表個人看法，一副「眾人皆醉我獨醒」的樣子，似乎有些過於自負的傾向。這時心理學家會說：這種自己認為掌握了事情全貌、「自信滿滿」的狀態，就是「達克效應」（D-K effect）。

「達克效應」（D-K effect）屬於一種認知上的偏差，通常欠缺能力的人，反而會出現自我優越的感覺，誤認為自己比現實狀況更為優秀和傑出（《不懂撒嬌的女人》劇照）

雖然每個人都有高談言論的自由，不過面對不是自己完全了解的事物，結果卻擺出所有「蠢蛋」專家和學者都看不透，只有他早就想到，這種無可救藥的無知絕對會讓旁人不禁心裡暗想：「難道他都不覺得自己很丟臉嗎？」然而，這就是心理學中的「達克效應」（D-K effect）的徵兆。

「達克效應」（D-K effect）原文中的「D-K」即是兩位美國心理學家名字的縮寫，David Dunning與Justin Kruger共同發表的研究，當時參考了生物學家達爾文所言：「無知比知識更容易造就自信。」然後便以這句話提出實驗來驗證這樣的說法。

「達克效應」（D-K effect）屬於一種認知上的偏差，通常欠缺能力的人，反而會出現自我優越的感覺，誤認為自己比現實狀況更為優秀和傑出；簡而言之，越是平庸、無能的人，就越容易欠缺自知之明，而開始有自我膨脹、自我感覺良好的現象。

缺乏了「後設認知（meta-cognition）」的心理功能，以致於能力較欠缺的人無法認知到自身的無能，無自省行為、也無法準確衡量自身的能力（《賭城群英會》劇照）

美國兩位心理學家認為，對於「認知」的認知缺陷，也就是說，某種程度上缺乏了「後設認知（meta-cognition）」的心理功能，以致於能力較欠缺的人無法認知到自身的無能，無自省行為、也無法準確衡量自身的能力；然而，那一些「簡單、一般人也能做得到」的難事，對於真正有實力的人，反倒是傾向低估自我的能力。

他們所發表出的這份研究論文獲得了「搞笑諾貝爾獎」，文中更「一言驚醒夢中人」，指出以下4點：（按圖放大）

根據「達克效應」（D-K effect）可以得知，若你看到自信爆表的人時，記得有兩種可能的情況正在他身上發生：一是他確實是個專家，二則是他還不知道自己有多麼愚蠢……

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