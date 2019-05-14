【恐怖服務業】治癒系漫畫繪本畫出職場真面貌　心灰打工仔必睇！

近年香港讀者市場流行漫畫繪本，當中的題材多數圍繞小市民生活瑣事，以輕鬆、搞笑手法畫出來。漫畫人物造型若要深入民心，便要講求作者個人風格；內文再配上對白、內心潛台詞等短句，包裝成多個小故事。這些易理解、趣味高、治愈性強的漫畫繪本，因此成為廣大讀者娛樂消遣的最佳讀物。

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香港網絡人氣圖文作家茶里今次出版的《原來服務業是這麼恐怖的？！》分享了她過去從事的10份服務業工作經歷，諸如餐飲業的服務生、零售業的推銷員、售貨員，甚至是補習教師、遊樂園員工、商品工廠包裝員、電話訪問員等等，將業內光怪陸離的生態、現時與理想的分別、經歷的辛酸與得着，赤裸裸地呈現讀者眼前，讓人想哭想笑又想氣。更重要的是，輕鬆的繪本故事背後實則是為社會低層員工發聲，諷刺社會怪異現象，為整本繪本帶來更深層次的意義。

（《原來服務業是這麼恐怖的？！》漫畫繪本封面）

從事過服務業的讀者或許會對本書的情節深有同感，而沒有待過或準備投身服務業的讀者更可以從繪本中領略服務業的千奇百趣。一起閱讀此書，為從事服務業的前線員工集氣加油！

本文從繪本中選擇了其中四個作者從事過的職業，讓讀者提前感受一番服務業的辛酸與怪趣。

一、餐飲業服務生

二、電話訪問員

三、補課教師

四、遊樂園員工

這裡再補充一下，作者其實還是一名90後小女生，作品中簡單可愛的畫風配合嚴肅題材，讓人耳目一新！這使她成功打入台灣市場，成為一眾漫畫迷的新寵作家。在社交媒體Facebook專頁也有超過二十七萬名粉絲，期待她日後有更多作品推出。

內容提供：蝦你先生

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「《原來服務業是這麼恐怖的？！》超強治愈性漫畫繪本 心灰「打工仔」必睇！」​】

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