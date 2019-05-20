【辦公室政治】為突出自己勤力而故意OT　賽局理論證明大家都輸了

要成為一間頂尖的企業需要什麼因素？是背後充裕的資金還是公司的文化準則？其實人力資源也是一個很重要的資本，只是當員工鞠躬盡瘁，將整副精力都投放給公司的時候，公司有真正的善待自己的員工嗎？

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2016年10月，中國一家互聯網公司「58同城」被曝出實行「996」工作制度，所謂的「996」是指工作時間從早上9點直到晚上9點，一周上班六天，且沒有補貼或者加班費，也不允許請假。此風波亦牽連到一些互聯網、科網公司，包括阿里巴巴、京東、華為和搜狗等等。它們都被指出有強制加班的要求，而根據中國的「中華人民共和國勞動法」明文規定：「國家實行勞動者每日工作時間不超過八小時，平均每週工作時間不超過四十四小時的工時制度。」

雖然有法律明文規定，但「58同城」回應稱，所謂「996」並非強制性要求，其目的是為了應對旺季較大的工作需求。這種所謂非強制性要求，根本不是一道選擇題，員工只能選擇加班這個選項，當員工拒絕加班時，它們可能會承受降職、降薪、處罰、解僱等風險。這種鼓勵加班的風氣，會對員工造成壓力。一些員工為了自己的工作前途，只好硬撐和接受。

鼓勵加班的風氣會對員工造成壓力，一些員工為了自己的工作前途，只好硬撐和接受。（電視劇《無法成為野獸的我們》劇照）

德國工會在上年成功爭取到每周28小時工時，以五天工作制來算的話，每天工作不足6小時，是全球平均工時最低的國家。普遍人一想到降低工時的話，便會產生一些疑問，國家不怕生產力會下降嗎？這樣經濟會衰退吧？英國顧問公司Expert Market發表的研究報告便推翻了這些質疑，報告分析了世界各國的GDP與工作時數，結果卻令人大跌眼鏡，顯示出平均工時最低的國家，反而經濟是最繁榮的。

亞洲地區普遍都存在着加班的風氣，而香港更加是表表者，甚至有些研究指出香港是世界工時之最。加班有兩個原因，一是工作量真的太多，在工作時間裏做不完，另一種可能則是辦公室的政治文化。職場利字先行，一些人為了能突出自己的勤奮，往往會將要完成的工作積壓到最後時刻才去做，這樣的話當然要加班。

亞洲地區普遍都存在着加班的風氣，而香港更加是其表表者，甚至有些研究指出香港是世界工時之最。（資料圖片）

用經濟學裏的賽局理論（Game Therory）來簡單舉個例子，其中賽局理論中有個最經典的例子是「囚徒困境」，詳細在這裏就不多談了。簡單來說，具有競爭性和對抗性質的行為稱為博弈行為，它分為兩種，一種是零和遊戲，意思指的是在遊戲中肯定會有一方是獲勝，另一方則會落敗。這沒有合作的餘地，也是雙方各自為利去競爭的，例如撲克遊戲21點。另一種是非零和遊戲，雙方可以選擇對自己最有利的決策，也可以在中間取得一個平衡點，從而達到雙贏的局面。

其實這種賽局也經常出現在我們生活中，簡單地分析一下該怎樣作出決定，便能預測他人的決定，從而協助自己作決策，找出最好的結果。表中的數字是代表對自己有利的分數，分數只為參考（可能是可讓上司加印象分之類）。

圖表顯示加班風氣對自己的有利程度（如上司對自己的印象分）。（作者提供）

從表中看到，當做完自己負責的工作後，最好的情况是大家一起走，準時下班。雖然可能會被上司覺得不夠勤力，但大家一起都收工的話便能令這感覺減到最少，這時大家都會從中只會扣到很輕微的分數（各－1）。但是此時總有人會想：「如果大家都不加班，就我加班，不就是會顥得我特别勤奮嗎？」這種心態，別人收工後，自己卻繼續努力工作着，不是對自己更有利嗎？所以此時同事A和同事B分數會變成加班會＋5，準時下班的人則－5。而同事A、B也有着同樣的想法，大家都不準時收工，於是最後又變成了大家都毫無意義地的加着班，或者將要工作拖到最後一刻才做，此時結果是大家都兩敗俱傷，浪費了自己的私人時間（各自－10）。

其實大家假如能夠溝通，有一個明確的共識，互相一起準時離開，便是對大家最有好處的（可以準時離開）。但在現實的職場中，人卻只看重自己的利益，不願意做第一個離開職場的人，結果大家都只能一直OT下去。

在現實的職場中，人只看重自己的利益，不願意做第一個離開職場的人，結果大家都只能一直OT下去。（電視劇《無法成為野獸的我們》劇照）

到底從何時開始，準時收工變成了一種奢侈，為何準時收工的人往往被冠上了懶惰、不夠勤力的帽子？每個人都渴求着工作與生活的平衡，而科技的進步，按照說應該是更方便，更省時。但現在公司的工作已經融入了我們生活中，下班後或是周未，上司仍能夠立刻找得到你。職場上已經花費了我們幾乎所有的時間、精力，統統都往裏面投注。下班後，只是想回到家中，讓那疲憊的腦袋好好放鬆而已。所謂的決定，到底是我們自由地去選擇，還是只是一個看似可以選擇的選擇？

內容提供：提子

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「是要OT工作、還是準時收工，你會做出怎樣的決定？」​】

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