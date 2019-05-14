【職場道理】「成功人士」忠告定要聽？　沒曾承擔憑什麼指點別人

《黑天鵝》作者Nassim Nicholas Taleb的書不算淺白易明，但他每本書都有精闢、強而有力的見解，常令我醍醐灌頂，如戴上一副透視眼鏡看世情：啊，原來這件事應該這樣理解！

Skin in the Game（姑譯為「切膚之痛」）是Taleb一年前出版的作品，中譯本於去年秋天面世，書名叫《不對稱陷阱》。（Amazon）

《Skin in the Game》（姑譯為「切膚之痛」）是Taleb一年前出版的作品，中譯本於去年秋天面世，書名叫《不對稱陷阱》。「不對稱」和「切膚之痛」之間是什麼關係？Taleb認為，一個人應承擔和自己利害相關的風險，這才是君子所為。可惜社會上有一小撮人，從交易中獲得巨大利益，卻把風險轉嫁他人，即無切膚之痛，這對其他人非常不公平。

讓我舉個例子：港鐵的服務。過去一年，香港人聽得最多的新聞，港鐵沙中線的連串工程事故大概首當其衝吧；而作為每天接載上百萬人次的交通系統而言，港鐵每次出現延誤或事故，都對大量香港人產生損失和不便。

換言之，港鐵的服務質素，對它的用家（即廣大市民）來說有切膚之痛；那港鐵的服務質素，對向港鐵支取薪酬的高層們有嗎？很可惜，幾乎沒有。按傳媒引述的港鐵資料，去年12位港鐵高層，悉數獲發「與表現掛鈎的薪酬」，如行政總裁就獲發340萬與表現掛鈎的薪酬，其總薪酬為1140萬元。大企業高層對其服務質素欠切膚之痛，怎會用心改進？

港鐵的服務質素，對它的用家（即廣大市民）來說有切膚之痛；那港鐵的服務質素，對向港鐵支取薪酬的高層們有嗎？很可惜，幾乎沒有。（資料圖片 / 盧翊銘攝）

你明白為什麼我說Taleb的分析精闢了吧？看似非常簡單的道理，當應用在不同的情境下，微觀或宏觀，會對事情的本質有更清晰的看法。戴上這副「切膚之痛」的眼鏡後，我可以重新審視政客的言行（他推行的政策，對其本身有切膚之痛嗎？）、「成功人仕」的忠告（他需要為其建議，承擔風險或後果嗎？）；同時，對那些敢承擔風險的人，我加倍尊重。

我一位創業的朋友，正是這樣的例子（Taleb稱這種人為「artisan」- 姑且譯作「匠人」吧 – 並對他們稱譽有加）。他年紀輕輕就在行內做得很不錯，卻在兒子出生後毅然決定走出安舒區，在原本的職位上自願大幅減薪，另開公司創業，多闖一條路。朋友有所決定時大概沒想過什麼「切膚之痛」，但用Taleb的標準，這種行為卻十分高尚，因為當事人願意承擔後果 – 不成功，便成仁。不似一些大企業的高層，無論表現如何，豐厚酬勞依然袋袋平安。

有了「切膚之痛」這副眼鏡，我更明白世上沒有「他成功了你沒有」這回事，因為作為局外人，我們永不知道別人為成功付出了多高的代價，所以不必對別人的成果指指點點，當然亦不應容忍沒切膚之痛的人對自己指指點點。

本文授權轉載自Leona Wong HK Startups，經01職場頻道編輯，原文標題為【切膚之痛】

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