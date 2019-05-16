【好老細】有擔當敢拆局、維護員工尊嚴　好上司必備嘅5大條件

誰人都想有一個好上司，但怎樣才算是一個好上司呢？從理論的角度，大家都懂得說什麼Lead by example……諸如此類的。但今天我想從一個比較實務的角度分享一個職場小薯對於何謂好上司的看法。

上司很多時候就是管理層與下屬之間的溝通橋樑，如他們不通變通，或不懂體諒下屬狀況，便很難獲得同事的信任。（GettyImages/視覺中國）

1. 「頂住」高層不合理指令

高層的指令往往太過高層次、太過理想化，以至於天馬行空，難以執行。有一些中層為了取悅高層，往往在高層面前亂做‘ Yes Man’，照單全收，然係叫下屬「自己諗掂佢」，結果前線人員唯有上有政策下有對策，在擔心出事中渡日。一個好的上司，會有勇氣講出下屬在實務操作時的難度，「頂住」高層不合理的指令，讓下屬能夠在清晰並可行的指令下工作。

2. 在客人或外人面前保持下屬尊嚴

做上司的必須理解一點，就是客人的投訴往往是經過美化的版本：客人只透露對他有利的部分並加以誇大，而對於自己的態度或過份要求卻隻字不提。一個稱職的中層管理人員必須能夠聽取客人及自己下屬的版本並加以分析，洞察事實，而不是盲目的相信「客人永遠是對的」，甚至要求經已受盡委屈的下屬向客人道歉。

當然，有些情況是確確實實自己下屬做錯。最好的做法是以上司身份代表下屬向客人道歉，然後才在一個適當的情況下和下屬私下「閂埋房門」傾一傾，深入了解發生了什麼事情，而不是動不動便要求下屬當面向客人道歉。

儘管上司的職責是要協助公司管理團隊表現，但如他們也懂得體諒同事，從下屬角度思考問題，自然會深得同事信任。（GettyImages/視覺中國）

3. 擔當「拆局者」角色

下屬做錯事有分兩種：第一種是練精學懶所以做錯事，第二種則是真心為做事，但礙於能力或其他客觀原因而出錯。

對於第一種情況，身為中層的上司當然要糾正下屬的工作態度。但遇到第二種情況，下屬真心做事但出了錯誤，受到高層責難，中級管理層應該擔當一個「拆局者」的角色，利用自己作為管理者的思考角度以及對公司程序的認識，幫助真心做事的下屬「解畫」。只有這樣，這位下屬以後才會更加真心真意的工作，而無後顧之憂。

4. 公平，特別是機會上的公平

誰人都知道公平對待下屬是管理之道。但公平其實有不同的演繹：第一種演繹是「結果」上的公平，第二種演繹是「機會」上的公平。舉一個例子，「做又三十六唔做又三十六」是結果上的公平，但用這樣的方法帶團隊，最終只會令工作氣氛低落，這樣的中級管理層也難以說得上是稱職。

事實上，在實際的工作環境中，工作分配從來不平均。但即使能者多勞，做上司的也要確保多勞多得，讓付出較多的下屬能夠在工作評核報告、升職、和加人工機會等方面反映出來，達致機會上的公平。

寛容不等於放縱，上司如能給予適當發揮空間，並向同事提供工作指導，會比只發號施令但任由下屬自生自滅為好。（GettyImages/視覺中國）

5. 對下屬態度寬容大方

很多上司都有一個毛病，就是希望在下屬面前表現得在任何方面都能做得比他們更加好，以為這樣才能夠鞏固自己的地位。但事實上，贏取下屬尊敬的並不是上司「落手落腳」做事的能力，而是他對待下屬的態度。

上司對待下屬的態度，對下屬的心情有莫大影響。要是一個上司平易近人，對下屬態度寬容大方，則不單可以促進團隊內的溝通，更可以避免下屬因為懼怕上司而把問題「收收埋埋」，結果成為一個又一個的炸彈，最後令大家「攬住一齊死」。

結語

其實大部分上司都曾經做過小薯，深深地體會過如何對待下屬才會贏得他們的尊重，但為什麼在實際上卻做不到呢？因為要做一個好上司，首先要贏取高層的強大支持，讓高層放心給予更大自由度去管理團隊。贏取高層支持的方法不外乎優異的工作表現，又或者關係搞得特別好。所以便出現了一些得寵的中層管理人，連帶所領導的團隊都特別得寵這個情況了。

半宅職薯

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