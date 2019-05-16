【升職攻略】準備充足才能贏得上司好評　3個情境題見應對高低

打工仔要爭取更多發揮機會，就要先在上司心中留下好印象！ 當然，不是要教大家如何擦鞋或刻意討好上司的事，其實在日常工作中，只要學懂一些相處技巧，便可慢慢看到效果，建立出可信及辦事能力高的形象。

要跟上司匯報或商討問問題時，最少要準備一個解決方案在手才行。就如參與人家的生日派對時，你也不會兩手空空出席一樣吧！﹙GettyImages/VCG﹚

要贏得上司的好評，打工仔日常最基本要做到這一件事，而且這也是一個萬試萬靈的法則：

每當你向上司提出一個問題或一個棘手情況時，一定要備有至少一個建議的解決方案。

要上司留下來一起商討處理事情的方法？不會有很多上司願意這樣做吧！跟上司商討公事，最忌是「兩手空空」，什麼都沒準備，只期待臨場有急才應對或純粹跟從上司吩咐做事。以下提及的三個情境是打工仔經常遇到的，藉把「建議」與「不建議」的應對方式做比較，便可知道自己平日的工作態度是否贏得上司的信任。

上司都是忙碌的人，當你向他報告一個不妙的情況時，若你附以幾個解決方案，這直接節省了他們的時間和精力，同時提高了你的可信度，令他覺得你願意付出努力及有能力處理眼前狀況，也表示你能夠承擔更大及更重要的任務。

情境一：當你轉寄一份由公司外判freelancer的計劃書給上司時

不要只說：

你覺得這freelancer的計劃書怎麼樣？

可以這樣說：

我由freelancer那邊收到了項目的計劃書，我覺得對我們來說非常適合，因為他提出的各種細節都對我們這項目很有利﹙或其他更具體的原因﹚，但我希望他在市場推銷方面稍作修改，以符合我們公司的形象。如果我們採納他的計劃，我覺得我們可以offer他這個金額的費用。不知你意下如何？

你不是工作機械人，運用你獨立思考的能力，好好分析後才向上司報告，讓自己更有價值。﹙GettyImages/VCG﹚

情境二：當你與上司報告與客戶會談後的檢討時

不要只說：

客戶對我們初步的計劃書不太滿意，尤其是計劃中的時間表。

可以這樣說：

客戶對我們初步的計劃書不太滿意，尤其是計劃中的時間表。我覺得我們可以縮短收集意見的過程，盡力在交最後定案的計劃書前完成，而原本有兩輪的意見收集環節，我亦覺得可以取消第二輪以加快進度。我很樂意草擬一份電郵或召集項目相關人士開會，更新計劃的改動及商量可行性，然後再去客戶報告。

先製定幾個方案，好好準備。﹙GettyImages/VCG﹚

情境三：當你與其他部門合作，但過程卻未見效率，你與上司討論時

不要只說：

他們總是比預先定好的deadline遲交貨，我都不知怎麼辦才好！

可以這樣說：

我認為這個合作項目之所以未能有效率地進行，是因為團隊之間的溝通出現了問題。所以我覺我們可以每星期開一個簡短的跟進會議，即使只是15分鐘都好，那每一個合作單位都可以更新一下當時負責部分的進度，亦令其他單位知道整個項目的運作。有必要的話，更可以建立一個群組，以方便各部門遇有問題時，可以即時向相關負責同事發問。你覺得這樣辦可以嗎？

跨部門合作是需要一點時間作磨合。﹙GettyImgaes/VCG﹚

多想一步乃成敗關鍵

上述的不單單是說話技巧，還是工作態度的訓練。凡事多想一步，細心一點考慮多種狀況及解決方法，這樣的處事態度定能助你在事業上更上一層樓。上司決定升遷人選時，可能就是考慮這些細節，細心、準備萬全、令人有信心，個人誠信與可靠度，一定能為你爭取更多可發展的機會。

（資料參考：The Muse﹚

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