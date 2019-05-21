【勞工法例】上司借故推延返工Last Day？　即學辭職通知期怎計算

好工難求，相信大家都會有或將會有辭職的經驗。然而，寫辭職信時已寫好的最後上班日期，上司可以反口或稱未計好而拖延你的離職日期嗎？遇有這樣的情況又該怎辦？遞信後，是否不能再請年假了？辭職前要了解上班日的計算方法，別被老闆或公司牽着鼻子走。

辭職前要了解上班日的計算方法，別被老闆或公司牽着鼻子走。﹙GettyImages/VCG﹚

早前有網民投稿到facebook專頁「奴工處」，指因為上司太難相處，生命亦太寶貴，所以決心祼辭，但因為他的職位比較難請人，所以上司在他last day﹙最後工作日﹚前給予更多工作之餘，更明言公司仍未計好他的最後上班日期，企圖藉此拖延事主的最後工作日。

事主分享經歷：

事主分享上司疑似刻意拖延，不明確表示他最後上班日期的經歷。﹙Facebook專頁「奴工處」截圖﹚

事主經歷引來不少網民留意，有人說：「唔緊要啦，last day後7日都唔出糧，帶埋佢一齊上勞工處計會唔會快啲計到」，也有人說：「咁叫勞工處教佢計啦」、「比（畀）我就佢臨尾叫我做d 野（啲嘢）唔做留返晒喺枱面，last day 準時走」等。

其實，那位上司的拖字訣並非不能攻破，不過如要手持理據與上司理論，打工仔先要懂得怎樣計算最後上班的日期。

Q1. 如何計算最後上班日期？

據《僱傭條例》第5項「僱傭合約的持續期」中的第1點指：

每份屬連續性的僱傭合約，如無任何相反的明訂協議，均須當作是為期1個月並可按月續期的合約。

按《僱傭條例》的第6項「以通知終止合約的情況」的第4點表示：

就本條而言，月(month)指由發出終止僱傭合約通知之日起計，或由僱傭開始之日起計(視屬何情況而定)，至下個月份同一日的前一日終結時的一段期間，如下個月份並無同一日，或如發出通知或僱傭開始之日為一個月的最後一日，則至下個月份最後一日終結時的一段期間。

即是說，若僱主需要一個月的離職書面通知，《僱傭條例》便列明相關通知期是由遞上辭職信的那天起計算，至下月同一天的前一日為止，例如：於2019年5月14日遞信，通知期便截至6月13日；假如下個月份沒有相同日子，例如1月30日遞信，而2月沒有30日，便以2月的最後一天（28或29日）計算。如果在通知期內有公眾假期、既定休息日，打工仔均不需要補回。

最後工作日期的計算方法每間公司各有不同，故在遞信前先向公司人事部查詢會最為準確。﹙GettyImages/VCG﹚

Q2. 在通知期內可以放年假嗎？

根據《僱傭條例》，僱員按連續性合約受僱每滿12個月，便可享有有薪年假，但這些法定年假，不得計算在終止僱傭合約所需的通知期內。即是說，如僱員是在辭職前預先申請年假，而僱主又批准了的話，這是可以的，但員工在遞交辭職信後才想申放年假，那就不可以（就算仍有年假配額，也不能申請放取），除非僱主與僱員雙方皆同意，否則未放取的年假是不可代替通知期（法定假期及休息日例外）。

不過終審法院曾在2008年就一宗僱員在通知期內放取預先安排的年假的案件作出裁決，判決指，上述限制並不適用於僱員辭職的情況，僱員在辭職時有權選擇在所需的通知期內放取法定的年假。然而，此為個別個案，未必適用於所有狀況，因此一般而言，離職通知期內是不能申請和放取年假。

辭職的細節實在不容忽視，向公司人力資源部問清楚，那就不會白白蝕了幾日給公司。而辭職亦需要考慮月份，因通知期內有公眾假期、既定休息日，打工仔均不需要補回，所以遇有新年、聖誕節、復活節等連假會比較着數。總之愈快走便愈快可以重新上路！

﹙資料來源：奴工處、勞工處﹚

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