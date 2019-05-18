【職場熱話】快離職也不向上司報復？　大智慧：再討厭也不需反面

辭職有很多原因，但十之八九都離不開工作不愉快，而有很多打工仔都因為長久以來儲了一肚子氣，所以想在離職趁沒有任何包袱負擔時，狠狠地爆發一次。但這樣的一時之快，會否在日後後悔？

facebook專頁「辦公室日報x聶瞳」分享事件中，同事的女上司很刻薄，半年內已鬧走了7人。﹙電視劇《鐵探》劇照﹚

在職場上遇到討厭的上司是常有的事，facebook專頁「辦公室日報x聶瞳」最近分享一件事：他指近日有同事離職，而該同事的女上司本就以待人刻薄聞名，半年內已鬧走了7人，連大肚的同事都要受氣，最後被迫辭職，所以基本上公司上下都不喜歡這位女上司，就連HR同事也不喜歡她，因為她變相令他們的工作量大增，請完人又辭職又再請人。

在離職當日，這位同事提早兩小時到head office交還員工證及簽文件，HR再讓他填一份表格，大致內容是有關在任職期間工作是否愉快及有沒有什麼見可以幫助公司繼續改善和進步。HR保證相關意見會保密，只得大老闆會看才有權看到，不過這位同事最後並沒有留下隻字片語。

原文及各網民留言，點圖放大：

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高EQ大智慧：係睇清楚一個人唔需要去揭穿

其他同事皆問他為甚麼不趁此機會「爆大鑊」，是否不相信HR會保密？還是怕日後新公司找此女上司做reference check時會報復？他說雖然這是其中一個原因，但最重要的是：

睇清楚一個人唔需要去揭穿，討厭一個人唔需要去反面。

這位同事還有另一個觀點，他覺得當你很厭惡一些人或一個環境，不用花時間與他們爭吵，亦不用花心思想想怎樣報復，自己應該更勤力和努力去找更好的出路，然後離開這些厭惡的人、事和地方，那他們便會永遠在你的生命中消失。

不說話才是最大的報復

不少網民都認同這位同事的做法，更指：「俾我都唔會出聲，何必要教精佢呢」、「唔講先係最大嘅報復：剝奪她變好的機會，令她就永遠都是這麼討人厭，一直無間輪迴」、「無謂浪費任何精神喺啲無謂人身上」等。亦有人指：「爆大鑊除咗心情會好啲之外，冇用，公司唔一定會take action，所以不如自己努力，有日凌駕於佢之上」。

有網民指：「唔講先係最大嘅報復：剝奪她變好的機會，令她就永遠都是這麼討人厭，一直無間輪迴。」（《不懂撒嬌的女人》劇照）

專注自己 過更好生活

這個辦公室大智慧其實對我們的職場生涯都很有幫助。年輕初踏職場的人，可能還有火，事事會為自己發聲爭取，但多表達後，就會發現很多事根本就徒勞無功，管理層很多時不會重視下屬的感受，甚至可能當災，日後受盡上司的針對。

也有些同事又懶又自私，讓你很看不過眼，覺得他們的工作態度非常惡劣，上班為玩樂、吹水和處處抱怨，但在敢於反映、出聲又如何？別人只會覺得你扮清高，然後杯葛你。

久而久之，你我都會明白這個沉默的報復。

他們以求求其其，得過且過的態度度日，終有一日會自嚐惡果，又何必現在自己動氣來教化他們？放長雙眼，他們可能會是裁員首選，又或者率先得罪高層而自取滅亡。做所有事情，都是會有相應的後果，根本就不用你現在出手，反是要專注努力，令自己過得更好便好，這才是畢生受用的大智慧。

﹙資料來源：獲「辦公室日報x聶瞳」批准轉載原文﹚

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