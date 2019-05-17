【2020公眾假期】勞工假、銀行假自製長假有分別　一圖睇清不同

2020年的公眾假期於今日（5月17日）出爐，打工仔又是時候為來年的假期作準備。 不過要留意，縱然很多行業、公司都容許打工仔放公眾假期（銀行假），但仍有不少人是只按法定假期（勞工假）休息，而後者比前者是少五天假期的，所以在計劃假期時，謹請要一同計算自己需要額外申請多少天年薪，免得到時「唔夠假」，無法自製悠長假期。

政府刊憲於今日公佈2020年的公眾假期，17天的假期如下：

一月一日 1月1日 星期三 農曆年初一 1月25日 星期六 農曆年初三 1月27日 星期一 農曆年初四 1月28日 星期二 清明節 4月4日 星期六 耶穌受難節 4月10日 星期五 耶穌受難節翌日 4月11日 星期六 復活節星期一 4月13日 星期一 佛誕 4月3 日 星期四 勞動節 5月1日 星期五 端午節 6月25日 星期四 香港特別行政區成立紀念日 7月1日 星期三 國慶日 10月1日 星期四 中秋節翌日 10月2日 星期五 重陽節翌日 10月26日 星期一 聖誕節 12月25日 星期五 聖誕節後第一個周日 12月26日 星期六 註：由於2020年的農曆年初二為星期日，故農曆年初四將被訂為公眾假期。另外，由於2020年的重陽節為星期日，故該天的翌日將被訂為公眾假期。

3成打工仔放勞工假

不過得留意，以上17天為公眾假期，但如按勞工法假所指，法定假期則只得12天，「耶穌受難節」、「耶穌受難節翌日」、「復活節星期一」、「佛誕」與「聖誕節後第一個周日」5天是不在其中。因此，在閱覽坊間的2020年請假攻略時，就要留意自己是按公眾假期（俗稱銀行假）還是法定假期（俗稱勞工假）休息。

勞工處曾委託政府統計處於2011年進行過一次調查（可按此查閱），發現香港約有280萬名僱員（不包括外藉家庭傭工）可享法定假日，當中接近半數（約140萬人）有放取公眾假期，而約三成人士僱員（約85萬名）沒有放取公眾假期，可見社會上仍有不少打工仔是按勞工假而休息。

一般而言，藍領都放勞工假，白領都放銀行假。（資料圖片）

一圖睇清銀行假、勞工假請假攻略

為方便打工仔查閱及計劃來年的假期安排，以下的「2020請假攻略」便把公眾假期及勞工假期結合，並列出兩者在自製悠長假期時需要使用多少年假配合：

2020年請假攻略，銀行假和勞工假的請假攻略有所不同。

1. 聖誕元旦十二天長假：銀行假：請五日 / 勞工假：請六日

放銀行假的打工仔，可把2019年聖誕節與2020年的元旦假期結合，放一個長達十二天的假期。打工仔只要請2019年12月27、30、31日及2020年1月2及3日（共五天），就可以放十二日長假。

至於放勞工仔的朋友，就要多請12月26日一天，總共請六日才有十二天長假。

2. 農曆新年九天長假：請三日

2020年的農曆新年年初一是在星期日，因此假期會由年初二放到年初四（1月26、27、28日），銀行假與勞工假打工仔只要請1月29、30、31日共三天假，就能自製九天長假。

7月1日（三）是香港特別行政區成立紀念日，銀行、勞工假都會放這天，所以只要請7月2日（四）、3日（五），就會有五天假期。

3. 復活清明十天長假：銀行假：請四日 / 勞工假：不適用

放銀行假的打工仔，只需請4月6、7、8、9共四天假，就可以獲得十天假期。但由於法定假期不包括復活節假期，所以放勞工假的人無法自製長假。

4. 佛誕勞動節九天長假：銀行假：請三日 / 勞工假：請四日

4月30日（四）是佛誕，5月1日就是勞動節，所以放銀行假的人只要請假4月27至29日共三天，就可以得到九天長假；由於佛誕不屬公法定假期，所以放勞工假的打工仔要要請四天假才可以放長假。

5. 端午四天假期：請一日

6月25日是端午節，銀行假和勞工假都包含了這天假期，所以打工仔只要請6月26日一天就有四日假期。

6. 回歸五天假期：請兩日

7月1日是香港特別行政區成立紀念日，銀行、勞工假都會放這天，所以只要請7月2、3日共兩天假，就會有五天假期。

7. 國慶中秋九天長假：請三日

國慶日及中秋節翌日分別為10月1日和2日，放銀行假和勞工假的打工仔只需請9月28、29、30共三天假，就能享九天長假。

8. 重陽四天假期：請一日

銀行假與勞工假都包括重陽節（10月26日），所以打工仔請10月23日一天假就會有四天假期。

9. 聖誕元旦十二天長假：銀行假：請四日 / 勞工假：請五日

12月25、26分別為聖誕節及聖誕節翌日，而2021年元旦則為星期五，連同2021年1月2日至3日的周末，放銀行假的打工仔只需請12月28、29、30、31日共四天，就會有十二天長假；由於聖誕節翌日不屬法定假期，因此放勞工假的打工仔要多請一天（12月26日）年假，才能享有12天的長假。

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