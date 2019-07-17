【PowerPoint教學】設計更搶眼易睇！12個網站幫你解決配色難題

顏色在我們日常工作中能夠讓人有一種錦上添花的效果。 做設計、做PPT、做網頁，甚至年終報告，合適的配色會讓你的心血別樹一格。但一提到配色，就有很多人會覺得頭痛，因為配色真的很難學。

今天的文章想跟大家分享一些有關配色的網站／App，讓你能夠學會「借鑒」配色。（reza shayestehpour／Unsplash）

如果你想從事設計行業，那配色真的很難。但如果你只是想日常做做PPT，寫寫報告什麼的，那學會「借鑒」配色就足夠了。

那去哪裡「借鑒」，Google嗎？不，它們對於色彩有些力不從心，今天的文章想跟大家分享一些有關配色的網站／App，讓你能夠學會「借鑒」配色。

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1. Adobe Color

「Adobe Color」是Adobe的官方配色工具。除了有在線網站，還有電腦端軟件以及手機App。我們推薦使用在線網站，還支持中文，用起來比較方便。

Adobe Color（一周進步製圖）

選取基礎色就會提供配色建議

打開網站首頁，在色輪區，我們可以通過色盤選取一個顏色，以此作為基礎色，根據Adobe提供的不同配色模式（配色模式可選，即圖中的變更color調和），這樣就可以自動得到其餘四種關聯色，從而組成一組顏色主題。

基礎色可在色盤內拖動調整，關聯色根據基礎色自動調整。

基色創建顏色主題（一周進步）

圖片取色簡單快捷

顧名思義，就是從圖片中取色，創建顏色主題。我們可以在Adobe Color中上傳圖片，通過官方的調色規則。Adobe Color會提取圖片中的顏色，以此創建出顏色主題。

Adobe Color可以上傳圖片的格式也挺豐富。支持的格式有TIFF，JPEG，GIF，PNG和BMP等。

除此之外，Adobe Color還有一個探索功能，其中包含了來自世界各地使用者所創建的配色方案，遇到你喜歡的配色，你可以直接應用到Ps、Ai當中或者查看顏色的RGB數值。

2. Color Hunt

這是個十分直接的網站，最大的特點就是提供了很多現成的配色方案，數量也非常多，對配色小白很友好，簡單易上手。你只需要瀏覽並選擇你喜歡的配色即可。

不僅如此網站設計也十分可愛，圓潤的邊角、小清新配色、使用簡潔方便，除此之外，你還可以為你喜歡的配色點贊。這樣熱度高的配色就能更為人所知。

Color Hunt（一周進步製圖）

3. Colordot

這是一個「傻瓜式」的配色網站，我們只需在網頁中通過鼠標的移動來創造配色方案，鼠標移動即可不斷生成新的色卡。各式各樣的配色方案總能挑出一款你喜歡的。

Colordot（一周進步製圖）

Colordot還提供了iOS客戶端App，在手機版你只需要左右滑動、雙指縮放等基礎操作就可以創造出配色方案。

Colordot還提供了iOS客戶端App，在手機端你只需要左右滑動、雙指縮放等基礎操作就可以創造出配色方案。（一周進步）

4. Colourcode

「Colourcode」與上面提到的「Colordot」類似，也是通過簡易的鼠標操作來創造配色方案，生成的色卡可以點擊刪除或者對某個顏色進行簡單的微調。而且「Colourcode」的功能相比前者更豐富，生成的色卡還可以選擇不同格式保存下來，支持的格式有:SCSS、png圖片還可以復制色值。

Colourcode（一周進步）

別具一格的配色工具

上面介紹的都是我平時常用的配色網站，它們提供的配色方案很齊全，總有一款適合你。但有些配色網站不僅提供配色，還有融合了新穎的功能。Ai人工智能、關鍵詞查色、中國風等，來看看它們都有些啥能耐。

▼▼▼按圖放大，看其餘8個配色工具▼▼▼

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寫在最後

想要掌握配色並不是一件容易的事情，上面提及的配色網站也許能夠幫我們解決一部分配色難題。

但在數字時代的今天，配色也是千變萬化，想要創造出令人眼前一亮的配色方案，還是需要我們耐心去學習專業的配色技藝、多多練習配色。

分享完畢，希望有助~