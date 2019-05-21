【職場關係】批評外表、鹹濕笑話　同事12個令人討厭的辦公室行為

同事間閒聊日常，確可加深了解，有助工作上的溝通，但若然話題或行為過了火，令人感到被冒犯或不尊重，那就不是好事。 有調查就排列出在職場上令人反感的12個行為，不知你有否曾遇過這樣的狀況？

辦公室最令人討厭12個話題，你有沒有聽過？還是你有沒有參與過？﹙劇集《我要準時下班》劇照﹚

美國全國公共廣播電台和法國市場研究公司Ipsos早前進行了一項調查，邀請1,130名美國成年人就可能在職場令人反感的行為給予評分，排名愈高，代表他們覺得相關行為愈不適合在職場出現。

12種不恰當行為的排名（按圖了解）：

12.同事與同等級的同事約會﹙GettyImages/VCG﹚

+ 7 + 6 + 5

排行榜首幾位都是關於……

縱觀是次排名，首幾位令人討厭的行為都是與「性」相關的事情，例如散播同事性生活謠言、談論同事的性取向及刻意有身體接觸等受訪者中，大約有十分之九的人認為上述行為是最不合適的，而當談到其他一樣很差的行為時，「八卦」一項也在高位。

年輕人點睇？

然而，年輕男士比起女士及年長人士的接受程度比較大，認為上述某些行為其實未至如此不恰當，例如，在18至34歲的男士受訪者中，只有51%覺得討論同事的性取向和經驗是非常不恰當，而其他年齡層都有72%至88%的人認為這是不適合在辦公室的行為。同樣，只有三分一的年輕男士覺得稱呼女同事 babe、sweetie是不對的；更有大部分男士覺得「上司不以為意地主動調情」其實是上司與同事二人相向的，所以覺得不是問題；亦覺得說說黃色笑話和約會員工根本沒問題。

55歲以上的男性和女性中，10人中有6人覺得問同事的社交生活是不適當的行為，相比起其他年齡層為多。而55歲以上的女性，覺得男士稱呼女同事為babe、sweetie是非常不恰當的比數亦比其他年齡層為多。

一些年輕男士受訪者覺得有些行為都未至如此不恰當。﹙GettyImages/VCG﹚

很多人不承認行為不當

但即使很多人都認為12種票選出來的行為會令人感到不適，但令人驚訝的是，很多受訪者都覺得那些行為不當的人並不承認自己的行為是有問題的。

也許改變工作場所以打擊性騷擾，首先要對自己誠實並反思自己的行為，如果每個人都看到這些所作所為，但卻沒有人作出改善或檢討，這對工作環境和氣氛都是只有害而無利，所以我們要反醒並約束自己之餘，都要提點身邊的人多加注意，努力營造健康又安全的工作環境。

﹙資料參考：women2﹚

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